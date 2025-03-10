القاهرة، مصر: أعلنت اوتو، الشركة الرائدة في إدارة المدفوعات الإلكترونية في الشرق الأوسط، عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع شركة فوري، الرائدة في التكنولوجيا المالية ، وأول شريك لـ اوتو في السوق المصري. تهدف هذه الشراكة إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع المدفوعات الرقمية في مصر، وتمكين الشركات من خلال حلول دفع مبتكرة وفعالة.

تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية فرصة كبيرة للشركات التي تسعى إلى توسيع عملياتها في جميع أنحاء مصر، حيث تقوم بدمج البنية التحتية القوية لـ فوري مع نظام إدارة المدفوعات الإلكترونية المتطور من اوتو، بهدف تمكين الشركات من الوصول إلى حلول دفع مرنة وآمنة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتغيرة لهذا السوق الاستراتيجي. وبفضل الخبرة الواسعة التي تتمتع بها فوري في السوق المصري، ستتيح هذه الشراكة للشركات وأصحاب الأعمال تسهيل عمليات الدفع الإلكتروني، وتعزيز الكفاءة، وخفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز قدرتهم التنافسية في اقتصاد مصر سريع النمو.

وعبّر طلال العوضي، الرئيس التنفيذي لـ اوتو، عن سعادته بهذه الشراكة مع فوري, حيث صرّح قائلًا:

"تعكس هذه الشراكة أهدافنا التوسعية في العديد من الأسواق الجديدة، كما تؤكد على التزامنا بتقديم حلول دفع متقدمة لدعم نمو الأعمال. وتُعد مبادراتنا في مصر خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز حضورنا خارج منطقة الخليج."

ومن جانبها، علقت هبه العوضي ، رئيسة قطاع الأعمال – قبول المدفوعات في فوري قائلاً: "تعزز شراكتنا مع اوتو مكانة فوري كمزود رائد لخدمات الدفع في مصر، وتعكس التزامنا المستمر بالابتكار. نحن نتطلع لأن نعمل معًا على تمكين الشركات من الحصول على حلول دفع متقدمة وآمنة وسلسة، مما يعزز قدرتها على النجاح في الاقتصاد الرقمي المتطور."

تُعد شراكة اوتو و فوري خطوة محورية تمنح الشركات مزايا تنافسية كبيرة عند دخول هذا السوق الواعد، حيث تمنحها الادوات اللازمة لاستغلال الفرص الناشئة في هذا السوق المزدهر والملئ بالامكانات. خاصة مع التوقعات بازدهار الاقتصاد الرقمي في إفريقيا خلال السنوات القادمة، حيث تلعب مصر دورًا محوريًا كبوابة إقليمية رئيسية.

عن شركة اوتو

اوتو شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، تُحدث ثورة في طريقة إدارة أصحاب الأعمال للمدفوعات الإلكترونية. من خلال تركيزها على الابتكار، وتطوير حلول الدفع للعملاء والتجار، والدمج المباشر مع البنوك و المصارف، قامت اوتو بتشكيل تحالفات استراتيجية مع البنوك وأنظمة الدفع و المستحوذين، مما يعزز النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

عن شركة فوري

تأسست شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عام 2008، وهي أكبر منصة رائدة في توفير حلول المدفوعات الإلكترونية لخدمة جميع شرائح المجتمع. وتشمل خدمات فوري الرئيسية سداد الفواتير إلكترونيًا، وشحن الهواتف المحمولة لخدمة الملايين من المصريين. كما تقدم الشركة الخدمات الرقمية الأخرى مثل التذاكر الإلكترونية واشتراكات تلفزيون الكابل ومجموعة متنوعة من الخدمات الأخرى. ومن خلال نموذج العمل الخاص بها، تقوم فوري بتمكين المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة من قبول المدفوعات الإلكترونية من خلال المواقع الإلكترونية والهواتف المحمولة ونقاط البيع المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. وتقوم الشركة بخدمة نحو 53.1 مليون عميل شهريًا مع تنفيذ أكثر من 6 ملايين معاملة يوميًا من خلال ما يقرب من 372 ألف وكيل وشبكة بنوك تضم 36 بنكًا.

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