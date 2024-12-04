من المتوقع أن تحقق دولة الإمارات العربية المتحدة أهدافها في مجال التنقل الكهربائي، حيث من المؤمل أن تشكل المركبات الكهربائية 25% من إجمالي مبيعات المركبات الجديدة في الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2035

سيقام معرض أوتوميكانيكا دبي في الفترة الممتدة من 10 إلى 12 ديسمبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يساهم معرض أوتوميكانيكا دبي 2024 بشكل محوري في دعم أهداف التنقل الكهربائي في دولة الإمارات تماشياً مع الجهود المتسارعة في الدولة لتبنّي النقل المستدام. ينعقد المعرض في الفترة الممتدة من 10 إلى 12 ديسمبر بمركز دبي التجاري العالمي، حيث سيركز على استكشاف الاستراتيجيات الأساسية لتسريع التحول نحو المركبات الكهربائية، وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة، وإعادة تشكيل قطاع خدمات المركبات.

وبحسب تقرير "توقعات التنقل الإلكتروني 2024: إصدار دولة الإمارات العربية المتحدة" الصادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز، فإن المبادرات الجديدة لتسريع طرح البنية التحتية للشحن وتسريع تبني المركبات الكهربائية قد تمكن الإمارات العربية المتحدة من تحقيق أهدافها في مجال التنقل الإلكتروني بل وأن تصل أبعد من ذلك، ومن المتوقع أن تمثل المركبات الكهربائية ما يقرب من 15% من مبيعات سيارات الركاب الجديدة والمركبات التجارية الخفيفة بحلول عام 2030، أي ما يعادل حوالي 58 ألف مركبة سنوياً، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الحصة إلى 25% بحلول عام 2035، أي ما يعادل حوالي 110.500 مركبة سنوياً.

ويناقش التقرير دور دولة الإمارات العربية المتحدة في خفض الانبعاثات الكربونية من خلال مبادرات مثل استراتيجية دبي للتنقل الأخضر، إلى جانب توسيع البنية التحتية للسيارات الكهربائية، وحلول التمويل المبتكرة، والدعم التنظيمي.

وفي معرض أوتوميكانيكا دبي، سيتم استكشاف هذه المواضيع بشكل أكبر في مؤتمر الابتكار في مجال التنقل، وهي المنصة التي تجمع بين التقنيات الرائدة والمفاهيم المستقبلية والأفكار المبدعة لرسم ملامح مستقبل قطاع النقل.

وفي جلسة طال انتظارها بعنوان "التوجهات العالمية والإقليمية في مجال التحول الكهربائي"، سيستعرض هايكو سيتز، رئيس وشريك التنقل الإلكتروني العالمي لدى شركة بي دبليو سي التوجه المتزايد للتحول الكهربائي للمركبات.

وتضم قائمة المتحدثين في المؤتمر العديد من الخبراء البارزين مثل: خالد العوضي، مدير إدارة أنظمة النقل في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الذي سيتناول أهمية التعاون في تسريع التنقل في المستقبل، و ماكسويل ستانلي، خبير التغير السلوكي في دائرة الطاقة في أبوظبي، الذي سيستكشف كيفية تأثير العلوم السلوكية في تبني حلول التنقل المستدامة، وفي الوقت نفسه، سيناقش الدكتور ستيفان دريهر، رئيس قسم الابتكار والنشر في اريتيكو ، دور الابتكار الرقمي في إعادة تشكيل قطاع النقل، كما سيتطرق الدكتور حامد حقباروار، الرئيس التنفيذي لشركة المركز الميكانيكي للخليج العربي (الوكيل المعتمد لـ بي إم دبليو في دبي والامارات الشمالية) إلى الإمكانات التحويلية للبلوك تشين في منظومات التنقل. كما سيبيّن فراس جوهري، رئيس قسم تنقل الأساطيل في جوديير ميدل إيست، أهمية تحقيق التميز التشغيلي من خلال الاتصال المعلوماتي عن بعد.

وبهذه المناسبة، قال محمود غازي بيليكوزن، مدير إدارة مجموعة معارض أوتوميكانيكا في ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الجهة المنظمة لمعرض أوتوميكانيكا دبي: " يتمتع معرض أوتوميكانيكا دبي بمكانة فريدة تمكنه من تحقيق أهداف التنقل الكهربائي في دولة الإمارات العربية المتحدة باعتباره المعرض الأكبر من نوعه في قطاع خدمات المركبات في منطقة الشرق الأوسط، حيث يوفر المعرض منصة مثالية لاستعراض آخر التقنيات الرائدة والتحليلات الدقيقة من أبرز خبراء القطاع".

وأضاف بيليكوزن قائلاً: "ترسخ دورة هذا العام من المعرض الإمكانات التحويلية للكهرباء وحلول التنقل المستدام، مما يوفر للجهات المعنية الرؤى والأدوات اللازمة لتشكيل مستقبل النقل".

يحتفل معرض أوتوميكانيكا دبي 2024 بدورته الحادية والعشرين، حيث يشهد المعرض مشاركة أكثر من 2200 عارض من أكثر من 60 دولة، ويتوقع حضور أكثر من 56 ألف زائر.

سيضم معرض أوتوميكانيكا دبي 2024 عشرة أقسام متخصصة للمنتجات تشمل كلاً من: قطع الغيار والمكونات، والإلكترونيات والاتصالية، والملحقات والتعديل حسب الطلب، والإطارات والبطاريات، وغسيل السيارات والعناية بها، والزيوت ومواد التشحيم، والتشخيص والتصليح، والهيكل والطلاء والإدارة والحلول الرقمية و انوفيشن فور موبيليتي.

وستقام دورة هذا العام من معرض أوتوميكانيكا دبي في موقع مشترك مع "لوجيموشن"، الفعالية الجديدة الرائدة لقطاع الخدمات اللوجستية العالمية، والتي تُعد أحدث إضافة لمجموعة الفعاليات والمعارض من شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست.

نبذة عن معرض أوتوميكانيكا دبي:

معرض أوتوميكانيكا دبي، هو أكبر معرض تجاري دولي لخدمات ما بعد بيع السيارات في الشرق الأوسط، سيقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي من 10 الى 12 ديسمبر 2024. يعمل أوتوميكانيكا دبي كحلقة وصل رئيسية للأسواق التي يصعب الوصول إليها والتي تربط الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا ودول رابطة الدول المستقلة الرئيسية.

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نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت إحدى كبريات شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم، حيث تمتلك مركزاً خاصاً بها للمعارض والفعاليات. كذلك توظف حوالي 2300* شخصاً يتوزعون بين مقرها الرئيسي في فرانكفورت أم ماين وفي 28* شركة تابعة حول العالم. بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2023 أكثر من 609 مليون يورو. كما تركز الشركة على خدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار مجالات تنظيم المعارض والفعاليات وتأجير المواقع وتقديم الخدمات. إن إحدى أهم نقاط القوة لشركة ميسي فرانكفورت هي شبكة المبيعات العالمية القوية والمترابطة بشكل وثيق، والتي تغطي نحو 180 دولة في جميع مناطق العالم. كذلك تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات - سواء في الموقع أو عبر الإنترنت، ليتمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة ومرونة عالية باستمرار عند تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات الخاصة بهم. بالإضافة لذلك تستعين الشركة بأفضل الخبرات اللازمة لتطوير نماذج أعمال جديدة، وتشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض، وبناء المعارض التجارية والتسويق، وتوفير طواقم الموظفين والضيافة.

تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة. وهنا، تحقق الشركة توازناً صحيحاً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع.

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يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست:

تشمل مجموعة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لوجيموشن، لايت + إنتيليجنت بيلدينج ميدل إيست، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم الفعاليات 2023-2024، ضمت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 6,324 عارضاُ من أكثر من 60 دولة واستقبلت 224,106 زائراً من 156 دولة.

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