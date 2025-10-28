دبي، الإمارات العربية المتحدة: تواصل "أوتوبرو"، العلامة الرائدة المشغّلة لأوسع شبكة من مراكز خدمة صيانة المركبات في دولة الإمارات والتابعة لمجموعة اينوك، البناء على نجاحها في تحقيق أداء قياسي في عام 2024 ومسار نموها في النصف الأول من عام 2025، لتعزيز ريادتها السوقية، وترسيخ التزامها بتقديم حلول شاملة وعالية الجودة في صيانة السيارات تركز على العملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات. ويشمل ذلك طرح خدمات جديدة ومبتكرة لتحسين تجربة العملاء، وتوسيع حضورها في مواقع استراتيجية، وعقد شراكات مع الجهات المعنية لتلبية احتياجات العملاء المتنامية.

في النصف الأول من عام 2025، حققت الشركة نموًا بنسبة 4% في مراكز مبيعات أوتوبرو مقارنة بالعام الماضي. وشهدت خدمات غسيل السيارات/برواش نموًا مذهلاً بنسبة 10% في المبيعات، مما ساهم في زيادة إجمالية في مبيعات السيارات بنسبة 7% مقارنة بالعام الماضي. وتميز الأداء القوي لـ "أوتوبرو" في عام 2024 بزيادة في عدد المعاملات بنسبة 18% مقارنة بعام 2023، ما يمثل نمواً سنوياً بنحو 9% في عدد زيارات العملاء.

وبهذه المناسبة، قال زيد القفيدي، المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في مجموعة اينوك: "منذ انطلاقها في عام 2010، عملت ’أوتوبرو‘ على ترسيخ معايير جديدة في تقديم خدمات لا مثيل لها في صيانة السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة لعملائنا الموثوقين. ويرتكز نجاحنا المستمر على عروضنا المبتكرة، وتوسع شبكتنا الاستراتيجية، وتبني أحدث التقنيات. ويرسخ هذا الالتزام رؤيتنا على الأمد الطويل إلى أن نكون في طليعة تطور قطاع السيارات في الإمارات من خلال وضع عملائنا في المقام الأول، وتوقع احتياجاتهم وتلبيتها، وتقديم حلول متطورة وعالية الجودة".

وبعد إطلاق أربعة مواقع جديدة في دبي العام الماضي، تهدف "أوتوبرو" إلى تلبية الطلب المتزايد من المستهلكين على تجارب سلسة ومريحة من خلال افتتاح عدد من الورش المتطورة في الإمارة خلال فترة تتراوح بين عامين إلى خمسة أعوام قادمة.

وفي إطار خططها التوسعية الطموحة، عززت "أوتوبرو" خدماتها بشكل ملحوظ في عام 2024. وشمل ذلك إطلاق خدمة "كويك ووش"، وهي خدمة مبتكرة لغسيل السيارات بدون ماء في ثلاثة مواقع، وتقديم خدمة "ضمان المحرك". كما تهدف "اوتوبرو" التابعة لمجموعة اينوك توسيع إسطول خدمة "أوتوبرو 800 فان" لاستبدال الإطارات وتغيير الزيت والإصلاحات البسيطة، و"خدمة أوتوبرو المتنقلة لغسيل السيارات عند الطلب" في دبي والشارقة. ولتسهيل الوصول، تعاونت "أوتوبرو" مع شركة "تابي"، مما يتيح للعملاء فرصة تقسيط المدفوعات على أربعة أقساط دون فوائد على جميع خدمات السيارات.

تقدم "أوتوبرو" خدمة استلام السيارة للصيانة وإعادتها لضمان راحة المستخدمين، ومنتجات التلميع "كويك شاين"، ومجموعة من العلامات التجارية لإطارات السيارات، وخدمات غسيل السيارات "برو ووش" الأوتوماتيكي واليدوي، بالإضافة إلى خطة حماية الإطارات المصممة حسب الطلب وخدمة "أوتوبرو" للضمان الممتد.

