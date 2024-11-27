"أوتلاير فينتشرز" تعلن عن الفرق العشر المشاركة في "معسكر قاعدة فيوتشر سبارك" في المملكة العربية السعودية

برنامج "معسكر قاعدة فيوتشر سبارك" هو برنامج التسريع الافتتاحي لشركة "أوتلاير فينتشرز" في المملكة العربية السعودية، وهو مخصص لدعم الشركات الناشئة التي تقود الابتكار التكنولوجي والنمو، بدعم من البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات

اختار "معسكر قاعدة فيوتشر سبارك" عشر شركات ناشئة تركز على قطاعات تشمل الألعاب، والأصول الحقيقية، وحلول الدفع، والذكاء الاصطناعي، والهوية الرقمية.

27 نوفمبر 2024، يسرّ شركة "أوتلاير فينتشرز" الإعلان عن الفرق التي تمّ اختيارها للانضمام إلى برنامج "معسكر قاعدة فيوتشر سبارك" في مدينة الرياض بمقرّ "منشآت".

تضمّ هذه الدفعة الاستثنائية فرقاً من دول عدّة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، والبرتغال وجزر مارشال. يعمل المؤسسون المشاركون على تطوير تقنيات مبتكرة في مجالات الألعاب، والذكاء الاصطناعي، وحلول الدفع، والأصول الحقيقية، والهوية الرقمية، مما يساهم في تعزيز نظام الويب 3 في المنطقة ودفع عجلة التقدم التكنولوجي في المملكة كجزء من رؤية 2030.

لا شك في أنّ إطلاق أول دفعة من "معسكر قاعدة فيوتشر سبارك" بدعم من البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات يمثل لحظة مهمة في التزام شركة "أوتلاير فينتشرز" بتسريع تطوير أنظمة الويب 3 على مستوى العالم.

وفي هذا السياق، قال ستيفان أبيل، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "أوتلاير فينتشرز": "يسعدنا الترحيب بالفرق المشاركة في أول برنامج "معسكر قاعدة فيوتشر سبارك" في المملكة العربية السعودية. خلال البرنامج الممتد على مدار 12 أسبوعاً، سيحصل المشاركون على إرشادات مخصصة من فريق خبراء "أوتلاير فينتشرز"، بالإضافة إلى توجيهات من المرشدين المتميزين ودعم من البرنامج الوطني لتنمية قطاعتقنية المعلومات. من شأن هذه التجربة الفريدة تسريع نمو الشركات، ومساعدتها في بناء علاقات هامة ضمن النظام المتطور للويب 3 في المملكة العربية السعودية. نتطلع إلى دعم مؤسسي الشركات بينما نواصل العمل على تعزيز نمو أنظمة الويب 3 عالمياً".

أسترا نوفا (المملكة العربية السعودية)

أسترا نوفا هي لعبة متعددة الوسائط تستفيد من تقنيات الويب 3 والمحتوى الذي ينشئه المستخدم لتقديم تجربة ألعاب غامرة.

"أسترا نوفا" هي لعبة جديدة حيث يمكن للاعبين تشكيل مغامراتهم الخاصة بشكل تفاعلي. إنها في الأساس لعبة AAA من نوع الأكشن/المغامرات RPG مبنية على محرك Unreal Engine 5، تجمع بين السرد القصصي الغامر وتقنيات الويب 3 المتقدمة. "أسترا نوفا" هي الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى تغيير تجربة الألعاب لجمهور منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، مع توفير تحكم غير مسبوق للاعبين، وعناصر من المحتوى الذي ينشئه المستخدم، وسرد قصصي يقوده المجتمع.

بيزانلينك Byzanlink (الإمارات العربية المتحدة)

"يزانلينك" هي المنصة التي تربط الأصول الحقيقية المرمزة بالعائد على السلسلة، والاستقرار، والنمو المستدام.

"بيزانلينك" هي منصة مبتكرة لرمز الأصول الحقيقية، تحدث ثورة في إدارة الأصول المالية التقليدية على السلسلة. من خلال ربط التمويل التقليدي (TradeFi) ) بالتمويل اللامركزي (DeFi) بسلاسة، تمكّن "بيزانلينك" المؤسسات والمستثمرين من الوصول إلى فرص متنوعة لتوليد العوائد. كما تتيح لمديري الأصول والشركات الصغيرة والمتوسطة ترميز الأصول، وتقليص التكاليف التشغيلية، وفتح مصادر رأس مال جديدة، وتحقيق إدارة مثلى للمخاطر والشفافية والكفاءة.

فيد بروتوكول Feed Protocol (الولايات المتحدة الأميركية)

"فيد بروتوكول" تفتح إمكانيات البلوكتشين للمطورين والشركات الناشئة والمؤسسات من خلال توفير تدفقات بيانات قوية.

تتيح منصة "فيد بروتوكول" للمطورين والشركات الناشئة والمؤسسات إنشاء تطبيقات بلوكتشين معتمدة على البيانات من خلال توفير الوصول إلى تدفقات بيانات موثوقة في الوقت الفعلي وأتمتة معتمدة على البلوكتشين.

كودكس Kodex (المملكة المتحدة)

بروتوكول القانون والنظام الرقمي الموحد: مراقبة السلامة المقاومة للرقابة لتطبيقات الويب 3، والألعاب، والعوالم الافتراضية.

"كودكس" هو أول حل لثقة وأمان لامركزي ومقاوم للرقابة لوسائل التواصل الاجتماعي، والألعاب عبر الإنترنت، والعوالم الافتراضية. في جوهره، يوجد الكود The Kode، وهو دليل موحّد يحدد السلوكيات الضارة مثل الاحتيال، والتحرش، والمحتوى السام، والمعلومات المضللة، مدعوماً بمجموعة لامركزية من عقد الذكاء الاصطناعي والمراجعين البشريين الذين يعملون استنادًا إلى الكود فقط دون سواه، مما يضمن نهجاً ثابتاً وغير متحيز، ومعياراً موحداً ومقاوماً للتحيزات الخارجية.

ليفتLIFT (الولايات المتحدة الأميركية)

تقوم "ليفت" بتشغيل وكلاء ذكاء صناعي أقوياء لمراقبة المحتوى في الوقت الفعلي، مما يؤدي إلى تغيير كيفية جمع البيانات من وسائل التواصل الاجتماعي، والرياضة، والألعاب، والأمن.

تستخرج البنية التحتية للذكاء الصناعي في "ليفت" البيانات المفيدة من المحتوى على نطاق واسع.

إن منصتنا اللامركزية تسمح للمستخدمين غير التقنيين بتدريب وكلاء الذكاء الاصطناعي لتحليل مقاطع الفيديو المتعلقة بالرياضة، والألعاب، ووسائل التواصل الاجتماعي، والأمن، واتخاذ إجراءات استناداً إلى الأحداث المكتشفة في الوقت الفعلي.

تساعد "ليفت" LIFT الشركات على تحويل المحتوى الذي يتم إنشاؤه، ومشاهدته، ولعبه في جميع أنحاء العالم إلى مجموعات بيانات ملكية، مما يعزز الإعلان ويفتح المجال لإنشاء نوع جديد من التجارب.

عملة Oumla (المملكة العربية السعودية)

نقوم بتبسيط تقنية البلوكتشين من خلال توفير بنية تحتية آمنة وقابلة للتوسع للشركات والهيئات الحكومية.

تسمح "عملة" للمطورين بإنشاء حلول سهلة على شبكات البلوكتشين. لا حاجة لتعلم واجهات البرمجة المعقدة والخاصة بالبلوكتشين. وباستخدام واجهات البرمجة ومجموعات أدوات البرمجة الخاصة بنا، يمكن تسريع وقت طرح المنتجات في السوق وتقليل المخاوف الأمنية.

مختبرات أوروبورو Ouroboro Labs (البرتغال)

توفر "أوروبورو" للاعبي الألعاب الكثيفة اللاعبين على الانترنت فرصة مواجهة تحديات داخل ألعابهم المفضلة وكسب مكافآت USDT، مما يضيف حافزاً ممتعاً للألعاب.

"أوروبورو" هي بلوكشين من الطبقة الثالثة تم تصميمها لتسهيل انضمام ملايين اللاعبين إلى الويب 3 بسلاسة. تتميز بسرعات فائقة، وبنية تحتية قابلة للتطوير، وألعاب متنوعة.

سوربيه Sorbet (المملكة العربية السعودية)

"سوربيه" هي المحفظة الرقمية الحديثة للعاملين المستقلين، إذ تتيح جمع المدفوعات من جميع أنحاء العالم، وتخزين الأرباح في الـ USDC، وإدارة العمل بشكل مستقل، كل ذلك في مكان واحد.

تم تصميم "سوربيه" كمنصة لتبسيط جمع المدفوعات للعاملين المستقلين. بالفعل، يمكن للعاملين المستقلين جمع المدفوعات بسهولة من خلال طرق متعددة مثل ACH، والتحويلات البنكية، و SEPA، وSWIFT، حيث يتم تحويل هذه المدفوعات على الفور إلى USDC وتخزينها في محافظ "سوربيه" غير الاحتجازية. وبالإضافة إلى المدفوعات الآمنة بلا حدود جغرافية، تقدم "سوربيه" مجموعة من الأدوات الشاملة لتسهيل العمليات التجارية للعاملين المستقلين، بما في ذلك الفواتير بالعملات الورقية وUSDC، والضمانات المبنية على المراحل لضمان أمن المشاريع، وميزة "الرابط في البايو" القابلة للتخصيص لعرض المحفظات وجذب العملاء. تعمل "سوربيه" على تمكين العاملين المستقلين من إدارة المدفوعات والأعمال بكل سهولة.

وصلة Waslah (المملكة العربية السعودية)

"وصلة" تفتح آفاقاً جديدة في تجميع الطاقة لتوفير التكاليف وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية.

شبكة طاقة دائرية تم تطويرها في السعودية - نربط الأجهزة ونستخدم الذكاء الاصطناعي لمعالجة البيانات بهدف تحسين إدارة الطاقة. من خلال التحليلات التنبؤية وموازنة العرض والطلب في الوقت الفعلي، نعمل على تعزيز استقرار الشبكة.

يال غايمرز YalGamers (جزر مارشال)

نظام لألعاب الويب 3 يمكّن اللاعبين من الكسب والمطورين من البناء باستخدام أدوات مبتكرة وميزات اجتماعية.

"يال غايمرز" هو نظام لألعاب الويب 3 يهدف إلى تمكين اللاعبين والمطورين على حدٍ سواء. تتضمن منصتنا ميزات اجتماعية، وتنظيم بطولات، ومهام خاصة، واكتشاف ألعاب وغيرها الكثير. كما نقوم بتطوير ألعاب صغيرة وإنشاء أدوات لامركزية لبناء المجتمعات في الألعاب، مما يساعد المطورين على توسيع جمهورهم وزيادة تفاعلهم. مع "يال غايمرز"، يمكن للمستخدمين استكشاف طرق جديدة للعب، والكسب، والتواصل في عالم ألعاب الويب 3 الديناميكي.

يشكل برنامج "فيوتشر سبارك" جزءًا من برامج التسريع التابعة لشركة "أوتلاير فينتشرز" التي تركز على دعم المؤسسين على مستوى العالم ومساعدتهم على تسريع توافق منتجاتهم مع احتياجات السوق. وسوف يختتم البرنامج بيوم عرض تجريبي في شهر يناير في مدينة الرياض.