الرياض، أعلنت شركة "أوبيلا"، الرائدة في قطاع الرعاية الصحية الذاتية، عن استكمال عامها الأول كشركة مستقلة في المملكة العربية السعودية، مؤكدةً تحقيقها نمواً متواصلاً خلال العام الماضي، وتوسيع نطاق استثماراتها المحلية، وتعزيز حضورها على صعيد الرعاية الصحية الذاتية في المملكة.

ورسّخت شركة "أوبيلا"، التي كانت سابقاً جزء من شركة سانوفي قبل استقلالها عالمياً في عام 2025، حضورها المتنامي في السوق السعودية، مستندةً إلى إمكاناتها العالمية وخبرتها العريقة، بصفتها شركة عالمية ذات بصمة محلية آخذة في الاتساع من أجل تعزيز مشهد الرعاية الصحية المتطوّرة باستمرار في المملكة.

وخلال العام الماضي، نجحت الشركة في توريد ما يقارب 10 ملايين لحظة ارتياح لعملائها في السعودية عبر منتجاتها والتي تعد من العلامات التجارية الموثوقة. وتتوفر منتجاتها اليوم في 4,600 صيدلية في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى منصات الصيدليات الالكترونية المعتمدة، مما يسهّل وصول العملاء إلى حلول رعاية فعّالة مثبتة بالدليل العلمي تلبي احتياجاتهم الصحية اليومية.

ويأتي هذا النمو المتسارع في وقت تواصل فيه المملكة تعزيز جهودها في مجالات الرعاية الصحية الوقائية و تعزيز الوعي الصحي للمرضى، ضمن مسار التحوّل الصحي الشامل الذي تقوده رؤية السعودية 2030. وتبرز الرعاية الصحية الذاتية كأحد المحاور الحيوية في تحسين النتائج الصحية وتخفيف الضغط على المنظومة الصحية، من خلال تمكين الأفراد من إدارة الحالات الصحية الشائعة واتخاذ قرارات صحية مدروسة.

وقد عزّزت شركة "أوبيلا" بصمتها المحلية في المملكة من خلال توسيع حضورها في كلّ من جدة والرياض خلال العام الفائت، بينما تواصل الاستثمار في الشراكات المحلية و توسيع القدرات. كما وسعت آفاق التعاون مع الشركاء من المصنّعين المحليين لدعم المرونة وتوفير حلول رعاية صحية موثوقة أقرب للعملاء.

وفي إطار التزامها بالابتكار وتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية الذاتية في المملكة خلال الأشهر الإثني عشر الماضية، أطلقت "أوبيلا" 5 منتجات جديدة تغطّي مجالات علاج الحساسية والسعال و تعزيزصحة الجهاز الهضمي ، فيما تخطط الشركة لإطلاق المزيد من منتجاتها.

وقالت فيروز اللوز، المدير العام لشركة "أوبيلا" في أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا:" يمثل استكمال عامنا الأول محطة أساسية لشركة "أوبيلا"، ويعكس مستوى الزخم الذي نعمل على بنائه في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا. وبينما تواصل الأنظمة الصحية تطوّرها، فإننا نشهد المزيد من الفرص في أسواق رئيسية مثل المملكة العربية السعودية من أجل توسيع نطاق الوصول إلى حلول الرعاية الصحية الذاتية، الأمر الذي يدعم استقلالية المرضى بشكل كبير، ويساهم كذلك في خلق أنظمة رعاية صحية أكثر استدامة بفضل حلول الرعاية الصحية الذاتية المسؤولة، التي نتيحها."

من جانبه، قال حسام أبو عوف، مدير شركة "أوبيلا" في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة:" تمرّ المملكة العربية السعودية بتحوّل هام في الرعاية الصحية مع تركيز متزايد على الوقاية وتعزيز الوعي الصحي لدى المرضى. نحن في "أوبيلا" نعتقد أن الرعاية الصحية الذاتية تؤدي دوراً محورياً في دعم طموحاتنا. إننا نساعد الأفراد على أداء دور وقائي أكبر في إدارة صحتهم ورفاهيتهم، وذلك بواسطة تسهيل الوصول إلى حلول موثوقة ومثبتة علمياً والعمل عن قرب مع العاملين في الرعاية الصحية والصيادلة والشركاء في منظومتا."

ويتجاوز دور "أوبيلا" مجرّد توسيع نطاق الوصول إلى حلول الرعاية الصحية، إذ تواصل جهودها لدعم وتعزيز الوعي الصحي لدى المرضى وتعزيز التفاعل مع العاملين في الرعاية الصحية، بما في ذلك الصيادلة، الذين يعدون ضمن المصادر الأكثر موثوقية وسهولة للحصول على استشارات صحية للعملاء. وتدعم الشركة من خلال التفاعل الحصول على نصيحة أفضل للعناية الذاتية وتحسين النتائج عند المرضى. ويتوافق هذا النهج مع جدول أعمال تحوّل الرعاية الصحية، التي تركز بشكل أساسي على تحسين الوصول إلى الرعاية الأولية، وتعزيز الوقاية، وتمكين المرضى من إدارة صحتهم والمشاركة في اتخاذ القرارات الصحية.

وتواصل "أوبيلا" جهود التواصل المجتمعي من خلال مبادراتها السنوية التطوعية في "يوم الغاية". وفي المملكة العربية السعودية، شارك الموظفون في أنشطة تهدف إلى دعم العائلات وتعزيز العادات الصحية بين الأطفال عبر شراكات مع جمعيات مجتمعية مرخّصة. ويعكس ذلك التزام "أوبيلا" الواسع بصناعة أثر اجتماعي إيجابي بالتوازي مع نمو الأعمال.

وعلى المستوى العالمي، حافظت "أوبيلا" على موقعها كثالث أكبر منتج و مسوق في فئات المستحضرات الطبية التي تصرف بدون وصفة (OTC) والفيتامينات والمعادن والمكمّلات الغذائية (VMS) خلال عامها الأوّل كشركة مستقلة. كما واصلت الشركة جهودها في مجالات البحث العلمي والابتكار والاستدامة، بما في ذلك الحصول على شهادة (B Corp) العالمية، واعتماد أهداف تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفري، وفقاً لمبادرة الأهداف القائمة على العلم "SBTi".

وبالنظر إلى المستقبل، تخطّط "أوبيلا" لمواصلة استثمارها في الابتكار والشراكات المحلية وتوسيع نطاق الوصول إلى حلول الرعاية الصحية الذاتية، بما يدعم طموح المملكة في بناء مجتمع أكثر صحة وتمكيناً.

​​​حول "أوبيلا"

تُعد أوبيلا شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية الذاتية، وتمتلك ثالث أكبر محفظة من المنتجات في سوق الأدوية التي تُصرف بدون وصفة طبية (OTC)، والفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية (VMS) على مستوى العالم. وتركّز مهمتنا على جعل الصحة في متناول الجميع من خلال تبسيط مفهوم الرعاية الصحية الذاتية ليكون كما ينبغي أن يكون، وذلك لخدمة نحو نصف مليار مستهلك حول العالم، مع استمرار هذا العدد في النمو.

ويرتكز جوهر هذه المهمة على 100 علامة تجارية مفضلة لدينا، وفريقنا العالمي القوي المكون من 11,000 موظف، و13 موقعاً تصنيعياً هي الأفضل في فئتها، إلى جانب 4 مراكز متخصصة للبحث العلمي والابتكار.

ويقع المقر الرئيسي لشركة أوبيلا في فرنسا، وهي المصنّع الذي يفخر بتصنيع العديد من العلامات التجارية الأكثر تفضيلاً حول العالم، بما في ذلك "تيلفاست" و"دولكولاكس" و"إنتيروجيرمينا" و"فارماتون"، و"بوسكوبان". وبحكم حصولنا على شهادة (B Corp) العالمية، فإننا نؤدي دوراً فاعلاً في رحلة بناء مجتمعات وكوكب أكثر صحة.

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للتواصل:

بيغوم أوزبك

begum.ozbek@opella.com

جوزيه منديز

mendezj@webershandwick.com

جميع العلامات التجارية المذكورة في الخبر الصحفي تملكها "أوبيلا"

-انتهى-

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