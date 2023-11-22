الشركة الرائدة عالمياً في مجال التغذية الرياضية لأكثر من 35 عاماً تخطط لتحفيز نموها وتوسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا من خلال دعم أهداف اللياقة البدنية للحكومات والتعاون مع مبادراتها الاستراتيجية.

الفريق الإداري للعلامة التجارية يخطط لزيارة المنطقة في نوفمبر بهدف وضع أسس المرحلة الجديدة من النمو تماشياً مع اهتمامهم المتزايد بالمنطقة.

العلامة تهدف لوضع معيار ذهبي في مجال التغذية الرياضية بالمنطقة من خلال مشاركتها المحورية في الفعاليات الرياضية مثل تحدي Dubai Fitness Challenge ومعرضDubai Active Show وتحدي Tough Mudder

، بالإضافة إلى رفع الوعي حول التغذية والصحة والرياضة ومساعدة الجميع على إطلاق إمكاناتهم الكاملة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أوبتيموم نيوترشن، الشركة الأولى عالمياً في مجال التغذية الرياضية والمملوكة لمجموعة جلانبيا العالمية للتغذية، عن خطتها الجديدة لتوسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا. وتواصل الشركة المشهورة والموثوقة في المنطقة مساعيها لترسيخ مكانتها من خلال رفع الوعي باللياقة البدنية الشاملة، إضافة إلى التعاون مع المبادرات الحكومية ومنح عشاق الرياضة مشورات اختصاصية من قبل أفضل الخبراء.

ونجحت أوبتيموم نيوترشن بإرساء المعيار الذهبي للتغذية الرياضية لأكثر من 35 عاماً، كما ساعدت العديد من الرياضيين المشهورين ومحبي اللياقة البدينة حول العالم. ونجحت في ذلك عن طريق التشكيلة الواسعة من منتجاتها التي تركز على تلبية مختلف احتياجات الرياضيين، بدءاً من بناء عضل خالٍ من الدهون إلى جانب الكتلة العضلية والتخلص من الدهون وتعزيز الأداء الرياضي وصولاً إلى الارتقاء بمستويات العافية الجسدية والنفسية. ويعتبر أحمد حجازي، اللاعب المصري الذي يلعب في دوري كرة القدم السعودي، من أكبر الداعمين لمنتجات الشركة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

وتعليقاً على الموضوع، قال ساتيافرات بندهاركار، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الصين وجنوب آسيا والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى مجموعة جلانبيا العالمية للتغذية: "تشهد المنطقة انتشاراً متزايداً لنمط الحياة الصحي والرياضي، وذلك بفضل الدعم والتشجيع الحكومي المستمر عن طريق المبادرات المختلفة. وتشارك أوبتيموم نيوترشن في هذا الزخم من خلال تقديم المعلومات القيمة المتعلقة بالصحة البدنية والنفسية ودعم المبادرات الحكومية ذات الصلة، وذلك بتوظيف خبرتها الكبيرة ووصولها العالمي وتحليلاتها العميقة لمشهد الرياضة في المنطقة، لتساعد الرياضيين وغيرهم على تحقيق الاستفادة القصوى من إمكاناتهم".

وتؤكد الشركة التزامها بدعم القطاع الرياضي في المنطقة من خلال مشاركتها في عدد من الفعاليات ، بما فيها تحدي Dubai Fitness Challenge، ومعرض Dubai Active Show، وتحدي Tough Mudder في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ومن المقرر أن يشهد معرض Dubai Fitness Challenge حضور الفريق الإداري لمجموعة جلانبيا العالمية للتغذية، في خطوةٍ تعكس اهتمام العلامة المتزايد بالمنطقة، وتضع أسساً للمرحلة التالية من التوسع فيها. كما تستضيف أوبتيموم نيوترشن معسكرات تدريب توعوية على هامش المعرض، بمشاركة نجوم اللياقة البدنية العالميين جيوفاني جارابا وعسل نعمتي وإريك أورتيز، تمهيداً لانطلاق مرحلتها التالية من النمو في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

ويظهر التزام العلامة وحرصها على تقديم أفضل المنتجات لدعم الرياضة، من خلال رفضها تقديم بروتينات مصل اللبن الخام كمكون نهائي كما تفعل باقي العلامات التجارية. وتتميز مجموعة جلانبيا العالمية للتغذية بأنها الشركة الأولى عالمياً في مجال التغذية الرياضية.وأظهرت أبحاث شركة إبسوس لتتبع صحة العلامة التجارية ارتفاع مستوى حضور علامة أوبتيموم نيوترشن في الإمارات واهتمام العملاء بمنتجاتها بنسب تبلغ 95% و85% على التوالي، والتي تعد نسباً غير مسبوقة في المنطقة. وتسعى الشركة اليوم لاستثمار خبراتها وموقعها الريادي لقيادة المشهد الرياضي في المنطقة، من خلال التواصل والتعاون مع مجتمعات الرياضة واللياقة البدنية المحلية، ورد الجميل إليها.

وبدوره أضاف كريم جابرييل، مدير التسويق والأعمال الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى مجموعة جلانبيا العالمية للتغذية: "تتمتع أوبتيموم نيوترشن بسجلٍ حافلٍ ورائدٍ عالمياً في مجال التغذية الرياضية، ما سيعود بالعديد من الفوائد على المجتمعات المهتمة بالرياضة واللياقة البدنية في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا. وفي المقابل، تشهد المنطقة انتشاراً متزايداً لمفهوم الاستهلاك المسؤول، والذي يسهم بدوره في زيادة الطلب على منتجات التغذية الرياضية المصنعة وفق معايير صديقة للبيئة، وباستخدام أفضل المواد الخام في منشآت متطورة، وهو ما يميز شركة أوبتيموم نيوترشن". ويشير الاهتمام الكبير الذي تحظى به المنطقة من قبل أشهر العلامات المرموقة، وفي مقدمتها أوبتيموم نيوترشن، إلى وجود آفاق مشرقة لنمو مشهد الرياضة الإقليمي، لا سيما بعد الميداليات غير المسبوقة التي حصدتها دولة الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة حول أوبتيموم نيوترشن

أوبتيموم نيوترشن هي الشركة الأولى عالمياً في مجال التغذية الرياضية، وهي مملوكة لمجموعة جلانبيا العالمية للتغذية في أيرلندا، وتتميز بحضورها القوي في أكثر من 100 سوق عالمية. وتساعد أوبتيموم نيوترشن منذ أكثر من 35 عاماً الكثيرين في تسريع تعافيهم البدني، وتشكل مصدر إلهام لهم للارتقاء بأدائهم واعتماد نمط حياة صحي. وتمثل منتجات جلانبيا الخيار المفضل للعملاء والرياضيين لتحقيق أهدافهم الصحية المتنوعة. ونجحت العلامة خلال السنوات الأخيرة في مواكبة الطلب المتزايد على منتجات التغذية الرياضية الناتج عن الانتشار الواسع لمفهوم الاستهلاك المسؤول، وذلك من خلال توفير البروتينات النباتية عبر منصات للتسوق الإلكتروني. وتستمر جلانبيا والشركات التابعة لها بتطوير عملياتها ومواكبة أحدث التقنيات التكنولوجية للارتقاء بمستوى كفاءتها وتلبية الطلب المتنامي على منتجات التغذية الرياضية عالية الجودة وتعزيز دورها الرائد في القطاع لتحقيق الاستدامة.