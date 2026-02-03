الإمارات العربية المتحدة – أعلنت أوبتيما سبورتس آند كابيتال اليوم عن إطلاق منصتها الرياضية والاستشارية الجديدة، التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتقدّم خدمات التمثيل التجاري، وإدارة الرياضيين، وتنمية المواهب، والاستشارات الاستراتيجية لعملاء يعملون في مختلف قطاعات الرياضة العالمية.

وقد تأسست أوبتيما سبورتس آند كابيتال لدعم العلامات التجارية والرياضيين والأندية والمؤسسات في التعامل مع التعقيدات الهيكلية والتجارية والتنظيمية التي تشهدها الرياضة الحديثة. ومن خلال مقرّها في دولة الإمارات، تتمتع الشركة بموقع استراتيجي يتيح لها خدمة الأسواق الدولية، مع الحفاظ على تركيز قوي ومتجذر في المنطقة.

وتعمل أوبتيما سبورتس آند كابيتال عبر أربعة محاور رئيسية تشمل:

الرعاية الرياضية والتمثيل التجاري للعلامات التجارية، والشركات، ومالكي الحقوق

تمثيل الرياضيين وإدارة الانتقالات، بما في ذلك تنقل اللاعبين بين الأندية وإدارة المسيرة المهنية على المدى الطويل

اكتشاف وتنمية المواهب في المراحل المبكرة، عبر دعم المواهب الناشئة من خلال التمويل والمسارات التطويرية المنظمة

الاستشارات الرياضية، من خلال تقديم المشورة في مجالات الاستراتيجية والحوكمة والأداء المستدام

وفي هذا الصدد، قال ساشين كيرور، رئيس مجلس إدارة أوبتيما سبورتس آند كابيتال: "أصبحت دولة الإمارات مركزاً متنامياً للرياضة الدولية، تجمع بين عمق إقليمي حقيقي واتصال عالمي فعّال. لم ننطلق لبناء مؤسسة رياضية تقليدية، بل لتأسيس منصة تعمل بوضوح في الرؤية والغاية، منصة تنطلق من الإمارات، وتتعاون مع المنطقة، وتضع التأثير والهدف في صميم عملها، إلى جانب تحقيق النجاح التجاري."

وأضاف: "نحن نؤمن بأن مستقبل الرياضة سيكون من نصيب المؤسسات التي تفكر على المدى الطويل وتعمل بمسؤولية. وقد تم تأسيس أوبتيما سبورتس آند كابيتال لبناء شراكات مستدامة وتقديم قيمة طويلة الأمد، مع التركيز على الأثر والهدف جنباً إلى جنب مع النتائج التجارية، وليس من خلال نموذج معاملاتية قصيرة الأجل."

وستعمل أوبتيما سبورتس آند كابيتال بشكل انتقائي مع شركاء يشاركونها نهجها المنضبط وطويل الأمد في بناء القيمة المستدامة في قطاع الرياضة.

