توسيع نطاق التفتيش المستقل لعمليات المرافق الكبيرة في قطاعات النفط والغاز والطاقة والكيماويات والمعادن والنقل

أبو ظبي، زيورخ، تعزز أني بوتكس وجودها في الشرق الأوسط من خلال تعيين سيجما انتربرايزس كشريك موزع في دولة الإمارات العربية المتحدة. ستقوم شركة سيجما انتربرايزس ، وهي جزء من شركة المزروعي الدولية القابضة ذات الأنشطة المتنوعة، بزيادة نشر روبوتات التفتيش في قطاعات النفط والغاز والطاقة والكيماويات والمعادن والنقل في المنطقة. تقوم الروبوتات المتنقلة المتقدمة من أني بوتكس بإجراء عمليات فحص مستقلة ومراقبة الأصول والكشف عن الحالات الشاذة في البيئات الصناعية المعقدة. ستقدم شركة سيجما انتربرايزس حل انيمال للفحص وخدمات الدعم وتدريب العملاء والخبرة الفنية. سيتم عرض الشراكة وانيمال في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول 2023 في أبو ظبي، في الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر.

جلب التفتيش الآلي إلى المناطق السابقة في دولة الإمارات العربية المتحدة

يؤكد تعاون شركة أني بوتيكس مع سيجما انتربرايزس (جزء من شركة المزروعي) على الطلب على الفحص الآلي الصناعي في المنطقة، لا سيما في قطاعي النفط والغاز والطاقة. قامت شركة سيجما انتربرايزس وشركة أني بوتيكس بدمج خبرتيهما في الأتمتة والروبوتات المتقدمة لتوفير حلول فحص صناعي لا مثيل لها. من خلال الاستفادة من الخبرة المحلية وشبكات الصناعة والقرب من اللاعبين الرئيسيين الذين يتم تقديمهم من خلال شركة سيجما، يمكن لشركة أني بوتيكس تلبية الاحتياجات المحددة لمرافق الإنتاج بشكل أفضل وتحسين دعم العملاء وبناء مكانة قوية في هذا السوق الحاسم.

"باعتبارها جزءًا من مجموعة المزروعي، توفر مشاريع سيجما واحدة من أفضل خدمات المعايرة والدعم التكنولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة. إن تزايد حضور شركة أني بوتكس في المنطقة والتركيز على توسيع شبكة شركائنا مع شركاء إعادة البيع المتميزين مثل شركة سيجما انتربرايزس هي مبادرات استراتيجية تدفع نمونا وتزيد من اختراق السوق وتسريع الاعتماد العالمي لحلول الفحص الآلي الخاصة بنا.

— ساتشين بانسال، نائب الرئيس العالمي للتحالفات والشراكات الاستراتيجية، شركة أني بوتكس

تحويل النظام البيئي للتفتيش الإقليمي باستخدام التكنولوجيا الروبوتية المتطورة

ومع إضافة روبوتات أني بوتكس إلى محفظتها وإدخال أحدث تقنيات الفحص الآلي في المنطقة، تعمل مؤسسة سيجما على تغيير مشهد التفتيش. تعمل حلول الفحص من أني بوتكس على زيادة السلامة من خلال تقليل تعرض العمال للبيئات الخطرة، وتحسين الصيانة التنبؤية من خلال الكشف المبكر عن حالات الشذوذ في المعدات، وتحسين الإنتاج من خلال جمع البيانات بشكل أكثر دقة وتكرارًا.

تم تصميم الروبوتات المستقلة المتقدمة من أني بوتكس لأداء مهام الفحص والمراقبة والكشف عن الشذوذات بشكل مستقل في بيئات صناعية متنوعة ومعقدة. إنها توفر قيمة مضافة فورية من خلال التكامل كحل شامل مع برامج إدارة الأصول والمنصات الرقمية المزدوجة التي تمكن العملاء من أتمتة عمليات التفتيش بسهولة.

بالاستفادة من خبرتها الواسعة في مجال النفط والغاز وتوليد الطاقة والمرافق العامة، تقدم شركة سيجما انتربرايزس حلول فحص انيمال وانيمال X بما في ذلك مجموعة من خدمات الدعم المحلية وتدريب العملاء والخبرة الفنية لضمان التنفيذ والتشغيل الناجحين.

"في سيجما، نحن فخورون بالعمل مع العلامات التجارية الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا من أمريكا وأوروبا واليابان وغيرها. ومن خلال الشراكة مع شركة أني بوتكس ، يمكن لـ شركة سيجما انتربرايزس الاستفادة من خبرتها في التكنولوجيا المتقدمة لتوسيع عروضها وتوفير حلول فعالة لعملائها.

— مروان مبارك، المدير العام لشركة سيجما انتربرايزس ذ.م.م

انيمال - ثورة في التفتيش الصناعي

انيمال هو حل فحص متين ومستقل ومتنقل للغاية مع حمولات جاهزة للاستخدام وروبوت فحص رائد غير سابق. باعتباره حل الروبوت الوحيد المعتمد في العالم، يجمع انيمال X بين أداء انيمال وهو الروبوت الوحيد في العالم ذو الأرجل السابق للاستخدام الآمن في الأجواء الخطرة والتي يحتمل أن تكون متفجرة.

سواء أكان ذلك أتمتة المهام المتكررة، أو إجراء عمليات تفتيش تفصيلية في المناطق التي يصعب الوصول إليها، أو ضمان الامتثال للسلامة، أو مراقبة المعايير البيئية، فإن انيمال وانيمال X هما حلول التفتيش الآلي الرائد لقطاعات النفط والغاز والكيماويات والطاقة.

راجع انيمال وأني بوتكس وشركة سيجما انتربرايزس أثناء العمل

سيتم عرض الشراكة بين شركة أني بوتكس وشركة سيجما انتربرايزس وانيمال في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول 2023 في أبو ظبي، في الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر. وستجتمع في أديبك أكثر من 2200 شركة من جميع أنحاء العالم، تمثل النظام البيئي للطاقة بأكمله وخارجه، لعرض أحدث الاستراتيجيات والابتكارات التي تحدد طاقة الغد. وهذا يجعل الحدث منصة مثالية لعرض قدرات انيمال.

إن حضور انيمال في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول سيسمح لمتخصصي الصناعة بالتعلم بشكل مباشر كيف يمكن للحلول الروبوتية تحسين الكفاءة والسلامة والإنتاجية. وستعرض العروض التوضيحية تطبيقات انيمال المحتملة في فحص المصانع ومراقبة الأصول والمهام البيئية.

تفضل بزيارة شركة أني بوتكس وشركة سيجما انتربرايزس في جناح شركة المزروعي لخدمات الطاقة (القاعة 01، # 1130) أو احجز عرضًا توضيحيًا لـ انيمال في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول 2023.

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نبذة عن أني بوتكس

منذ عام 2016، قامت شركة الروبوتات السويسرية شركة أني بوتكس بتطوير حلول روبوتية مبتكرة وذكية ومتكاملة تعمل على تحسين حياة العمال، وزيادة الإنتاجية، ودعم المنشآت الصناعية الأكثر استدامة. من خلال الشراكة مع رواد التكنولوجيا العالميين، توفر شركة أني بوتكس لمشغلي الأصول الكبيرة حلول فحص روبوتية مستقلة ومؤتمتة وشاملة للبيئات الصناعية المعقدة والخطرة والمتفجرة. شركة أني بوتكس هي شركة سريعة النمو تضم أكثر من 100 موظف يركزون على دعم احتياجات التفتيش للعاملين في مجالات النفط والغاز والطاقة والتعدين والمعالجة والمواد الكيميائية والنقل والبناء.

نبذة عن شركات سيجما

تأسست شركة سيجما انتربرايزس ذ.م.م في عام 1972 وهي واحدة من الشركاء الإقليميين الرائدين في السوق في مجال صناعة الطاقة. تعد شركة سيجما إنتربرايزز، إحدى شركات المزروعي الدولية، إحدى تكتلات الأعمال الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، موزعًا ومزودًا للخدمات لعلامات تجارية تكنولوجية رائدة عالميًا من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الأمريكتين وأوروبا واليابان. تقدم شركات سيجما العديد من التقنيات العلمية والهندسية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. مع شركاء تصنيع المعدات الأصلية والمشاريع المشتركة، توفر مشاريع سيجما التميز الفني والخبرة العالمية في جميع أنحاء الشرق الأوسط مع إضافة قيمة عالية داخل الدولة.