شراكة طموحة مع منصة "وجيز" لإضافة أضخم مكتبة من ملخصات الكتب الصوتية لأفضل الكتب والروايات مبيعاً واستقطاباً للاهتمام في المنطقة إلى منصة "أنغامي"

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أنغامي، منصة بث الموسيقى والترفيه الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توقيع اتفاقية شراكة مع "وجيز" لإضافة الآلاف من ملخصات الكتب الصوتية إلى مكتبتها المتكاملة من المحتوى، في خطوة تهدف إلى توسيع رصيدها المتنوع من الإنتاجات والأعمال.

وتأتي هذه الخطوة في إطار اتفاقية شراكة وقعتها المنصة مع "وجيز"، المنصة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمحتوى العربي الصوتي القصير، لتقديم ملخصات الكتب والروايات الصوتية والمحتوى المسموع والترفيهي المناسب لمختلف أذواق الجمهور العربي حول العالم. وترسخ هذه الشراكة التزام أنغامي بإثراء تجربة مستخدميها من خلال إضافة أفضل خيارات المحتوى العربي وتنويع محتواها وتلبية تطلعات المستخدمين، حيث بات بإمكانهم اليوم الوصول إلى أضخم مكتبة من الكتب والروايات الصوتية من "وجيز" والتي تضم 3500 ملخص صوتي لأشهر الكتب المحلية والإقليمية والعالمية، إلى جانب ملخصات لأبرز البودكاست في المنطقة. وتتوفر الخدمات الجديدة هذه كخيار إضافي مع الاشتراك.

وفي هذا السياق قال إيلي حبيب الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في أنغامي: "يعتبر فن رواية القصة حرفة تاريخية عريقة، وإرثاً ثقافياً راسخاً في العالم العربي. وتأتي شراكتنا مع الشركات الناشئة مثل "وجيز" لتتوج مرحلة جديدة لأعمالنا، إذ نتقاسم الهدف عينه المتمثل في الاستفادة من الإمكانات الهائلة في مجال المحتوى المسموع. ويمثل هذا التعاون دلالة على التزامنا بالاستمرار بتحديث المحتوى الصوتي وإثرائه بمزايا فريدة، مع تمكين أكثر من 72 مليون مستخدم لمنصتنا من الوصول بسهولة إلى أكثر مكتبات المحتوى الصوتي تنوعاً وشمولاً. ولا شك بأننا مستمرون بدعم مستخدمي منصتنا ومنحهم تجارب جديدة وأفضل خيارات المحتوى وتمكينهم من استكشاف صناع المحتوى الجدد لتلبية تطلعاتهم".

وتعتبر "وجيز" منصة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقدم خدماتها لجمهور واسع في المنطقة، وتمثل تطبيقاً متكاملاً يمكّن المستخدمين من الاستماع إلى ملخصات معدة حسب الطلب للكتب والروايات والبودكاست باللغة العربية. ولا يتجاوز كل مقطع صوتي مدة 15 دقيقة، ويتم تقديمه بأسلوب ممتع وتفاعلي ومثير للاهتمام، حيث بات ذلك الآن ممكناً عبر منصة أنغامي.

من جانبه قال مدير المحتوى والشريك المؤسس في وجيز رامي أبو جبارة: "تعزز شراكتنا مع منصة أنغامي الرائدة رؤيتنا الهادفة إلى نشر الثقافة والمعرفة على أوسع نطاق ممكن في العالم العربي، لأننا نؤمن بأن المعرفة المكتسبة من القراءة تشكل الوعي الذي يعد ركيزة أساسية لنهضة الشعوب ورقيّها وتحضّرها".

وتأتي هذه الشراكة في إطار التزام أنغامي المستمر بمنح المستخدمين حول العالم أفضل التجارب والمحتوى العربي، وحرصها على الترويج لأبرز المواهب العربية والاحتفاء بإرث رواية القصص في المنطقة على مستوى العالم.

ترقبوا المزيد من المستجدات حول أنغامي. ويمكنكم تنزيل التطبيق للاستمتاع بمجموعة واسعة من المحتوى العربي والعالمي أو زيارة الموقع الإلكتروني www.anghami.com للمزيد من المعلومات.

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