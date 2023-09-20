- شركة تقديم الحلول اللوجستية كخدمة في قطاع التجارة الإلكترونية تعزّز حضورها في المنطقة بدعم عملائها في الإمارات والسعودية مثل "المخازن الرقمية" و"بتوين" و"جيبلي"

- حلول "أنشانتو" تساعد على رقمنة عمليات مقدمي الخدمات اللوجستية الحريصين على الاستفادة من فرص التجارة الإلكترونية السانحة في المنطقة

- الشركة تساعد شركات التجزئة والموزعين على الانتقال بنجاح إلى منظومة المبيعات متعددة القنوات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكّدت شركة "أنشانتو" المختصة بتقديم حلول التجارة الإلكترونية والحلول اللوجستية كخدمة، نجاح توسّعها في الشرق الأوسط، بعد إبرامها سلسلة اتفاقيات مع شركات تجزئة وخدمات لوجستية محلية بارزة في المنطقة، مثل "المخازن الرقمية" و"بتوين" Between و"جيبلي" Jeebly. وبذلك أصبحت أنشانتو إحدى الشركات البارزة في تقديم حلول التجارة الإلكترونية والحلول اللوجستية في المنطقة، بعد أقلّ من 18 شهرًا من إطلاقها.

وبهذه المناسبة، قال فيباف دابادي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة أنشانتو، إن مسيرة التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط "تمرّ بنقطة تحوّل مهمة"، موضحًا أن هناك، على الجانب اللوجستي، توجّهًا لدى شركات الخدمات اللوجستية التقليدية وشركات النقل المختصة بالميل الأخير نحو تقديم الخدمات التي تلبي احتياجات قطاع التجارة الإلكترونية. أما على صعيد تجارة التجزئة، فأشار دابادي إلى أن المستهلكين يُبدون شهية كبيرة للتسوّق؛ التقليدي والإلكتروني، ما يدفع الموزعين إلى تنفيذ استراتيجيات مُحكمة لقنوات المبيعات الشاملة متعددة القنوات. وأضاف: "يتطلب كلا الوضعين من الشركات تسريع رقمنة عملياتها بتنفيذ حلول مصممة لأغراض محددة وتتسم بالمرونة وقابلية التطوير والاستقرار الذي يكفل دعم نموها، وهنا يأتي دور أنشانتو في دعم هذه الشركات وتمكينها من إحراز النجاح".

ويعتمد توسُّع أنشانتو على ثلاث ركائز مهمة تخطّط الشركة لتعزيزها، أولها توظيف فريق عمل محلي وتنميته، لتستفيد من القرب من عملائها وتقدّم لهم دعمًا وثيقًا وخبرة محلية لمرحلة ما بعد البيع. وتُعتبر هاتان الميزتان أساسيتين بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لمشاريع عملائها. أما الركيزة الثانية فتتمثل في تطوير التحالفات المحلية؛ إذ تعتزم أنشانتو، عقب التعاون مع الشركات والجمعيات الاستشارية المحلية، إقامة علاقات شراكة استراتيجية جديدة. هذا، ويُعدّ الاستثمار في ربط منتجات الشركة بقنوات البيع وشركات النقل المحلية، الركيزة الثالثة والمكوّن الرئيس والمميز لنموذج الخدمة الذي تقدمه الشركة.

من ناحيته، أكّد عبدالله الشامسي الرئيس التنفيذي لشركة "المخازن الرقمية"، إن إجراءات التكامل السلسة والسريعة التي نفذتها أنشانتو مع الأنظمة القائمة في شركته، والعلاقات الراسخة التي تربطها بشركات النقل والقنوات القائمة "لعبت دورًا محوريًا في عمليات صنع القرار لدينا"، وقال: "نظرًا لأننا نشهد في المخازن الرقمية نموًا سريعًا ومتطلبات متغيّرة، وجدنا أن أنشانتو تتمتع بالخبرة العالمية والمرونة والحضور الإقليمي والمحلي في دولة الإمارات، ما يضمن لنا القدرة على تعزيز عملياتنا بفاعلية".

هذا، وتتضمن خطط التوسّع المستقبلية لشركة أنشانتو توسعة فريق العمل في دبي، والتوسع في الدول المجاورة في الشرق الأوسط بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

بدوره، قال أبيمانيو كاشيكار رئيس العمليات والمؤسس المشارك لدى أنشانتو، إن المملكة العربية السعودية تمثل "الخطوة التالية لتوسعنا في الشرق الأوسط". وقد انتقلت إلى المملكة أخبار نجاحاتنا بإبرام الاتفاقيات مع أسماء كبيرة ومعروفة في دولة الإمارات، ما سمح لنا بتسريع إبرام الاتفاقيات مع عملائنا الأوائل هناك في المملكة، واليوم فإن ثلث الاتفاقيات والعقود التي نُبرمها في المنطقة تتمّ مع شركات من المملكة العربية السعودية، لذا نحرص على مضاعفة جهود تطوير خدماتنا وتوظيفها للارتقاء بما نقدمه لهذه السوق ومواكبة النمو المذهل للتجارة الإلكترونية الإقليمية".

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نبذة عن أنشانتو

تأسست شركة أنشانتو Anchanto في عام 2011، وتُعدّ شركة عالمية مقرها في سنغافورة وتعمل في مجال تقديم الخدمات اللوجستية وفق نموذج "تقديم الحلول كخدمة" SaaS، لمساعدة العلامات التجارية والموزعين الإلكترونيين والجهات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية وتجار التجزئة ومقدمي الخدمات اللوجستية، على تبسيط عمليات التجارة الإلكترونية الشاملة وإدارتها بنجاح. يمكن زيارة الموقع www.anchanto.com لمزيد من المعلومات.

زينة غانم

ردهيل الشرق الأوسط وإفريقيا

Zeina.ghanem@redhill.asia