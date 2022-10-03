لتوفير مزايا حصرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة

(المنامة، مملكة البحرين): أعلنت شركة أندرا للعلاقات العامة، شركة العلاقات العامة التي تتخذ من مملكة البحرين مقرًا لها وتختص في القطاعات المالية والتقنية والقطاعات المتخصصة الأخرى، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة برينك، مركز تسريع الأعمال للمشاريع العالمية الذي يعمل على تمكين الشركات الناشئة والمبتكرة، حيث تنص المذكرة على تقديم شركة أندرا لامتيازات حصرية لأعضاء برينك في المنطقة.

هذا وستوفر الباقات الحصرية الدعم لنشاطات العلاقات العامة والأنشطة الإعلامية المستهدفة، والتي تتضمن الخدمات الرقمية، والخدمات عبر شبكة الإنترنت وغيرها مقابل أسعارٍ مناسبة. كما ستدعم الشراكة الشركات الناشئة للوصول إلى الأدوات والموارد، مما يسمح لها بزيادة ظهورها وتسليط الضوء على أنشطتها وتعزيز حضور علامتها التجارية من خلال نهج متعدد القنوات.

وبهذه المناسبة، صرحت السيدة فاطمة إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة أندرا للعلاقات العامة، بالقول: "نحن مسرورون بالشراكة مع شركة برينك لإطلاق هذه الباقات الحصرية بما يتماشى مع مهمتنا لدعم رواد الأعمال في المنطقة. عملنا في شركة أندرا للعلاقات العامة مع أكثر من 80 مؤسسة صغيرة ومتوسطة وشركة ناشئة، ونحن ندرك تمامًا بأنه قد يكون من الصعب وضع ميزانية للأنشطة الصحفية والإعلامية في البداية. ومع ذلك، نعلم أن تواصل هذه المؤسسات مع المجتمع وعرض الحلول التي قاموا بتطويرها في الأسواق يعد أمرًا ضروريًا. لذلك، نحن نتطلع إلى التواصل مع الشركات الناشئة الجديدة في المنطقة وأن نكون جزءًا من رحلتهم."

من جانبه، علق السيد ياسين أبو داوود، رئيس قسم التطوير والشريك الإداري في شركة برينك، قائلًا: "لقد قمنا في شركة برينك بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم في عام 2022، ونتطلع دائمًا إلى الشراكات والاتفاقيات الجديدة التي توفر قيمة كبيرة لشركاتنا الناشئة. تقدم شركة أندرا للعلاقات العامة باقات وخدمات فريدة من نوعها للعلاقات العامة والإعلام، والتي ستساعد حقًا شركاتنا الناشئة على التفاعل مع جمهور أكبر وتذليل بعض التحديات، حيث تمنحنا تجربة أندرا مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ثقة كبيرة في عملهم ونعلم أن هذه الشراكة ستحقق نتائج رائعة، مما يسمح لشركاتنا الناشئة بتجربة النمو والنجاح المستمر."

تجدر الإشارة إلى أن شركة أندرا للعلاقات العامة قد حققت العديد من الإنجازات الهامة منذ تأسيسها، وذلك عبر العمل مع أكثر من 50 شركة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، إضافة إلى استضافة أكثر من 30 فعالية رئيسية ورعاية أكثر من 40 شراكة على مستوى العالم. ويدير الشركة فريق موهوب ذو خبرة واسعة ويتمتع بمهارات متنوعة في تطوير المحتوى وتنفيذ حملات واستراتيجيات العلاقات العامة الإبداعية. ومنذ عام 2019، تمكنت شركة أندرا للعلاقات العامة من تأسيس سمعة طيبة في المملكة كإحدى شركات العلاقات العامة الرائدة في البحرين.

يمكن الاطلاع على الباقات الحصرية للشركات الناشئة من أندرا عبر الموقع الإلكتروني لشركة برينك. كما سيتم تشر تفاصيل الباقات أيضًا عبر جميع برامج برينك والشركات الناشئة التابعة له لتوسيع نطاق الاستفادة من خدمات أندرا للعلاقات العامة.

#بياناتشركات

- انتهى -