أم القوين، الإمارات العربية المتحدة: شهد الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، صباح اليوم، بالديوان الأميري، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين "أم القيوين العقارية" وشركة "ديار للتطوير"، بشأن تطوير مشاريع على واجهة أم القيوين البحرية .

ووقّع الاتفاقية عن "أم القيوين العقارية"، الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، وعن "ديار للتطوير" سعادة سعيد محمد القطامي الرئيس التنفيذي .

وأكد الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا حرص حكومة أم القيوين على تعزيز الشراكات الهادفة الى توفير بنية تحتية عصرية لبناء مستقبل اقتصادي زاهر للإمارة، ويمثل هذا التعاون إضافة فريدة لمنطقة واجهة أم القيوين البحرية التي تعد وجهة جاذبة للمستثمرين في الإمارة، وفق ما يتناسب مع رؤية وأهداف الخطة الاستراتيجية لحكومة أم القيوين، كما يعكس التزام الإمارة بتعزيز السياحة المستدامة، من خلال تطوير وتحسين المناطق الساحلية، وتعزيز المرافق التابعة لها، بهدف إثراء التجربة السياحية بكامل عناصرها المعمارية والترفيهية.

من جانبه صرّح سعادة سعيد محمد القطامي الرئيس التنفيذي لشركة ديار : "نسعى من خلال تعاوننا مع حكومة أم القيوين الى إرساء أسس جديدة لمشاريع التطوير في الإمارة، من خلال الابتكار في التصميم وتوفير مساحات سكنية تعزز من جودة الحياة وتحقق التوازن المثالي بين العيش العصري والارتباط بالطبيعة."

وأضاف : نحن متحمسون لهذا التعاون الذي سيتيح لنا استغلال الإمكانيات الكبيرة التي توفرها المنطقة، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتحقيق مشاريع تنموية مستدامة.

ويجسد هذا التعاون الجهود الحثيثة والرؤية الحكيمة لحكومة أم القيوين الرامية الى تطوير الإمارة وتعزيز المشاريع المتعلقة باستراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير بنية تحتية عصرية لبناء مستقبل اقتصادي زاهر للإمارة.

حضر توقيع الاتفاقية، الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وسعادة سيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.

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