سيدعم الخبير الفرنسي دومينيك روكيه أمواج في الحصاد المستدام لأشجار اللبان وحماية النظام البيئي في وادي دوكة المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

مسقط – أعلنت أمواج، دار العطور العالمية عُمانية المنشأ، مؤخراً عن تعاونها مع الخبير الفرنسي صاحب الشهرة العالمية دومينيك روكيه في جمع مكونات العطور بأساليب مسؤولة بيئياً. ويمتلك دومينيك خبرات تتجاوز 30 عاماً وسيتولى منصب المستشار الاستراتيجي لأمواج؛ إذ سيدعم الدار في الحصاد المستدام لراتنج أشجار اللبان في وادي دوكة المدرج ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو، والذي تتولى أمواج تطويره في الوقت الراهن.

ويقع وادي دوكة في جنوب محافظة ظفار وشكل قديماً محطة أساسية على طريق البخور وظل موطناً لآلاف من أشجار اللبان. وبصفتها المطور الحالي لهذا الموقع، تهدف أمواج إلى حماية مهد اللبان القديم وحمايته واستعادة رونقه. ويعرف هذا الراتنج العطري الغني كونه ضمن أحد أقيّم الكنوز الطبيعية قيمة في عُمان والمكون الأساسي في جميع ابتكارات أمواج العطرية الفاخرة.

وطالما كان حصاد اللبان الحوجري الفريد من نوعه في عُمان، والمعروف أيضاً باسم ’ذهب الصحراء‘ لأن قيمته كانت أكبر من الذهب، تتم بأيادي مجموعات صغيرة من الرعاة القبليين المحليين حيث كانوا يجمعون الراتنج باليد. وبعد الحصاد، يتم تقطير الزيت لاستخدامه في عطور أمواج. وبقيت هذه الأساليب التقليدية القديمة دون أي تغيير وتناقلتها الأجيال واحد تلو الأخر. وعلى الرغم من ذلك، تعرضت أشجار اللبان التي تنتج هذا الراتنج الثمين إلى عوامل بشرية وطبيعية تهدد استمرارها وتعرض التنوع الأحيائي الغني في عُمان للخطر.

هذا، وتواصل أمواج التزامها طويل الأمد بالحصاد المستدام والأخلاقي لمكوناتها من مصادر محلية وتشكل مثالاً يحتذى به في الشفافية فيما يتعلق بابتكار عطورها الراقية. وفي تأكيدٍ جديدٍ لالتزامها لتخفيض الأثار البيئية، وقعت أمواج مؤخراً اتفاقية تعاون مع وزارة التراث والسياحة في عُمان بهدف تطوير وادي دوكة المدرج ضمن مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

ويمتد موقع وادي دوكة على مساحة 14 كيلومتر مربع وطالما ازدهر في المنطقة على مدار قرون حيث يشكل أحد أكثر المواقع التراثية الفريدة في عُمان. ويعد قيام أمواج بإدارة وتطوير وادي دوكة، بالتعاون الوثيق مع المجتمع المحلي، خطوة إيجابية مهمة لصالح شجرة اللبان. وبدعمٍ من دومينيك وتوصياته الاستراتيجية، تهدف الدار إلى تقديم اللبان لعملائها بعد حصاده باتباع أبرز الأساليب العالمية من حيث الاستدامة والشفافية والمسؤولية من موقع وادي دوكة التابع لمنظمة اليونسكو.

وخلال مسيرته، تولى دومينيك روكيه منصب رئيس قسم جمع المكونات في (Firmenich)، أحد الدور الرائدة في تطوير العطور لأفضل العلامات التجارية الفاخرة في العالم؛ حيث قام بتوريد جوهر ومستخلصات المكونات في قطاع العطور العالمي لأكثر من 30 عاماً. وفي كتابه ’بحثاً عن العطور: رحلة حياة إلى مصادر نفحات الطبيعة‘، يسرد دومينيك قصة أغلى المكونات الطبيعية في قطاع صناعة العطور ابتداءً من الباتشولي الإندونيسي، واللبان، والورد الدمشقي وأصلها ورائحتها، إضافة لقيمتها الثقافية والتاريخية.

ويشيد روكيه في كتابه بالمجتمعات التي تكرس حياتها لصناعة هذه المكونات بما في ذلك المزارعين البسطاء أو من يقومون بحصاد هذه الأشجار متبعين تقاليد التقطير التي تعود إلى قرون من الزمن. ويتطلع روكيه إلى زيادة وعي الأفراد حول أهمية هذه المكونات مثل زيت الورد أو علكة اللبان أو مستخلص بلسم بيرو وكونها تجسد الرفاهية الحقيقية داخل زجاجات العطور. كما حرص أيضاً على الإشادة بجهود المزارعين الذين لا يقل دورهم في ابتكار تحف الدار العطرية عن دور مبتكريها وصناعها ممن يواصلون صياغة هذه النفحات والنغمات العطرية الفاخرة.

وفي منصبه الجديد في أمواج، سينصب تركيز دومينيك في وادي دوكة على الجمع والحصاد المستدام لمكونات العطور والحدّ من تأثيره على المكونات الطبيعية وحمايتها واستدامتها الآن ومستقبلاً. كما سيتأكد من أن جميع الأعمال تتماشى مع استراتيجية أمواج للاستدامة بعد إعادة تطويرها مؤخراً وقيم الدار طويلة الأمد. هذا، وتلتزم أمواج بدعم المجتمعات الزراعية التي تعمل فيها. وفي الوقت ذاته، تهدف الدار إلى حماية التنوع الأحيائي الغني الذي تنفرد به عُمان والحفاظ عليه حيث تعتمد المجتمعات على النظم البيئية التي تعمل بشكل جيد وتزدهر.

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نبذة عن أمواج:

’أمواج‘ هي دار عطور عالمية مستقلة تشتهر بابتكار بعض من أجمل وأندر توليفات العطور في العالم. وافتتحت الدار أبوابها في سلطنة عُمان عام 1983 ليبزغ نجمها وتُعرف بــ’هدية الملوك‘ حيث استطاعت إعادة تعريف الفنون العربية لصناعة العطور، وذاع صيتها في تقديم كل ما هو مبدع. وخلال مسيرتها الحافلة، مزجت أمواج ببراعة غنى تراثها الشرقي برقي عالم العطور الغربي لتقدم لمحبيها منتجات صُممت تفاصيلها لتعكس الحياة العصرية. واليوم، ترسم أمواج صورة جلية المعالم عن أصالة عُمان ومكانتها التاريخية كمركز لتجارة البخور والمر حيث تسافر بمنتجاتها لشتى أنحاء العالم باحثة عن الواثقين من أنفسهم ومن لديهم الجرأة للتميّز.

وتمتلك أمواج حضوراً عالمياً مميزاً حيث تصل منتجاتها إلى عشاق الفخامة في أكثر من 80 دولة حول العالم، ويبلغ عدد بوتيكاتها المستقلة الآن 12 بوتيك، فضلاً عن نجاحها في توسيع شبكة عرض منتجاتها لما يقرب من 1,000 متجر راقٍ في مواقع استراتيجية ذات هوية خاصة بها في كبرى المتاجر العالمية، ودور العطور، والمطارات.

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طارق الحرمي

تراكس عُمان

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