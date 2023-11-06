دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت شركة "أمسان أكسيسبل للسياحة"، الشركة الرائدة في مجال السياحة الشاملة للمسافرين الصُم وضعاف السمع، موقعها الإلكتروني وتطبيقها للهاتف المحمول، المصمم لإحداث ثورة في تجربة السفر للسياح الصُم، مما يوفر إمكانية الوصول والراحة والشمولية كما لم يحدث من قبل. تهدف "أمسان" إلى أن تكون مساهمًا كبيرًا في الاستراتيجية الوطنية للسياحة لدولة الإمارات العربية المتحدة 2031 والتي تهدف إلى تحقيق ناتج محلي إجمالي بقيمة 122.6 مليار دولار بحلول عام 2031.

يقدم موقع "أمسان أكسيسبل للسياحة" الإلكتروني واجهة سهلة الاستخدام وهو ملائم تمامًا للغة الإشارة لخدمة 1.5 مليار فرد على مستوى العالم، والذين يعانون من درجات متفاوتة من ضعف السمع. إنه بمثابة منصة لحجز الرحلات والتواصل مع موظفي "أمسان" الذين يجيدون لغة الإشارة. تتوفر مقاطع فيديو بلغة الإشارة باللغتين البريطانية والدولية على الموقع، مما يسمح للمستخدمين الصُم بالوصول إلى المعلومات بسهولة. ويمكن للسائحين، بعد حجز الرحلة، الحصول على تطبيق هاتف محمول مناسب للصم للحصول على المساعدة أثناء التنقل. ويمكن للمسافرين أيضًا إرسال رسائل مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على دعم فوري للغة الإشارة، مما يضمن تجربة سلسة.

يعتبر تطبيق "Amsaan Tours" الرفيق المثالي للمسافرين الصُم، وهو مصمم لتعزيز رحلاتهم وضمان السلامة والراحة. فهو يقدم مجموعة من الميزات التي تجعل إمكانية الوصول والتواصل في متناول أيدي المسافرين، مما يجعل السفر أكثر سلاسة ومتعة. وتشمل هذه الميزات الوصول إلى مترجمي لغة الإشارة عبر الفيديو، مما يضمن التواصل الفعّال أثناء مهام مثل المساومة مع البائعين في السوق. يُسهِّل التطبيق الاتصال بسهولة مع المرشدين وإمكانية الوصول إلى معلومات الرحلة بما في ذلك مسارات الرحلة والجداول الزمنية والأنشطة الترفيهية، وهي متاحة بلغة الإشارة ويمكن الوصول إليها من أي مكان. إضافةً إلى ذلك، يتميز التطبيق بخريطة إمكانية الوصول، والتي تسلط الضوء على مواقع مثل المطاعم ومحلات الهدايا التذكارية وغيرها، مع خدمات مترجم لغة الإشارة.

علَّق فيتالي بوتابشوك، المؤسس المشارك في مشروع أمسان قائلًا: "إن سهولة الوصول والشمولية ليست مجرد كلمات طنانة، ولكنها أساس "أمسان أكسيسبل للسياحة". وقد صممنا موقع أمسان للسياحة الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول بدقة للتأكد من أن المسافرين الصُم يمكنهم التخطيط لرحلاتهم وحجزها والاستمتاع بها دون مواجهة أي عوائق في الاتصال وذلك من أجل الترويج لدولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أفضل 10 وجهات سياحية عالمية. يعمل تطبيقنا بمثابة رفيق موثوق به، حيث يُمكّن المسافرين من التواصل بشكل مريح وآمن. نحن ملتزمون بسد هذه الفجوة من خلال فريقنا المتنوع الذي يتمتع بخبرة جيدة في ثماني لغات إشارة وإنشاء نظام بيئي سياحي شامل لمجتمع الصُم على مستوى العالم."

يواجه المسافرون الصم حواجز لغوية، ومحدودية في التواصل الكتابي، ونقص في مترجمي لغة الإشارة في المواقع السياحية. إن عدم إمكانية الوصول إلى المعلومات، وصعوبات الاتصال، وفجوات الوعي بين مقدمي الخدمات، ومشكلات النقل، والاستبعاد من الرحلات، ومشاكل الحجز تزيد من التحديات التي يواجهونها. وقد أسفرت الرقابة على سوق السياحة الذي يسهل الوصول إليه عن خسارة مذهلة بلغت 150 مليار دولار أمريكي، وقال 70% من المشاركين في استطلاع أجرته شركة Expedia إنهم سيختارون خيار سفر أكثر شمولاً، حتى لو بتكلفة أعلى. وهذا يسلط الضوء على أهمية شركات مثل "أمسان"، التي أقامت العديد من الشراكات بما في ذلك مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي لتقديم خدمات متنوعة ويمكن الوصول إليها للمسافرين الصُم.

وقال ماجد البلوشي، مدير العلاقات في "أمسان": "كوني مواطنًا إماراتيًا وموظفًا أصمًا في أمسان، أنا فخور بكوني جزءًا من منظمة تعمل على كسر الحواجز وجعل دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة سفر شاملة حقًا. يُظهر هذا التعاون التزامنا لجعل السياحة في متناول الجميع، بما في ذلك المسافرين الصُم، وهي خطوة نحو بناء دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون أكثر تنوعًا وشمولاً."

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة أمسان أكسيسبل للسياحة أو احصل على تطبيق “Amsaan Tours” للهاتف المحمول لنظامي iOS وأندرويد.

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نبذة عن شركة "أمسان أكسيسبل للسياحة"

"أمسان أكسيسبل للسياحة" هي أول شركة لإدارة الوجهات قائمة في دبي، وتتمثل مهمتها الأساسية في تعزيز نظام بيئي سياحي شامل مصمم للأفراد الصُم والأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع. ومن خلال سمعتها القوية في هذا المجال، تُعرف "أمسان" بخبرتها في مجال السفر الذي يسهل الوصول إليه لمجتمع الصم ومعرفتها العميقة بالمنطقة. ومن خلال الشراكات الإستراتيجية مع قطاعات فيما بين الشركات، تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات، بما في ذلك دعم التأشيرات، والمساعدة في الانتقال، ومجموعة واسعة من الفنادق التي يمكن الوصول إليها، ومجموعة جذابة من الجولات والرحلات الفريدة من نوعها. علاوةً على ذلك، تفتخر "أمسان أكسيسبل للسياحة" بتنظيم باقات سياحية جذابة وشخصية، مما يوفر للمسافرين تجارب لا تُنسى.