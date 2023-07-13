

قبول بطاقات أميكس عند حجز التذاكر لدى طيران الجزيرة

المنامة، البحرين: أعلنت أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط عن توسعة شبكة قبول بطاقاتها بالشراكة مع طيران الجزيرة، شركة الطيران الاقتصادية الكويتية الرائدة، حيث سيحظى أعضاء البطاقات بخيارات إضافية وبتجربة سلسة ومريحة.

وبهذه الشراكة الجديدة، سوف يكون بإمكان أعضاء بطاقات أمريكان إكسبريس حجز رحلاتهم عبر jazeeraairways.com أو عبر تطبيق الجزيرة، الأمر الذي سيسهل عليهم اكتشاف المزيد من الوجهات العالمية والاستمتاع بتجارب استثنائية ممتدة عبر 66 وجهة في الشرق الأوسط، أوروبا ووسط وجنوب آسيا، وأفريقيا

وقد أعرب رشيد خزام، مدير مكتب أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط في الكويت قائلاً: "يسعدنا التعاون مع طيران الجزيرة كشريك جديد يقبل بطاقات أمريكان إكسبريس. كما إن انضمام المزيد من شركات الطيران لقائمة المؤسسات التي تقبل بطاقاتنا يعكس المستوى الرفيع من الالتزام لدى أميكس بتوفير أقصى غايات الراحة والرفاهية.

والجدير بالذكر أن طيران الجزيرة تشهد نمواً متصاعداً بشكل سنوي، حيث نقلت في عام 2022 ما يربو على 3.58 مليون مسافر، ومن المتوقع وصول العدد إلى 10 ملايين بحلول عام 2028. كما تتميز الشركة بالتوسع المستمر لشبكتها وتعدد وجهاتها، وتلبيتها لاحتياجات المسافرين الباحثين عن الأسعار التنافسية والجودة العالية.

من جهته، قال بهاراتان رافيندران، نائب الرئيس لقطاع المبيعات في طيران الجزيرة: "نسعى في طيران الجزيرة لتقديم أعلى مستويات الخدمة لمسافرينا، والتي تتضمن مجموعة كبيرة ومتنوعة من الوجهات والرحلات المريحة. ويتجلى ذلك في موقع الجزيرة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، المصنّفين رقم 1 في الكويت، حيث يعتبران أفضل خيارين لحجز الرحلات عبر أسطولنا، إذ يحصل المسافرون على مكافآت رائعة مقابل الحجوزات. ومع قبول بطاقات أمريكان إكسبريس، نهدف إلى تحقيق المزيد من الرفاهية لمسافرينا."

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نبذة عن أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط

أطلقت أمريكان إكسبريس عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 1959 وافتتحت أول مكتب لها في البحرين في عام 1977. في عام 1992، تم تأسيس شركة أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط (AEME) في البحرين كشركة مشتركة مملوكة لشركة أمريكان إكسبريس وشركة الموارد للاستثمار المحدودة. واليوم، توظّف أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط قوة عاملة متنوعة للغاية تضم أكثر من 500 موظّف، يغطي نشاطهم بطاقات المستهلكين ومدفوعات الشركات والأعمال التجارية عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط هي شركة ناشطة في مجال عمليات الدفع، وتوفر للعملاء إمكانية الوصول إلى المنتجات والرؤى والتجارب التي تثري الحياة وتبني الأعمال في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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عن طيران الجزيرة

تشغل طيران الجزيرة رحلات تجارية ورحلات شحن من مبنى طيران الجزيرة T5 في مطار الكويت الدولي. تقوم طيران الجزيرة بتشغيل رحلات إلى 66 وجهة شهيرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا وأفريقيا وأوروبا وتضم وجهات عمل وترفيهية ودينية وعطلة نهاية الأسبوع.

www.jazeeraairways.com