دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط إبرامها اتفاقية مع بوابة الدفع الإلكتروني، شركة تلر، لتوسعة شبكة قبول بطاقات أمريكان إكسبريس لدى متاجر تلر، لتصبح تلر بموجب هذه الاتفاقية أحد مزودي خدمة ’ جمع المدفوعات‘ الإلكترونية التابعة للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبموجب هذه الاتفاقية سيتسنى لأعضاء بطاقات أمريكان إكسبريس استخدام بطاقاتهم لدى آلاف المتاجر الإلكترونية الواسعة الانتشار والتابعة لشركة تلر للاستمتاع بتجربة أكثر سلاسة وفاعلية.

كذلك بوسع متاجر تلر التي أتيحت لها هذه الخاصية استقطاب أعضاء بطاقات أمريكان إكسبريس من مستهلكين أفراد ومؤسسات تجارية، ليس على صعيد منطقة الشرق الأوسط فحسب بل من مختلف أنحاء العالم، بحيث ستجري هذه المتاجر عمليات الدفع ، وبأكثر من 120 عملة و30 لغة، وبمختلف طرق الدفع المتاحة عبر بوابة تلر للدفع الإلكتروني الفريدة من نوعها.

وبهذه المناسبة، صرحت السيدة غرازييلا مارتينز، نائب رئيس المؤسسات التجارية لدى أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط، قائلة: "إننا فخورون بهذه الشراكة مع شركة تلر لتوسعة شبكة قبول بطاقاتنا وتمكين الأعضاء من استخدامها أكثر لاسيما للتسوق اليومي. يسعدنا أن نشهد ازدياد المتاجر التي تقبل بطاقات أمريكان إكسبريس في منطقة الشرق الأوسط والعالم."

من جانبه علّق السيد خليل العلمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تلر، بقوله: "تتيح الاتفاقية التي أبرمناها مع أميكس لمتاجرنا بلوغ الأسواق العالمية، والتواصل مع ملايين المستهلكين من أفراد ومؤسسات تجارية من مختلف أنحاء العالم. وإنه ليشرفنا أن نصبح أول مزود لخدمة ’جمع المدفوعات‘ الإلكترونية التابعة لأمريكان إكسبريس الشرق الأوسط وذلك على صعيد المنطقة، الأمر الذي يعزز من سهولة وسرعة انضمام المتاجر لخدماتنا بمجرد ضغطة زر، حيث إننا ملتزمون بتزويدها بأحدث التقنيات وأفضل طرق الدفع لتعزيز قدرتها التنافسية وتبسيط عمليات التسوق الإلكتروني لعملائها."

والجدير بالذكر أن عدد المواقع التي تقبل بطاقات أمريكان إكسبريس تضاعف بأكثر من ثلاث مرات منذ عام 2017م، حيث يبلغ عددها 89 مليون موقع حول العالم1.

نبذة عن أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط

أطلقت أمريكان إكسبريس عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 1959 وافتتحت أول مكتب لها في البحرين في عام 1977. في عام 1992، تم تأسيس شركة أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط (AEME) في البحرين كشركة مشتركة مملوكة لشركة أمريكان إكسبريس وشركة الموارد للاستثمار المحدودة. واليوم، توظّف أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط قوة عاملة متنوعة للغاية تضم أكثر من 600 موظّف، يغطي نشاطهم بطاقات المستهلكين ومدفوعات الشركات والأعمال التجارية عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط هي شركة ناشطة في مجال عمليات الدفع، وتوفر للعملاء إمكانية الوصول إلى المنتجات والرؤى والتجارب التي تثري الحياة وتبني الأعمال في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

عن تلر:

تأسست تلر بوابة الدفع الإلكتروني في عام 2014، ومقرها الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة حائزة على العديد من الجوائز تقديراً لتميزها. تُقدم منصة فريدة تُمكِّن من قبول المدفوعات بأكثر من 120 عملة وذلك بفضل الإمكانيات الكبيرة التي تتميز بها منصتها للدفع الإلكتروني، حيث تتوفر بأكثر من 30 لغة وتضمن أعلى مستوى من الأمان في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ومن خلال عملية ربط واحدة، تمنح تلر لعملائها الوصول لمجموعة متنوعة من طرق الدفع، بما في ذلك: بطاقات فيزا وماستركارد وأمريكان إكسبريس ويونيون بي وJCB وآبل بي وباي بال ومدى وسداد وstc pay وurpay.

وقد قامت شركة تلر بتوسيع خدماتها بشكل أكبر، حيث قدمت حلولًا متكاملة في عالم التجارة الإلكترونية. تُغطي الشركة مجموعة واسعة من الخدمات المالية والتجارية، بما في ذلك التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رموز QR، الفواتير الرقمية، خدمة "تلر اشترِ الآن وادفع لاحقًا" وبرنامج تمويل التجار "تلر فايننس".

تلر هي أول شركة حصلت على شهادة الامتثال لمعايير أمان بيانات بطاقات الدفع من المستوى الأول PCI DSS وشهادة الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني (NESA) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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