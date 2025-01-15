أبوظبي، الامارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط مؤخراً عن توقيعها اتفاقية شراكة تجارية مع شركة أدنوك للتوزيع، أكبر مزود للوقود والبيع بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتيح هذه الاتفاقية لأعضاء بطاقات أمريكان إكسبريس استخدام بطاقاتهم لدى أكثر من 500 محطة لتعبئة الوقود التابعة لشركة أدنوك للتوزيع، بالإضافة إلى التمتع بتجربة تسوق سلسة لدى أسواق الواحة المنتشرة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي هذه الاتفاقية الاستراتيجية في إطار التزام أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط بمواصلة تعزيز تجربة العملاء وتوسعة شبكة قبول بطاقاتها لدى المتاجر، مما مما يوفر لأعضاء البطاقات مزيداً من الراحة والمرونة في معاملاتهم اليومية.

ومن خلال هذه الاتفاقية، ستتمكن أدنوك للتوزيع من خدمة قاعدة جديدة من العملاء، تتمثل في أعضاء بطاقات أمريكان إكسبريس في دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم. وتصدر أمريكان إكسبريس أكثر من 140 مليون بطاقة على مستوى العالم، لأعضائها من الأفراد أو من الشركات والأعمال.

وعلق سعود سوار، الرئيس التنفيذي للأعمال في أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط، على الاتفاقية قائلاً: "تحرص أمريكان إكسبريس على التعاون مع الشركات الرائدة في الشرق الأوسط، في إطار سعيها المستمر للارتقاء بتجارب التسوق اليومي لأعضاء بطاقاتها وتوسعة شبكة قبول بطاقات أمريكان إكسبريس لدى المتاجروتوفير خيارات دفع متنوعة ومرنة لأعضاء بطاقاتنا وتعزيز تجارب التسوق المتميزة لعملائنا".

ومن جانبها، قالت غرازييلا مارتينز، نائب رئيس الأعمال التجارية في أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط: "تعتبر شراكتنا مع أدنوك للتوزيع خطوة هامة نحو تحقيق رؤيتنا الاستراتيجية المتمثلة في زيادة تغطية بطاقات أمريكان إكسبريس لدى متاجر دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أنها ستمكن شركة أدنوك للتوزيع من استقطاب شريحة واسعة من أعضاء بطاقات أمريكان إكسبريس الجدد محلياً وعالمياً، فضلاً عن إتاحة المزيد من خيارات الدفع لأعضاء بطاقاتنا."

كما صرح المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع قائلاً: "تأتي الاتفاقية مع أمريكان إكسبريس في إطار تعزيز استراتيجية تجربة عملاء أدنوك للتوزيع، حيث يتم من خلال هذه الشراكة دمج الحلول الآمنة للدفع والأعمال التجارية بسلاسة تامة. ويعتبر الإعلان عن اتفاقيتنا الاستراتيجية مع أمريكان إكسبريس اليوم خطوة مهمة نحو تحقيق هدفنا في أن نكون شركة تجزئة عالمية مفضلة لخدمات التنقل بجانب توفير تجارب استثنائية لعملائنا".

نبذة عن أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط

أطلقت أمريكان إكسبريس عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 1959 وافتتحت أول مكتب لها في البحرين في عام 1977. في عام 1992، تم تأسيس شركة أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط (AEME) في البحرين كشركة مشتركة مملوكة لشركة أمريكان إكسبريس وشركة الموارد للاستثمار المحدودة. واليوم، توظّف أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط قوة عاملة متنوعة للغاية تضم أكثر من 600 موظّف، يغطي نشاطهم بطاقات المستهلكين ومدفوعات الشركات والأعمال التجارية عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط هي شركة ناشطة في مجال عمليات الدفع، وتوفر للعملاء إمكانية الوصول إلى المنتجات والرؤى والتجارب التي تثري الحياة وتبني الأعمال في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

حول "أدنوك للتوزيع"

أدنوك للتوزيع هي الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع التنقل وتوزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة. توفر الشركة الطاقة لتسير رحلات العملاء منذ عام 1973، ومنذ ذلك الوقت تعمل الشركة على تقديم أفضل الخدمات لعملائها. واليوم، تتيح أدنوك للتوزيع وتعزز كل رحلات عملائها، وذلك بفضل توفيرها لأفضل تجارب العملاء المبتكرة والمعززة رقمياً في قطاع منتجات التجزئة غير المرتبطة بالوقود. تدير أدنوك للتوزيع محطات خدمة في جميع إمارات الدولة السبع، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية. كما تسوق زيوت التشحيم عبر موزعين في 43 دولة في جميع أنحاء العالم. وبعد 51 عاماً من تأسيسها، تدير أدنوك للتوزيع أكثر من 855 محطة خدمة، 543 محطة خدمة في دولة الإمارات و69 محطة خدمة في السعودية و243 محطة خدمة في مصر. وباعتبارها الشركة الرائدة في قطاع التجزئة لغير الوقود في دولة الإمارات، تشغل الشركة 366 متجر واحة أدنوك و34 مركزاً للفحص الفني للمركبات، كما توفر العديد من الخدمات الرائدة التي تشمل غسيل السيارات وتغيير الزيت وشحن المركبات الكهربائية. أدنوك للتوزيع هي أيضاً المسوّق والموزّع الريادي للوقود لعملاء القطاع التجاري والصناعي والحكومي في دولة الإمارات. جميع الأرقام كما في 30 سبتمبر 2024. تهدف أدنوك للتوزيع إلى أن تصبح الموزع الرائد عالمياً في قطاع التنقل وتوفير حلول التنقل المستدامة وتجارب تسوق العملاء الاستثنائية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.adnocdistribution.ae.

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