البرنامج يدعم استراتيجية التوطين ويعزّز جاهزية واستدامة عمليات القطاع على المدى البعيد

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، أطلقت "أمرك"، المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمرة، برنامج " روّاد أمرك"، المبادرة الوطنية الاستراتيجية الهادفة إلى استقطاب وتطوير وتدريب وتوظيف المواهب والكفاءات الإماراتية الشابة للعمل كفنيين متدربين ضمن قطاع صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات العسكرية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام "أمرك" بدعم رؤية دولة الإمارات التي تركز على توطين القدرات الوطنية المتخصصة في القطاعات الهندسية والفنية، من خلال إعداد كوادر مؤهلة للعمل ضمن قطاع صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات.

ويعتمد برنامج " روّاد أمرك " على مسار تطويري متكامل يجمع بين التعلّم النظري والتدريب العملي داخل الحظائر والورش ضمن مرافق "أمرك" المتطورة في مدينة العين، بإشراف خبراء ومهندسين متخصصين، مع إتاحة الفرصة للاطلاع على أحدث التنقيات المتقدمة في مجال الصيانة، بما يسهم في بناء قدرات تقنية وتشغيلية متقدمة، وإعداد كفاءات وطنية جاهزة للمستقبل.

ويمنح البرنامج الشباب فرصة دخول قطاع استراتيجي واعد، من خلال مسار مهني يركز على وظائف فنية ، مع فرص للتطور المهني، بما يدعم رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والمهارات، ويعزز التوطين وتطوير الكفاءات الوطنية في قطاع الطيران.

ويستهدف البرنامج استقطاب وتدريب وتوظيف 100 فني متدرب من مواطني الدولة بحلول عام 2030، بما يدعم بناء قاعدة مستدامة من الكفاءات الوطنية، ويعزّز جاهزية واستدامة عمليات قطاع الطيران والدفاع على المدى الطويل.

وقال جاسم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة "أمرك": "يمثل برنامج " روّاد أمرك " امتداداً لالتزام "أمرك" بتطوير الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة مستقبل قطاع صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات في دولة الإمارات، انطلاقاً من إيماننا بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس الحقيقي لتعزيز الجاهزية والتميّز التشغيلي في القطاعات الحيوية والاستراتيجية".

وأضاف المرزوقي: "يعكس البرنامج رؤيتنا في بناء مسار مهني وتقني متكامل يربط بين التعليم والتطبيق العملي داخل بيئات تشغيلية فعلية، لإعداد جيل جديد من الفنيين الإماراتيين المؤهلين وفق أعلى المعايير العالمية، والقادرين على دعم تنافسية قطاع الطيران والدفاع في الدولة على المدى البعيد.

صُمّم برنامج " روّاد أمرك " ليكون أكثر من مجرد مبادرة تدريبية، إذ يوفر مساراً تطويرياً واضحاً يبدأ منذ اليوم الأول لانضمام المنتسبين إلى "أمرك" كفنيين متدربين، ضمن بيئة تجمع بين التعلّم النظري والخبرة التشغيلية الواقعية والتخصص الفني الدقيق.

ويتضمن برنامج " روّاد أمرك " مرحلتين رئيسيتين تشملان التأسيس والتعلّم النظري، والتدريب العملي المكثّف داخل مرافق الصيانة التشغيلية، حيث يكتسب المشاركون خبرات ميدانية متخصصة ضمن مجالات تشمل هياكل الطائرات، والمحركات، والمكونات، والخدمات الفنية المتخصصة.

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