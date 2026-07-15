الرياض، المملكة العربية السعودية، ماسيف ميديا: أعلنت أمبليفاي هيلث عن إطلاق نور، وهي منصة متصلة للذكاء الحراري تجمع بين الذكاء الاصطناعي والتصوير الحراري، لمساعدة الرياضيين والمتخصصين في الأداء الرياضي على اتخاذ قرارات استباقية بشأن الجاهزية والتدريب والعودة إلى اللعب.

تحوّل نور، التي أطلقت في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية مؤخراً، أنماط درجات حرارة سطح الجسم إلى مؤشرات بصرية واضحة، لتكشف ما قد يصعب ملاحظته بالعين المجردة. ويمكن الوصول إلى المنصة من خلال مرآة نور الذكية، إلى جانب تطبيقات الأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة والويب، مع بقاء التصوير الحراري في صميم التجربة.

وقال الدكتور مشاري الوشمي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة أمبليفاي هيلث: "جسدك يروي قصة دائماً، لكن بعض أهم إشاراته يصعب رؤيتها. تُظهر نور هذه الأنماط وتمنح الرياضيين والمتخصصين في الأداء الرياضي منظوراً جديداً لفهم التعافي والأداء".

من جانبه قال رون يعقوب، رئيس عيادة باينريكريست للعلاج الطبيعي والإصابات الرياضية: "يسعدنا التعاون مع أمبليفاي هيلث في تقديم نور. وبصفتنا عيادة تؤمن بالممارسة المبنية على الأدلة والابتكار، فإننا نحرص دائماً على استكشاف التقنيات التي يمكن أن توفر رؤى ذات قيمة لدعم تعافي الرياضيين وتعزيز أدائهم".

يقتصر الوصول إلى المنصة حالياً على مجموعة مختارة من الشركاء الأوائل. ويمكن للرياضيين والعيادات والفرق والجامعات ومؤسسات الأداء الرياضي تسجيل اهتمامهم تمهيداً لإتاحة المنصة على نطاق أوسع.

نبذة عن أمبليفاي هيلث

تطوّر أمبليفاي هيلث حلولاً للتصوير الحراري مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تساعد الأفراد على فهم الأنماط الفسيولوجية التي يصعب رصدها من خلال الملاحظة التقليدية، انطلاقاً من رسالتها الهادفة إلى جعل الرعاية الصحية الاستباقية متاحة للجميع حول العالم. وبالاستناد إلى خبرتها في التطبيقات السريرية، توظف الشركة الآن خبرتها في التصوير الحراري لدعم عافية الرياضيين والأداء الرياضي من خلال منصة نور.

نبذة عن عيادة باينكريست للعلاج الطبيعي والإصابات الرياضية

تُعد عيادة باينكريست للعلاج الطبيعي والإصابات الرياضية من الجهات الرائدة في مجال إعادة التأهيل والأداء الرياضي، حيث تقدم خدماتها للرياضيين والأفراد النشطين في جنوب فلوريدا ومنطقة البحر الكاريبي. وتجمع العيادة بين الممارسة المبنية على الأدلة والبرامج المبتكرة في إعادة التأهيل وتطوير الأداء، لمساعدة المرضى والرياضيين على التعافي، والعودة إلى ممارسة الرياضة، وتحقيق أفضل مستويات الأداء.

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