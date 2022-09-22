وهبي: نسعى لدعم القطاع غير المصرفي والتحول الرقمي بتوفير خدمات التكنولوجيا المالية على نطاق واسع

الهلالي: التعاون مع"أمان" سيتيح لنا تنفيذ خطتنا الرامية للتوسع في محافظات مصر والأماكن الأكثر احتياجا

القاهرة: وقعت أمان لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية، إحدى شركات مجموعة أمان الرائدة في تقديم خدمات التكنولوجيا المالية المتكاملة، اتفاقية تعاون مع شركة الخير للتمويل متناهي الصغر، إحدى شركات مجموعة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (ASPI)، لكي تتوفر خدمات أمان للتحصيل وشبكتها الرقمية الواسعة للمدفوعات الإلكترونية لشركة الخير، وذلك بهدف دعم الشركة الناشئة وتعزيز الرقمنة بالقطاع غير المصرفي تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

وشهد التوقيع كلٌ من محمد وهبي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية، وهناء الهلالي، العضو المنتدب لشركة الخير، وسط مجموعة من المديرين والموظفين بالشركتين.

وعبر وهبي عن سعادته بالتعاون الجديد لأمان وأكد على سعي الشركة المستمر لدعم القطاع والتحول الرقمي بتوفير خدمات التكنولوجيا المالية على نطاق أوسع، حتى تصل إلى جميع فئات العملاء وتسهل معاملاتهم المالية اليومية من خلال منصة شاملة وفعالة للمدفوعات الرقمية.

وقال وهبي:"بموجب الاتفاقية، سيتم إدراج خدمات شركة الخير للتمويل متناهي الصغر ضمن الخدمات المالية المتوفرة من خلال نقاط بيع (POS) أمان التي يبلغ عددها 150 ألف ماكينة وشبكة تضم فروع واسعة الانتشار في جميع أنحاء الجمهورية، حيث سيتمكن عملاء شركة الخير فور الإطلاق من صرف التمويلات الممنوحة وتحصيل أقساطهم من خلال أمان، وهو ما يسهل عليهم كثيرًا الولوج إلى منصة الخير للتمويل، ويغني الشركة عن واحد من أكبر التحديات التي تواجه الشركات الناشئة."

بدورها قالت هناء الهلالي العضو المنتدب لشركة الخير للتمويل متناهي الصغر: " تسعى الشركة بكل جهد لتفعيل توجهات الدولة بشأن تطبيق ونشر الشمول المالي والرقمنة، لا سيما مع المتعاملين في مجال التمويل المتناهي الصغر، مؤكدة على أن الشراكة والتعاون مع"أمان" لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية سيتيح للشركة تنفيذ خطتها الرامية للتوسع في صعيد مصر والمحافظات الأخرى (الأماكن الأكثر احتياجًا)، كما سيساعد على خلق فرص عمل جديدة وتحقيق حياة كريمة للمستفيدين من هذه المشروعات التنموية".

من جانبه، قال محمود الخشاب العضو المنتدب الفني لشركة الخير: "نعمل على تنفيذ خطة توسعات طموحة في جميع محافظات مصر، كما نعمل فى الفترة القادمة على تقديم أشكال تمويلية متعددة تخدم الفئات المستهدفة فى الإقراض (متناهي الصغر)، ونعتمد في تنفيذ خطتنا على مجموعة من الكوادر البشرية المتميزة."

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نبذة عن أمان:

تعد مجموعة أمان التي تتمثل في "أمان لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية "، "أمان للخدمات المالية"، و"أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر" من أوائل الشركات في مصر التي تسعى إلى تحقيق رؤية الدولة المصرية بخصوص التحول الرقمي والشمول المالي. وقد قدمت مجموعة شركات أمان نموذجاً مصرياً متكاملاً مستفيدة بالفرص الواعدة في مجالات التكنولوجيا المالية غير المصرفية، حيث توفر الشركة ما يزيد عن2000 خدمة مالية بأسـعار معقولـة وخدمـة مميـزة، لدعم المواطنيـن غيـر المتعامليـن مـع البنـوك ليصبحـوا مكتفيـن ذاتيًا و اقتصاديًا. وقد استطاعت كل من هذه الشركات في غضون سنوات معدودة أن تصبح رائدة في مجالها لتقود القطاع المالي غير المصرفي وتقدم العديد من الخدمات والمنتجات الجديدة.