لتميزها في تقديم الرعاية طويلة الأمد

اللجنة الدولية المشتركة تُجري تقييماً صارماً لأمانة للرعاية الصحية على مدار خمسة أيام عبر إيفاد مقيّم متمرس لإجراء تقييم شامل لمنشآت ومرافق أمانة للرعاية طويلة الأمد

اعتماد اللجنة الدولية المشتركة يؤكد امتثال جميع مرافق ومنشآت أمانة للرعاية الصحية لأعلى المعايير الدولية

أمانة للرعاية الصحية تلتزم بتنفيذ عمليات تدقيق شهرية لمراقبة مدى الامتثال بمعايير اللجنة الدولية المشتركة ضماناً لاستمرار مرافقها ومنشآتها بتطبيق أفضل الممارسات وجودة الرعاية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: جددت أمانة للرعاية الصحية، إحدى شركات M42، حصولها على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة "جي سي آي" لمدة ثلاث سنوات متتالية. وجاء ذلك عقب زيارة أحد مقيّمي اللجنة لمنشآت أمانة للرعاية الصحية للرعاية طويلة الأمد لمدة خمسة أيام لإجراء تقييم شامل لتجديد الاعتماد، علماً بأن المرة الأولى التي حصلت فيها إحدى منشآت أمانة على هذا الاعتماد المرموق كانت في عام 2014.

ويؤكد تقييم اللجنة الدولية المشتركة على امتثال جميع منشآت ومرافق أمانة للرعاية الصحية لتقديم أعلى معايير جودة الرعاية. ويغطي الاعتماد الجديد مرافق أمانة التي تشمل إعادة التأهيل الشامل للمرضى المقيمين والرعاية طويلة الأمد لكبار السن؛ ووحدة الرعاية طويلة الأمد لكبار السن في مستشفى هيلث بوينت؛ ووحدة الفطام عن أجهزة التنفس الاصطناعي في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي؛ ووحدة الرعاية طويلة الأمد للأطفال في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال؛ ومنشأة الرعاية طويلة الأمد لكبار السن في العين؛ ومنشأة الرعاية طويلة الأمد للنساء والأطفال في العين.

وتجسد منشآت أمانة للرعاية الصحية للرعاية طويلة الأمد قدرتها الاستيعابية العالية وتلتزم فرق عملها بخدمة المرضى وفق أرقى معايير الرعاية الدولية. ويؤكد اعتماد اللجنة الدولية المشتركة على الجهود المتواصلة التي تبذلها أمانة للرعاية الصحية لتحسين مستويات رعاية المرضى عبر مراعاة جميع الشروط المطلوبة لتوفير بيئة رعاية مثلى لتعافي المرضى. وينطوي هذا الاعتماد أيضاً على التقدير والدعم لمساعي أمانة للرعاية الصحية لتحسين إجراءات إدارة المخاطر وتقليص معدلات وقوع الحوادث السلبية بتطبيق الأهداف الدولية لسلامة المرضى.

وفي هذا السياق، قال الدكتور جيسون جراي المدير التنفيذي بالإنابة في أمانة للرعاية الصحية: "نلتزم في أمانة للرعاية الصحية بتحقيق رسالتنا المتمثلة بتقديم الرعاية الاستثنائية طويلة الأمد للمرضى. وباعتبارنا أحد أبرز مزودي هذا النوع من الرعاية في دولة الإمارات، لم يكن من المفاجئ حصولنا على هذا الاعتماد المرموق مجدداً من اللجنة الدولية المشتركة تقديراً لمنشآتنا ومرافقنا المتميزة في تقديم الرعاية طويلة الأمد المنتشرة في مختلف أرجاء الدولة. ولاشك أن التزام منشآتنا يبدو جلياً في عمل جميع أفراد كوادر عملنا من فرق العمل الإدارية إلى المتخصصين في تقديم الرعاية، الأمر الذي يمكننا من الاستمرار بتوفير أفضل مستويات الرعاية طويلة الأمد للمرضى. ويأتي حصولنا على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة مجدداً ليشجعنا على مواصلة تحسين ممارستنا الطبية، ويرسخ التزامنا بذلك. كما يضمن استفادة المرضى بشكل كامل من البيئة العلاجية المثلى التي تعزز تعافيهم على المستويين المعرفي والبدني".

وضماناً لاستمرار تطبيق أفضل الممارسات وجودة الرعاية، ستُجري أمانة للرعاية الصحية عمليات تدقيق شهرية لضمان استمرار الامتثال بمعايير اللجنة الدولية المشتركة. وعبر التعاون الوثيق بين مختلف فرق العمل، تهدف أمانة للرعاية الصحية إلى تيسير سبل تطبيق خطط العمل أينما ومتى تطلب ذلك. وستتلقى لجنة الحوكمة السريرية تحديثات دورية حول مخرجات عمليات التدقيق وخطط العمل المقترحة، بما يكفل استمرار تطبيق أعلى معايير رعاية المرضى الممكنة.

يشار إلى أن اللجنة الدولية المشتركة هي مؤسسة غير ربحية تحدد أفضل الممارسات المتعلقة بالجودة ورعاية المرضى حول العالم وتقيسها وتشاركها. وتقوم اللجنة بإجراء تقييم موضوعي عن طريق مراجعة عمل مزودي خدمات الرعاية الصحية بناءً على معايير صارمة، وتقوم بمنح الاعتماد لأفضل المؤسسات حول العالم التي نجحت بتطبيق معايير عالية الجودة في رعاية المرضى.

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نبذة عن "أمانة للرعاية الصحية"

تُعد "أمانة للرعاية الصحية،" إحدى شركات M42، مزوداً رائداً على مستوى المنطقة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الطويلة الأمد وخدمات التأهيل المتخصص والرعاية الصحية المنزلية، إلى جانب توفير خدمات الرعاية الممتدة المتكاملة. تتخذ "أمانة للرعاية الصحية" من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتقدم خدماتها للمرضى من مناطق جغرافية متفرقة حول العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والذين يحتاجون إلى رعاية معقدة ومتخصصة لما بعد الحالات المرضية الشديدة والحادة. وتم اعتماد المستشفيات التابعة لـ "أمانة للرعاية الصحية" من قبل اللجنة الأمريكية لاعتماد مرافق التأهيل.

نبذة عن شركة "M42"

M42 شركة رعاية صحية عالمية، مقرها أبوظبي، قائمة على التقنيات الحديثة؛ وتعمل في صدارة المساهمين في التقدُّم الطبي؛ وتسعى لإحداث تحوُّل في حياة المرضى بحلول سريرية مبتكرة قادرة على حلِّ أصعب التحديات التشخيصية والصحية الحرجة في العالم. وبتسخير الحلول المبتكرة والتقنيات الطبية الفريدة المرتكزة على البيانات، ومنها علم الجينوم والذكاء الاصطناعي، تقوم M42 بإحداث تحوُّل جذري في منظومة الرعاية الصحية التقليدية وتقدم أعلى مستوى من الرعاية الدقيقة والوقائية التي محورها المريض.

لدى M42 أكثر من 20 ألف موظف وأكثر من 450 مرفقًا طبيًا في 27 دولة حول العالم؛ وقد تأسست عام 2022 باندماج جي42 للرعاية الصحية ومبادلة للرعاية الصحية لتصبحM42 شركة رعاية صحية متكاملة، هي الأولى من نوعها، تجمع بين التقنيات الطبية الفريدة المرتكزة على البيانات وأحدث المرافق الطبية لتقديم رعاية عالمية المستوى.