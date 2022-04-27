دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أمانة كابيتال"، منصة الوساطة المالية المتخصصة بالتداول الإلكتروني والرائدة على مستوى المنطقة، اليوم، تعيين جوي ضبيط في منصب الرئيس التنفيذي للتسويق. وستعمل ضبيط بالاعتماد على خبراتها الواسعة والممتدة لسنوات طويلة على قيادة عمليات ومبادرات التسويق الخاصة بـ "أمانة كابيتال" فضلاً عن تطوير وتنفيذ استراتيجيات جديدة ومبتكرة تساهم في ترسيخ مكانة أمانة كابيتال باعتبارها منصة التداول الرقمية الرائدة في المنطقة.

وشغلت ضبيط قبل انضمامها إلى أمانة كابيتال مناصب قيادية مختلفة، كان آخرها منصب مدير تسويق في شركة أمازون، حيث ساهمت على مدار السنوات الأربع الماضية في نجاح عملية تحوّل "سوق. كوم" إلى "أمازون" عبر المنطقة من خلال المشاركة في تقديم حملات تسويقية مؤثرة وفعّالة لملايين العملاء والشركاء الاستراتيجيين.

ويأتي تعيين ضبيط بمنصب الرئيس التنفيذي في إطار استراتيجية التحول الخاصة بـ "أمانة كابيتال"، حيث تواصل الشركة تنمية أعمالها الحالية مع التركيز على التحول الرقمي عبر جميع نقاط التواصل مع العملاء.

وقال محمد رسول، الرئيس التنفيذي لشركة "أمانة كابيتال": "تمتلك جوي مهارات وخبرات قيادية متعددة في مجال التسويق مع سجل حافل من النجاحات في بناء استراتيجيات تسويق فعالة سواءً للعلامات التجارية الناشئة أو لتلك التي تتمتع بحضور قوي في السوق. ونحن على يقين بأن الخبرت الواسعة التي تتمتع بها في مجال تحول العلامات التجارية، إلى جانب نهجها ورؤيتها التي تتمحور حول متطلبات المستهلك عند تنفيذ حملات ومبادرات التسويق والاتصال، وقدرتها على بناء فرق العمل وإلهامها، ستسهم في دعم أمانة كابيتال وتحقيق أهدافها خلال المرحلة القادمة من التحول".

وتجلب ضبيط إلى أمانة كابيتال أكثر من 15 عاماً من الخبرة التسويقية، حيث عملت سابقاً في العديد من الشركات عبر قطاعات مختلفة بما في ذلك أرامكس وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، كما أمضت أكثر من 6 سنوات في مجال الإعلام من خلال عملها في شبكة الإذاعة العربية وشبكة كوميونيكورب. وأشرفت خلال مسيرتها المهنية على عمليات إطلاق العديد من العلامات التجارية، إلى جانب عملها في مجال الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة، مساهمة في إطلاق 360 حملة وتطوير العمليات لمساعدة الفرق على العمل بشكل أكثر فعالية.

وبدورها قالت جوي ضبيط: "يسعدني أن أنضم إلى فريق عمل "أمانة كابيتال" خلال هذه المرحلة الهامة في رحلة العلامة التجارية، حيث تواصل الشركة الالتزام برؤيتها بتقديم قيمة حقيقية وفريدة لعملائها. وستوفر المنصات الرقمية التي طورتها الشركة للعملاء إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية المحلية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من فئات الأصول الرقمية، كل ذلك عبر تجربة متميزة بواجهة استخدام سلسة للغاية. وربما من أكثر الأمور التي تميز "أمانة كابيتال" يتمثل في تركيزها المستمر على التداول الأخلاقي الذي يستند إلى مجموعة متنوعة من أفضل الممارسات، بالإضافة إلى البرامج والمحتوى التعليمي المتاح مباشرةً في التطبيق. وسيكون هذا الدعم الإضافي أحد الأصول القيّمة التي سيحصل عليها عملاؤنا خلال رحلتهم لإدارة وبناء ثرواتهم الخاصة".

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نبذة عن أمانة كابيتال

أمانة كابيتال هي إحدى منصات الوساطة المالية الرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمتخصصة بالتداول الإلكتروني، حيث تعمل على تزويد عملائها من الأفراد والمؤسسات – حول العالم – بوصولٍ مباشر إلى الأسواق المالية العالمية وتقدم خدماتها للعملاء في أكثر من 70 دولة في جميع أنحاء العالم مع شبكة مكاتب في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وقبرص ولبنان وموريشيوس وماليزيا.

و"أمانة" هي شركة مرخصة ومنظّمة في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، وفي المملكة المتحدة من قبل هيئة الرقابة المالية (FCA)، وفي أوروبا من قبل هيئة الأوراق المالية القبرصية (CYSEC)، وفي لبنان من قبل هيئة الأسواق المالية (CMA)، وفي ماليزيا من قبل سلطة لابوان للخدمات المالية (LFSA)، وفي موريشيوس من قبل لجنة الخدمات المالية (FSC).