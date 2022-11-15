ستعمل حيدر على تسخير خبراتها الواسعة في أمانة والتي تمتد لأكثر من 12 عاماً للإشراف على العمليات العالمية في الشركة بما يضمن تعزيز نمو قاعدة عملاء المنصة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أمانة، منصة الوساطة المالية الجديدة المتخصصة بالتداول الإلكتروني والرائدة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعيين سحر حيدر في منصب مدير العمليات العالمية في الشركة.

وتتمتع حيدر بخبرة واسعة تزيد عن عقد من الزمن في أمانة، اكتسبت خلالها خبرات ومهارات متنوعة خوّلتها قيادة عمليات الشركة بالتزامن مع مسار التحول الناجح الذي تنتهجه أمانة. وقال محمد رسول، الرئيس التنفيذي لشركة أمانة: "نحن عل ثقة من أن الخبرة المتقدمة والمعرفة الواسعة التي تتمتع بهما سحر في مجال الخدمات المالية ستساهم في تحقيق أهدافنا وطموحاتنا للمرحلة المقبلة . وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعينا الرامية إلى تعزيز مسار النمو السريع الذي تشهده عملياتنا، إلى جانب التأكد من رفد عملائنا بأفضل فرص التداول والاستثمار في الأسواق المالية على المستويين الإقليمي والعالمي."

وستتولى حيدر في منصبها الجديد مسؤولية تطوير ووضع السياسات والإشراف على خدمة العملاء والعمليات المالية وتنفيذ الحلول التقنية. إضافة إلى ذلك، ستشرف حيدر على سير العمليات في الأقسام والوظائف الأمامية والخلفية في الشركة وضمان تنفيذ السياسات والتحسينات اللازمة، بما يدعم نمو المنصة. وستركز أيضاً من خلال قيادة فريقها الذي يضم خبراء وموظفين على مستوى عالٍ من الكفاءة على تعزيز القدرات التنافسية للشركة وترسيخ مكانة أمانة وسمعتها كشركة ملهمة للتغيير الإيجابي في منظومة الخدمات المالية بشكل عام.

وبدروها قالت سحر حيدر: "لطالما تمحورت رؤيتنا في أمانة حول توفير خدمات ذات مستوى عالمي تعزز معايير الثقة والشفافية والجودة التي يبحث عنها عملاؤنا باستمرار. ويتطلب تحقيق هذه الرؤية التمتع بفهم شامل لجميع اللوائح، سواءً كانت قانونية أو مالية، مع ضمان تمتع منصتنا بمستوى عالٍ من التكامل والسلاسة في تلبية المتطلبات. ونحن على ثقة من أن هذا النهج سيسهم في تعزيز عملياتنا على المدى الطويل لأن هدفنا دائماً هو تعزيز الشفافية ومنح الجميع فرص متكافئة لزيادة ثرواتهم، بحيث تبقى أمانة الخيار الأول للمتداولين والمستثمرين في منطقتنا وخارجها."

وباشرت حيدر مسبقاً تنفيذ مهامها وكانت البداية بزيادة عدد موظفي خدمة العملاء في الشركة، بالإضافة إلى إدخال آليات لتحسين مستويات الجودة والكفاءة وسرعة الاستجابة في قسم خدمة العملاء.

وأضافت حيدر: "لقد كانت رحلة مثيرة للغاية حتى الآن مع أمانة، وأتطلع إلى مواصلة تطوير حلول مبتكرة لعملياتنا وتقديم خدمات متميزة لعملائنا ترتقي بتجاربهم معنا."

تحمل حيدر شهادة ماجستير في إدارة الأعمال وشهادة بكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة اللبنانية الأمريكية في بيروت.

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نبذة عن أمانة كابيتال

أمانة هي منصة رائدة مختصة بالوساطة المالية، تعمل على تزويد عملائها من المستثمرين والمتداولين ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بوصولٍ مباشر إلى الأسواق المالية. تمتلك أمانة شبكة مكاتب في كل من دبي ولندن وليماسول وبيروت.

وأمانة هي شركة مرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، وفي المملكة المتحدة من قبل هيئة الرقابة المالية (FCA)، وفي أوروبا من قبل هيئة الأوراق المالية القبرصية (CYSEC)، وفي لبنان من قبل هيئة الأسواق المالية (CMA)، وفي ماليزيا من قبل سلطة لابوان للخدمات المالية (LFSA)، وفي موريشيوس من قبل لجنة الخدمات المالية (FSC).

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