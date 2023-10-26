دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، السحابة الأكثر شمولاً والأوسع انتشاراً على مستوى العالم، عن إطلاق برنامجين مبتكرين ضمن فعاليةTheNewSySTEM:” “Reshaping the Tech Landscape التي أقيمت في دبي الأسبوع الجاري. ويهدف البرنامج الأول، الذي يحمل اسم "Qudwatech" قدوتك، إلى دعم الشابات الإماراتيات العاملات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وذلك خلال مختلف مراحل عملهم. كما وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع مجلس سيدات أعمال دبي، لإطلاق البرنامج الثاني الذي يركز على السيدات العاملات في مجال التكنولوجيا من ذوات الخبرة المتوسطة والعالية.

ويمثل برنامج "Qudwatech" قدوتك مبادرة مجانية لمدة 12 أسبوعاً، ومخصصة لمساعدة السيدات العاملات في مجال التكنولوجيا. ويوفر البرنامج للمشارِكات فرصة التواصل مع مدرب من شركة أمازون ويب سيرفيسز، والذي يقدم لهنّ الإرشادات اللازمة في إطار فرص التنمية المهنية ضمن البرنامج، بهدف تمكين وتحفيز وإلهام السيدات الطامحات إلى دخول مجال التكنولوجيا، أو تزويدهنّ بالخبرات العملية.

ويستهدف البرنامج الثاني، بموجب مذكرة التفاهم، تدريب العاملات في مجال التكنولوجيا من المستويات المتوسطة إلى المتقدمة. وينطلق البرنامج في عام 2024 ويمتد لفترة عام كامل، ويهدف إلى توفير فرص شاملة من التدريب والإشراف للارتقاء بمهارات المشارِكات، فضلاً عن تعزيز مستويات التنوع والمساواة والشمولية في بيئة العمل.

وتمثل فعالية الإطلاق الحصرية محطة بارزة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دورة المرأة في مجال التكنولوجيا. وشهدت الفعالية حضور كل من صفاء خنفر، رئيسة قسم الشراكات الاستراتيجية و إدارة الموردينفي فريق تكنولوجيا المعلومات لدى مجموعةالإمارات؛ وآمنة الرضا، مديرة مختبر مستقبل الطيران (Aviation at X Lab)؛ وتانوجا رانديري، المديرة التنفيذية ونائب الرئيس لدى شركة أمازون ويب سيرفيسز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا؛ ونادين حلبي، مديرة تطوير الأعمال لدى مجلس سيدات أعمال دبي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت نادين حلبي: "تتمثل رسالة مجلس سيدات اعمال دبي في تعزيز المساواة بين الجنسين في دولة الإمارات، من خلال تشجيع السيدات على المساهمة بشكل فعال في بناء الدولة وتعزيز التنمية المستدامة، حيث يزود المجلس سيدات الأعمال المقيمات في الدولة بفرص مميزة في مجالات التعليم والتدريب والتواصل. ويسرنا أن نشهد مشاركة مؤسسات مرموقة من مستوى شركة أمازون ويب سيرفيسز، والتي تسهم في إعادة رسم ملامح مشهد التكنولوجيا في المنطقة، كما نتطلع إلى إقامة شراكة ناجحة وطويلة الأمد".

ومن جانبها، قالت تانوجا رانديري: "يمثل توقيع مذكرة التفاهم خطوة هامة في سبيل تعزيز التنوع بين الجنسين ومستويات الشمولية ضمن قطاع التكنولوجيا. كما تسهم شراكتنا مع ومجلس سيدات اعمال دبي في تمكيننا من إطلاق البرامج الموجهة لتعزيز دور السيدات في مجال التكنولوجيا لمختلف المراحل الوظيفية. وتعتمد استراتيجيتنا العالمية على دعم الابتكار وتنويع قطاع التكنولوجيا، حيث نسعى إلى توفير فرص العمل والمشاركة بشكل فعال في إعادة رسم ملامح القطاع بما يضمن توفير مستقبل أفضل وأكثر شمولية في الدول التي تنشط فيها الشركة".

كجزء من البرنامج مع مجلس سيدات أعمال دبي، ستوفر أمازون ويب سيرفيسز جلسات شخصية حول "ثقافة الابتكار" وتدريبًا على أساسيات الممارسين السحابيين (Cloud Practitioner Essentials) مما يزود المشاركات بمعلومات هامة حول ثقافة أمازون الفريدة وأساسيات الخدمات السحابية.

وتلتزم شركة أمازون ويب سيرفيسز بشكل مستمر بتحقيق التنوع بين الجنسين وتكافؤ الفرص، وتسعى إلى توفير فرص شاملة للسيدات الطامحات إلى التميز في قطاع التكنولوجيا. وتنسجم هذه المبادرات مع الالتزام الراسخ لدولة الإمارات بتعزيز التنوع بين الجنسين والشمولية عموماً، ما يعكس النسبة المرتفعة للسيدات من خريجات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويمكن الآن التسجيل ضمن برنامج "Qudwatech" قدوتك، حيث يمكن للراغبات تقديم طلباتهنّ من خلال الرابط التالي: https://www.pulse.aws/survey/DXKYJAH8، أو من خلال المسح على رمز الاستجابة السريعة:

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