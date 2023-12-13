شراكة استراتيجية بين أكبر مشروع تكنولوجي تعليمي عالمي والشركة البريطانية لتوصيل الطعام.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، كشفت أمازون للرياضات الإلكترونية الجامعية، المبادرة العالمية الأولى من نوعها للرياضات الإلكترونية والتعليم، وشركة "ديليفيرو" (Deliveroo)، خدمة توصيل الطعام الحائزة على جوائز مرموقة، عن اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية متميزة تم تصمميها للارتقاء بمجالي الألعاب والرياضات الإلكترونية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

منذ انطلاقتها الأولى في الإمارات، حققت أمازون للرياضات الإلكترونية الجامعية نمواً هائلاً في عدد اللاعبين والفرق والجامعات المشاركة وأثبتت مكانتها وقدراتها المتميزة في تنظيم المنافسات والفعاليات، لتصبح من أبرز القوى الفاعلة في مجال الرياضات الإلكترونية في المنطقة. يعمل مشروع أمازون للرياضات الإلكترونية الجامعية في 26 دولة في 4 قارات، وتستضيفه في المنطقة شركة مينا تك للترفيه التابعة لشركة “GGTech Entertainment”.

تتمتع ديليفيرو، الشركة البريطانية لتوصيل الطعام، بحضور ونمو كبيرين في دولة الإمارات العربية المتحدة. علاوة على ذلك، تعمل الشركة في تسع دول أخرى وأكثر من 500 مدينة.

يمثل هذا التعاون خطوة مهمة في سد الفجوة بين الرياضات الإلكترونية والتعليم، مما يوفر للطلاب فرصاً فريدة لاستكشاف شغفهم بالألعاب دون المساومة على سعيهم لتحقيق التميز الأكاديمي.

يجمع هدف مشترك بين أمازون للرياضات الإلكترونية الجامعية وديليفيرو يتمثل في الحرص على التعامل مع المجتمعات المحلية، كما يهدفان إلى تأسيس مساحة حيوية وملهمة تشمل اللاعبين والمتعلمين من خلال إطلاق مبادرات مختلفة، بما في ذلك بطولات الرياضات الإلكترونية والفعاليات التعليمية.

وكجزء من هذا التعاون، ستساهم ديليفيرو في مبادرات الابتكار الرقمي الخاصة بمشروع أمازون للرياضات الإلكترونية الجامعية، مما يضمن وصول الطلاب إلى أحدث التقنيات والموارد لتعزيز مهاراتهم في الرياضات الإلكترونية.

في عام 2023، ومع أكثر من 377 لاعب، أصبحت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوق الألعاب الأسرع نمواً في العالم. على الصعيد العالمي، يبلغ إجمالي عدد اللاعبين 3.24 مليار لاعب. وفقاً لاستطلاع ستاتيستا العالمي للمستهلكين، تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة العالم بأعلى نسبة من اللاعبين البالغين، حيث يشارك تسعة من كل عشرة بالألعاب الإلكترونية.

تأكيداً على التزامها ببناء منظومة مزدهرة وداعمة لصناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية، أبرمت دولة الإمارات العربية المتحدة شراكات قوية وخصصت استثمارات كبيرة في مبادرات مختلفة على رأسها مبادرة "أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية" التي تم إطلاقها العام الماضي. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى رعاية ودعم المواهب في المنطقة وترسيخ مكانة الدولة كمركز لفعاليات الألعاب الإلكترونية على مدار العام.

وبهذه المناسبة، علّق ماريو بيريز، الرئيس التنفيذي لشركة مينا تك، قائلاً: "يسرّنا الترحيب بشركة ديليفيرو كشريك رئيسي في رحلتنا للربط السلس بين مشهد الرياضات الإلكترونية والتعليم. لا يقتصر هذا التعاون على صفة الراعي الرسمي فحسب، بل يتخطاه لإحداث تأثير دائم على حياة الطلاب الشغوفين بالألعاب الإلكترونية والحريصين على التعلم."

ومن جهته، أضاف أيسر جودة، المسؤول الإداري الأول للعلامة التجارية، ديليفيرو: "بالنسبة لنا في ديليفيرو، تمثل هذه الشراكة مع أمازون للرياضات الإلكترونية الجامعية خطوة كبيرة ومهمة كنقطة تقاطع ديناميكية بين الطعام والتسوق والألعاب. بينما يواصل مشهد الرياضات الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة وعلى الصعيد العالمي في النمو بشكل استنثائي، يسعدنا أن نكون جزءاً من مبادرة بارزة لتعزيز تجربة الألعاب الإلكترونية للطلاب والدمج السلس بين مفهومي التعليم والترفيه."

وأضاف، "بما أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقود العالم بأعلى نسبة من اللاعبين البالغين، يأتي هذا التعاون كفرصة للتواصل مع المجتمع المحلي لإنشاء مساحة نابضة بالحياة تشمل عشاق الطعام واللاعبين والمتعلمين على حد سواء. نحن في غاية الحماس ونتطلع بشغف إلى المستقبل الواعد هذه الشراكة."

أصبحت منافسات أمازون للرياضات الإلكترونية الجامعية ممكنة بفضل دعم كبار الناشرين والعلامات التجارية الرائدة مثل “Riot Games” و "شاهد" و "ديليفيرو".

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- انتهى -

عن مجموعة GGTech Entertainment

تعمل مجموعة GGTech Entertainment على تقريب عالم ألعاب الفيديو والرياضات الإلكترونية من المجتمع من خلال تعزيز القيم مثل الاندماج والروح الرياضية والعمل الجماعي والرغبة في التحسين واستخدام الترفيه كحافز للتعلم. كما تلتزم المجموعة بالبيئات التفاعلية المتخصصة في تطوير وإنتاج وتسويق ألعاب الفيديو، وتستثمر أيضاً في إنشاء محتوى بتقنيات جديدة مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز والواقع المختلط. للاطلاع على المزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ggtech.globalhttp://www.ggtech.global/