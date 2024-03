برنامج "الإفطار المتنقل" من أمازون وبنك الإمارات للطعام يدخل عامه الرابع ويهدف إلى توفير 50 ألف كيلو جرام من المواد الغذائية طوال الشهر الفضيل

شبكة أمازون وخدماتها اللوجستية وتقنياتها المتطورة تسهم في توصيل وجبات الإفطار إلى آلاف الأسر المحتاجة في جميع أنحاء الإمارات

الشهر الفضيل يعكس التزام موظفي أمازون بالعمل التطوعي في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أمازون الإمارات مواصلة شراكتها مع بنك الإمارات للطعام لإطلاق برنامج "الإفطار المتنقل" في عامه الرابع، وذلك لتوفير وجبات الإفطار لآلاف الأسر المحتاجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما تسخّر أمازون شبكة عملياتها وخدماتها اللوجستية وتقنياتها المتطورة وفرق عملها لتعبئة 50 ألف كيلو جرام من المواد الغذائية وتوزيعها بشكل آمن وفي الوقت المناسب على آلاف المستفيدين في جميع أنحاء الدولة خلال شهر رمضان الكريم.

وستطرح نسخة هذا العام من برنامج "الإفطار المتنقل" من أمازون، مبادرة تطوعية للموظفين على مستوى الشركة، والتي تهدف إلى مواصلة دعم المجتمعات المحلية على مدار العام. وستوفر أمازون لموظفيها أكثر من 1,200 فرصة تطوعية على مدار العام الجاري، وتمكينهم من تخصيص آلاف الساعات لدعم المجتمعات المحتاجة في جميع أنحاء دولة الإمارات. ويستقطب برنامج "الإفطار المتنقل" أكبر عدد من الموظفين المتطوعين هذا العام للمشاركة في تعبئة وتوصيل المواد الغذائية ووجبات الإفطار.

وتعليقاً على الشراكة مع أمازون، قالت منال عبيد بن يعروف، رئيسة لجنة تسيير أعمال بنك الإمارات للطعام: "يهدف بنك الإمارات للطعام إلى ترسيخ قيم المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي بين أفراد المجتمع ولدى الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات. ويسرنا المساهمة في مبادرات ترتكز على هذه القيم من خلال شراكات مستدامة مع مختلف الجهات في الدولة لرفع مستوى الوعي بأهمية تقليل فائض الطعام. ومع دخول شراكتنا مع أمازون عامها الرابع، يسعدنا التعاون مجدداً في برنامج "الإفطار المتنقل"، إذ ستسهم شبكة أمازون للتوصيل وإمكانياتها اللوجستية المتقدمة في دعم تحقيق أهدافنا من خلال توزيع وجبات الإفطار على أكبر عدد ممكن من الأفراد والأسر المحتاجة خلال شهر رمضان الفضيل".

وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، ساهمت أمازون في توفير ملايين الوجبات للمجتمعات المحتاجة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا، ويندرج برنامج "الإفطار المتنقل" ضمن جهود شركة أمازون العالمية لدعم الأمن الغذائي في المجتمعات المحتاجة، بالإضافة إلى استمرار الشركة في تقديم الدعم لشركائها المحليين حول العالم الذين يتشاركون هذا الالتزام.

وبهذه المناسبة، قال براشانت ساران، الرئيس التنفيذي للعمليات في أمازون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسعدنا مواصلة جهودنا خلال شهر رمضان الكريم لدعم جميع الأفراد والأسر المحتاجة في دولة الإمارات. وتنبع هذه المبادرات من التزامنا المتواصل بالتعاون مع شركائنا لإحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتنا. ويحظى الشهر الفضيل بمكانة خاصة بالنسبة لشركة أمازون، إذ نستمر في توفير الخدمات وتلبية الطلبات المتزايدة لعملائنا، وفي الوقت نفسه، نستثمر خبراتنا وإمكاناتنا لفعل الخير. وفي كل عام، تؤكد شركة أمازون تعزيز ثقافة العمل التطوعي من خلال مشاركة أعداد كبيرة من موظفينا في المساهمة في البرنامج والعمل على تعبئة وتوصيل صناديق وجبات الإفطار".

وتحرص أمازون بشكل مستمر على طرح مبادرات هادفة تغرس روح الابتكار والشغف والعزيمة لدى موظفيها لدعم المجتمعات التي يعيشون ويعملون فيها.

وتعليقاً على هذه المبادرة، قالت منى عكرة، مديرة مشروع تخطيط الطاقة الإنتاجية في شركة أمازون الإمارات: "يُعَد شهر رمضان الكريم فترة مميزة من كل عام تعزز لدينا ثقافة التعاون وفعل الخير وتذكرنا بأهمية العطاء. نتطلع قدماً إلى المشاركة في برنامج "الإفطار المتنقل" من أمازون، والذي يذكّرنا بالقيم النبيلة التي يحملها الشهر الفضيل ويلهمنا لبذل المزيد من فعل الخير. نحن متحمسون للمساهمة في البرنامج واستثمار خبراتنا ومهاراتنا في تعبئة صناديق وجبات الإفطار، وتخصيص جزء من وقتنا للعمل التطوعي وتقديم المساعدة للمحتاجين خلال الشهر الفضيل".

لقد بنت شركة أمازون واحدة من شبكات العمليات والمراكز اللوجستية الأكثر تقدماً على مستوى العالم لاستقبال الطلبات وتعبئتها وتوزيعها على العملاء. ومع حلول شهر رمضان الكريم، تسخّر الشركة إمكانياتها المتطورة وشبكتها للتوصيل السريع والموثوق لتوفير المواد الغذائية الأساسية للأسر المحتاجة.

ومنذ انطلاقها في دولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل شركة أمازون عمليات الاستثمار وطرح عروض خدمات متنوعة لتعزيز تجربة تلبية الطلبات للعملاء في الإمارات. واليوم، تضم شبكة عمليات أمازون في جميع أنحاء الدولة ثلاثة مراكز لوجستية، وثلاثة مراكز فرز، وثماني محطات توصيل، وشبكة من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتعاون مع أمازون كشركاء خدمة التوصيل.

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن أمازون:

تقوم مبادئ أمازون على أربع ركائز رئيسية، هي التركيز على خدمة العملاء بدلاً عن المنافسة، والشغف بالابتكار، والالتزام بالتميز التنفيذي، والتخطيط طويل الأمد. وتسعى أمازون لتكون أفضل شركة عالمية من حيث التركيز على العملاء، ولترسيخ مكانتها باعتبارها أفضل جهة توظيف مع بيئة العمل الأكثر أماناً في العالم. كما تضم الشركة مجموعةً فريدةً من الخدمات والمنتجات الرائدة، بما فيها تقييمات العملاء (Customer reviews)، والتسوق بنقرة واحدة (1-Click shopping)، والتوصيات الشخصية (personalized recommendations)، وبرايم (Prime)، وتُشحن من قبل أمازون (Fulfillment by Amazon)، وخدمات الشبكات (AWS)، والنشر المباشر من كيندل أمازون (Kindle Direct Publishing)، وقارئ الكتب الإلكترونية كيندل (Kindle)، واختيار المسار الوظيفي (Career Choice)، وجهاز أمازون فاير اللوحي (Fire tablets)، وتلفاز أمازون فاير (Fire TV)، وجهاز أمازون إيكو (Amazon Echo)، وجهاز أليكسا (Alexa)، وتقنية جست ووك أوت (Just Walk Out technology)، وأستوديوهات أمازون (Amazon Studios)، وتعهد أمازون للمناخ (The Climate Pledge). لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني aboutamazon.com، ومتابعة حساب الشركة على موقع تويتر عبر AmazonNews@.