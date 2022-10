برنامج مسرّع الملكية الفكرية (IP Accelerator) يربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بشبكة من شركات المحاماة المعتمدة لدى أمازون والمتخصصة في الملكية الفكرية لتسجيل العلامات التجارية وتوفير الخدمات الاستشارية المخصصة

دبي، الإمارات العربية المتحدة- أطلقت أمازون برنامج مسرّع الملكية الفكرية (IP Accelerator) في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في جعل عملية تسجيل الملكية الفكرية أكثر سهولة وميسورة التكلفة، والحصول على علامات تجارية لملكيتها الفكرية وحماية اسم هذه العلامات، إضافة إلى مكافحة بيع المنتجات المقلّدة على Amazon.ae.

ويتوفر برنامج مسرّع الملكية الفكرية (IP Accelerator)لجميع العلامات التجارية التي تبيع منتجاتها عبر Amazon.ae، ويعمل البرنامج على ربط أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات مباشرة مع شبكة من مكاتب المحاماة المحلية المعتمدة لدى أمازون، والتي تتقاضى أسعاراً مخفضة تم التفاوض عليها مسبقاً مقابل تقديم مجموعة من خدماتها الرئيسية، بما يتيح لهذه الشركات الاستفادة من الاستشارات القانونية المتخصصة والعامة حول الملكية الفكرية التي يقدمها خبراء رفيعي الكفاءة، والتي قد تكون مرتفعة التكلفة أو يصعب العثور عليها. وتضم مكاتب المحاماة المشاركة في البرنامج في الإمارات حتى الآن سابا للملكية الفكرية وسيدار وايت برادلي.

وبهذه المناسبة، قال رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نلتزم في أمازون بتقديم كل الدعم للبائعين من جميع الفئات، وابتكار وطرح برامج وأدوات جديدة لمساعدتهم على تنمية وتطوير أعمالهم بثقة تامة عبر شبكة الإنترنت، والاستمرار في التواصل وتوثيق علاقاتهم مع ملايين العملاء. ويسعدنا إطلاق برنامج مسرّع الملكية الفكرية (IP Accelerator) في دولة الإمارات، والذي يعتبر أداة فعالة أخرى من شأنها مساعدة الشركات على توفير الوقت والجهد وتحسين أدائها، وتسهم بدور هام في حماية علاماتها التجارية وتعزيز ثقة العملاء. كما يسرنا طرح البرنامج الجديد بالتزامن مع استعداد البائعين لإسعاد العملاء خلال موسم التسوق المرتقب في نهاية العام الجاري، والذي سيشهد فعالية تخفيضات الجمعة البيضاء ".

وسيؤدي توسيع نطاق برنامج IP Accelerator ليشمل عمليات أمازون في دولة الإمارات إلى تمكين الشركات من التواصل مع مكاتب المحاماة المتخصصة المعتمدة وتسجيل علاماتها التجارية في وزارة الاقتصاد في الدولة، الأمر الذي يجعل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على حقوق الملكية الفكرية وحماية علاماتها التجارية أكثر سهولة وفعالية من حيث التكلفة إلى جانب مساعدتها على التصدي للمنتجات المقلدّة. ويساهم البرنامج في تسهيل هذه العملية من خلال التعاون الوثيق مع عدد من أمهر المحامين ذوي الخبرة الكبيرة في صياغة طلبات تسجيل العلامات التجارية، كما يسهم في إزالة العقبات الشائعة التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التأخير في إصدار التسجيل.

وبالإضافة إلى برنامج مسرّع الملكية الفكرية (IP Accelerator)، تساعد أدوات حماية العلامة التجارية التي توفرها أمازون الشركات من كافة الأحجام على حماية علاماتها التجارية وحماية الملكية الفكرية حتى أثناء عملية تقديم طلب تسجيل علاماتها التجارية في سجل أمازون للعلامات التجارية Amazon's Brand Registry، الذي يعد خدمة مجانية تزود الشركات الصغيرة والمتوسطة بأدوات قوية تساعدها على إدارة وحماية علاماتها التجارية وحقوق الملكية الفكرية في متاجر أمازون.

ويستفيد المشاركون من إجراءات الحماية التلقائية المقدمة من أمازون والتي تعمل وبشكل استباقي على إزالة المحتوى المخالف أو غير الدقيق المشتبه به باستخدام معلومات عن علاماتهم التجارية، وكذلك الاستفادة من الأدوات التي تمكّن العلامات التجارية من الإبلاغ عن الانتهاكات المشتبه بها.

كما يوفر التسجيل في سجل العلامات التجارية Brand Registry للعلامات التجارية قدرة أكبر للتحكم في المعلومات المتعلقة بالمنتجات المعروضة على صفحات تفاصيل المنتج على متجر أمازون، الأمر الذي يساعد العملاء على اتخاذ قرارات شراء صائبة ومستنيرة.

يشار إلى أن أمازون لا تفرض رسوماً على شركاء البيع مقابل استخدام برنامج مسرّع الملكية الفكرية (IP Accelerator)، وتقوم الشركات الصغيرة والمتوسطة بدفع التكاليف مباشرة إلى مكتب المحاماة الخاص بهم مقابل العمل المنجز وبأسعار مخفضة متفاوض عليها مسبقاً.

ويمكن للشركات المهتمة بالاشتراك في البرنامج زيارة الموقع الإلكتروني: https://brandservices.amazon.ae/ipaccelerator. كما ينبغي على مكاتب المحاماة المهتمة بالمشاركة في البرنامج التواصل مع أمازون عبر: https://brandservices.amazon.ae/ipaccelerator/contact.

