أمازون تحتفل بشهر رمضان المبارك بتوزيع أكثر من مليون وجبة في السعودية والإمارات ومصر والأردن من خلال شبكة أعمالها الممتدة

موظفو أمازون السعودية تطوعوا للعمل مع بنك الطعام السعودي "إطعام" لتعبئة وتوصيل صناديق الطعام

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت أمازون اليوم عن مساهمتها بأكثر من مليون وجبة طعام لدعم العائلات المتعففة في كلٍّ من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر، والأردن خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، وذلك من خلال مبادرتها الهادفة التي يتم إطلاقها للعام الثاني على التوالي.

وتتيح هذه المبادرة الفرصة لمئات الموظفين في أمازون للتطوع في تعبئة صناديق الطعام جنباً إلى جنب مع عدد من الشركاء في المجتمعات المحلية في المستودعات التابعة لها، والمنتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم العربي، ما يمكنها من دعم المجتمعات المستهدفة بصورة أفضل وتوفير صناديق الطعام لمن هم في أمس الحاجة إليها.

وتوفر أمازون، بالتعاون مع بنك الطعام السعودي "إطعام"، آلاف الوجبات الغذائية، وذلك عبر استخدام مستودعاتها لتجهيز وتعبئة الصناديق بمستلزمات البقالة والأطعمة الأساسية، في حين تعمل شبكة أمازون للخدمات اللوجستية والتوصيل على توزيع هذه الصناديق، وبالتالي توفير ما يزيد عن مليون وجبة طعام للأسر المتعففة.

وبهذه المناسبة، أكد بنك الطعام السعودي (إطعام) أن "إطعام تحرص خلال شهر رمضان المبارك على البحث عن طرق فعالة لخدمة المجتمع ودعم الأسر محدودة الدخل. وستتمكن إطعام من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع أمازون من الإسهام في توفير السلال الغذائية في جميع أنحاء المملكة لإعانة هذه الأسر خلال الشهر الفضيل، ومساعدتها في الحصول على أساسياتها اليومية".

وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نفخر بدعم مبادرات وحملات بنك الطعام السعودي "إطعام" على مدار العام، وهو ما يكتسب زخماً إضافياً في شهر رمضان الكريم. ويسعدنا تأمين أكثر من مليون وجبة طعام للأسر محدودة الدخل في شهر الخير والعطاء، بالاعتماد على إمكانياتنا في الابتكار المتسارع وخبراتنا في الخدمات اللوجستية والتوصيل".

وتركز أمازون على تبني برامج لغرس روح الابتكار والتصميم والشغف في نفوس موظفيها، لإثراء المجتمعات التي يعيشون ويعملون فيها، وذلك كجزء من التزامها بأن تصبح جهة التوظيف الأفضل والأكثر أماناً في العالم.

من جانبه، قال براشانت ساران، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تواصل أمازون التزامها الراسخ وطويل الأمد بالتعاون مع شركائها في المجتمعات المحلية لإيجاد وتطوير حلول عملية تعود بالخير والفائدة على الجميع. لذا، يسعدنا التعاون مع بنك الطعام السعودي "إطعام" ضمن هذا المبادرة الهادفة، ويسرنا مواصلة طرح مبادرات رائدة تتيح المجال أمام موظفينا لرد الجميل لمجتمعاتهم".

وتُعَدّ مبادرة شهر رمضان المبارك جزءاً من ركيزة شركة أمازون للمشاركة المجتمعية والمعروفة بـ "تأمين الاحتياجات الضرورية" (Right Now Needs)، والتي تسعى أمازون من خلالها إلى تخطّي التّحديات القاسية التي يفرضها الفقر، والتّشرد، والجوع، والكوارث الطّبيعية. كما أنها تشكل إحدى الرّكائز المتعدّدة لبرنامج المشاركة المجتمعية الذي تعتمده أمازون.

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