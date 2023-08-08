دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أليف للضيافة، الشركة المستقلة لإدارة الفنادق ومقرها دبي، عن تعيين أحمد يسري البحيري في منصب مدير التطوير، ليكون التعيين الأحدث ضمن فريق الإدارة المسؤول عن تنمية المحفظة الفندقية التي تديرها الشركة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا.

وسيركز البحيري خلال الأشهر المقبلة على دعم أعمال الشركة في كل من مصر والمملكة العربية السعودية بهدف مواكبة الطلب المتزايد على خدمات الإدارة المستقلة للفنادق في هذين البلدين. وسيتولى أحمد مسؤولية تطوير المشاريع الجديدة للعقارات والامتيازات المناسبة والاشراف على العقود، كما سيعمل على تطوير ورعاية العلاقات مع الشركاء الحاليين والمستقبليين.

ويتمتع أحمد بخبرة طويلة تمتد لأكثر من 17 عاماً في مجال الضيافة والاستشارات، عمل خلالها لدى نخبة من الشركات المتخصصة في المجال الفندقي مثل شركة "إتش في إس الشرق الأوسط وإفريقيا" وكوليرز إنترناشيونال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". ويتمتع أحمد بمعرفة عميقة في مجال تطوير الأعمال وإدارة الأصول واستشارات الفنادق. يحمل أحمد درجة البكالوريوس في إدارة الفنادق والضيافة من معهد مصر الدولي "آي إم آي"، وشهادة إدارة من الجامعة الأمريكية في القاهرة.

وبهذه المناسبة، قال باني حداد، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة أليف للضيافة: "يسعدنا الترحيب بانضمام أحمد إلى فريقنا التنفيذي في مكاتبنا في دبي، والمشاركة في مسيرة النجاح والتميز التي تشهدها الشركة. نحن على ثقة أن خبرته الطويلة التي تجمع بين الضيافة والاستشارات ستمثل إضافة هامة ورئيسية ستسهم في تطوير مجموعتنا المتنامية من الفنادق في المنطقة".

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نبذة عن شركة "أليف للضيافة"

تأسست شركة أليف للضيافة في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، وتعتبر الشركة الرائدة في مجال الإدارة المستقلة للفنادق في الشرق الأوسط وإفريقيا. تدير الشركة، التي تثق بها نخبة من العلامات التجارية الفندقية على مستوى العالم، الفنادق للمالكين مباشرة، أو من خلال الشراكات وفق مبدأ الامتياز التجاري مع أبرز الشركات العالمية. وتتيح حلول الإدارة للمالكين تحكما أفضل في أصولهم، وتوفر لهم رؤية تشغيلية أوضح ومستويات عالية من المرونة التعاقدية. تدير أليف للضيافة جميع جوانب العمليات الفندقية بداية من مراحل التطوير واختيار الموقع والعلامة التجارية وصولاً إلى المساعدة الفنية وعمليات ما قبل الافتتاح والعمليات اليومية. وتتطلع الشركة لتوسعة محفظتها من الفنادق لتصل إلى 50 فندقاً في الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول العام 2026. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: alephhospitality.com