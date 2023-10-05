دبي - نجح معرض أوتوميكانيكا دبي خلال العقدين الماضيين، بترسيخ مكانته كوجهة رئيسة لقطاع خدمات ما بعد بيع السيارات في منطقة الشرق الأوسط. وسنركز في هذا العام على قطاع السيارات الكهربائية، والذي من المتوقع أن يشهد نمواً في الطلب في دولة الإمارات، بمعدل سنوي مركب قدره 30 % بين عامي 2022 و2028، وفقاً لمؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي، الذي تم نشره العام الماضي».

ويشهد المعرض بدورته العشرين المقامة حالياً، مشاركة أكثر من 1800 جهة عارضة من أكثر من 60 دولة، لاستعراض مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات والتقنيات المبتكرة أمام الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وأعلنت شركة جوديير لزيوت التشحيم، المنتج المرخص لشركة جوديير للإطارات والمطاط بالولايات المتحدة الأمريكية، إحدى أكبر الشركات المصنعة للإطارات في العالم، خلال الدورة العشرين لمعرض أوتوميكانيكا دبي عن شراكة مع شركة "ألونسا إلكتريك الخليج " ومقرها المنطقة الحرة بجبل علي بدبي لاطلاق " جوديير جروف " زيت المحرك بدرجة API SP أحدث ابتكاراتها في فئة زيوت محركات السيارات، حيث يتم مزج المنتج في منشأة حديثة في الولايات المتحدة الأمريكية مما يساهم في تعزيز قيمة علامة Goodyear التجارية نحو الابتكار في فئة زيوت المحركات منذ إنشائها لهذه الفئة في عام 2020.

وعرضت شركة جوديير لزيوت التشحيم مجموعة متنوعة من أكثر من 100 نوع من زيوت المحركات والزيوت المتخصصة التي يبلغ مجموعها أكثر من 400 وحدة SKU للبيع في الشرق الأوسط وأفريقيا وأجزاء من آسيا.

وقال سونيل خانشانداني، الرئيس التنفيذي لشركة "ألونسا إلكتريك الخليج" ، عن حماسه لهذا الإنجاز: "يمثل هذا العام لحظة تاريخية حيث نقدم زيوت جوديير من منشأة إنتاج أمريكية. إن جوديير جروف 5W20 و5W30 يمثل حصيلة خبرة وشهادة على تفانينا في عالم زيوت وتشحيم السيارات."

وستطلق شركة "ألونسا إلكتريك الخليج" مجموعة شاملة من السوائل وزيوت ناقل الحركة المصممة خصيصًا للسيارات الكهربائية في الربع الثاني من عام 2024. ويؤكد هذا التطور التزام ألونسا بدعم التحول نحو تقنيات السيارات المستدامة.

#بياناتشركات

- انتهى -