التعاون يمثل دخول ألمار إلى سوق الخدمات الحضرية المائية للمرة الثانية بعد مشروعها الأول في تشيلي.

جاكرتا، إندونيسيا : أعلنت ألمار لحلول المياه، الرائدة في تطوير وإدارة البنى التحتية والخدمات الخاصة بالمياه، والتابعة لـ جميل للخدمات البيئية، عن توسيع حضورها في سوق آسيا والمحيط الهادئ من خلال توقيع اتفاقية تعاون مع مويا إندونيسيا، بهدف تطوير مشاريع المياه في آسيا والمحيط الهادي.

وتتمثل أولى إنجازات الاتفاقية في استحواذ ألمار لحلول المياه على 50% من الأسهم في شركة أوبور للبنية التحتية الخاصة المحدودة (أوبور للبنية التحتية) في سنغافورة. وتدخل ألمار إلى أسواق الخدمات الحضرية للمرة الثانية، بعد استحواذها على 50% من شركة أغواس سان بيدرو في تشيلي في عام 2022. ويؤكد التعاون على التزام ألمار لحلول المياه بدعم المجتمعات المحلية من خلال إنشاء منصات خدمات إقليمية مع شركاء محليين.

وتمتلك أوبور للبنية التحتية، الشركة القابضة التي تأسست في سنغافورة، شركتيّ مياه تشغل كل منهما محطة لمعالجة المياه في جزيرة جاوة الإندونيسية بقدرة إجمالية تبلغ 425 ألف متر مكعب يومياً. كما تخطط الشركة لإضافة 160 ألف متر مكعب يومياً إلى قدرتها الإجمالية على المدى القصير إلى المتوسط. وتوفر المحطتان مياه الشرب للعديد من الأحياء في منطقة جاكرتا، والتي تعتبر ثاني أكبر المناطق الحضرية في العالم.

وتستفيد اتفاقية الشراكة من خبرة مويا إندونيسيا الواسعة ومعرفتها بالسوق المحلية، بالإضافة إلى الخبرات والقدرات العالمية لألمار لحلول المياه في تطوير وتمويل وإدارة شركات البنى التحتية والخدمات الخاصة بالمياه. ويهدف الطرفان إلى تطوير الفرص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بصورة مشتركة، بما يشمل المشاريع الكبيرة لتحلية المياه، ومعالجة المياه والصرف الصحي، وإدارة الخدمات الصناعية والحضرية، وتطوير الحلول التكنولوجية في مجال الرقمنة.

ومن جانبه، قال كارلوس كوزين، الرئيس التنفيذي لألمار لحلول المياه: "يكتسب السوق في آسيا والمحيط الهادئ أهمية كبرى بالنسبة لألمار لحلول المياه، حيث يمكننا توفير القيمة في إدارة البنية التحتية، والدخول إلى السوق الصناعية في المنطقة، وتحقيق التحول الرقمي للدولة، إلى جانب تقديم الحلول القائمة على التكنولوجيا غير التقليدية والتي تسهم في زيادة توافر مصادر المياه. ويسرنا دخول السوق مع شركائنا في مويا إندونيسيا، التي تُعد شركة رائدة في مجال معالجة المياه في إندونيسيا، ولاعباً استراتيجياً في قطاع المياه في المنطقة. وتؤكد هذه الاتفاقية على التزامنا تجاه سوق خدمات المياه الحضرية، مما يسهم في تطوير إمدادات مياه الشرب وتحسين حياة ملايين السكان في المنطقة".

وكجزء من توسعها في المنطقة، استحوذت ألمار لحلول المياه مؤخراً على 70% من شركة أكوالينغ، وهي شركة متكاملة لخدمات المياه تتمتع بخبرة واسعة في مشاريع الهندسة والمشتريات والبناء ومشاريع التشييد والتشغيل ونقل الملكية في أستراليا.

لمحة حول جميل للخدمات البيئية

تأسست "جميل للخدمات البيئية"، (المعروفة سابقاً باسم عبداللطيف جميل للطاقة) في عام 2012، بهدف قيادة مسيرة الاستثمار نحو مستقبل أكثر استدامة. وتقوم ألمار لحلول المياه، التابعة لنا والرائدة في مجال الخدمات البيئية، بريادة مجال تطوير البنى التحتية المبتكرة للمياه والخدمات المرتبطة بها وتقديم حلول إنتاج الطاقة من النفايات، في إطار سعينا نحو إدارة الموارد وتلبية احتياجات الأمن المائي عبر عملياتنا في 8 دول في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. لمزيدٍ من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: alj.com/energy.

لمحة حول ألمار لحلول المياه

تُعد ألمار لحلول المياه رائدة في مجال تطوير البنى التحتية المبتكرة للمياه وإنتاج المياه ومعالجتها وخدمات المبيعات للقطاعين البلدي والصناعي. وتتخصص ألمار في تطوير البنى التحتية وتمويلها وتصميمها وتحديثها وتشغيلها، وتوفر مجموعةً واسعةً من الحلول بدءاً من تحلية مياه البحر والمياه قليلة الملوحة، ووصولاً إلى تنقية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وشبكات التوزيع. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: almarwater.com

لمحة حول مويا إندونيسيا

مويا إندونيسيا هي أكبر مشغل خاص لخدمات المياه في السوق المحلية، حيث توفر خدمات مياه الشرب لأكثر من 8 مليون شخص في 10 مناطق في منطقة جاكرتا العاصمة وسيمارانج الغربية ومناطق باتام. كما تمتلك الشركة قدرة إنتاجية تبلغ حوالي 2.7 مليون متر مكعب يومياً وتدير شبكة يبلغ طولها أكثر من 18 ألف كيلومتر. وتركز الشركة على تطوير وإدارة البنية التحتية الخاصة بمعالجة المياه، بما يشمل استخراج ومعالجة المياه الخام، وتوزيع وبيع المياه النظيفة، وتحصيل المدفوعات، وخدمة العملاء.

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