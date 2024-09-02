دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت اليوم شركة ألف ياء التعليمية (شركة "ألف ياء" أو "الشركة")، وهي مقدم خدمات رائد في مجال التعليم في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، عن استثمار حصة الأغلبية من شركة تي اى أسوسياتس ("تي اى")، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الأسهم الخاصة، حيث يدعم هذا الاستثمار المرحلة التالية من نمو الشركة. ويحتفظ المستثمران الحاليان، وهما مؤسسة الخليج للاستثمار والشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.ع ("أومينفست")، بحصة كبيرة في الشركة، ، كجزء من الصفقة، وذلك بالشراكة الوثيقة مع شركة تي اى، وستخرج أشمور للاستثمار السعودية (شركة "أشمور") بالكامل من استثمارها في الشركة، وقد كانت أشمور شركة مستثمرة في شركة ألف ياء منذ عام 2017.

تأسست شركة ألف ياء في عام 2017 وأصبحت منصة تعليمية سريعة التوسع ملتزمة بتوفير تعليم عالي الجودة بأسعار معقولة لعائلات السكان المحليين والمغتربين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما تجمع شبكة المدارس التابعة للشركة بين المناهج الأمريكية والبريطانية والمحلية المصممة لتمكين الطلاب من اكتساب المهارات اللازمة ليصبحوا قادة المستقبل مع الحفاظ على تراثهم الوطني. وتمتلك شركة ألف ياء وتتولى اليوم إدارة 13 مدرسة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المسجلين فيها أكثر من 18500 طالب.

صرح ديراج بودار، العضو المنتدب في شركة تي اى، قائلًا: "أنشأت شركة ألف ياء، منذ تأسيسها قبل سبع سنوات فقط، منصةً قوية ومتنوعة مدفوعة بسجل حافل من عمليات الدمج والاستحواذ والتميز التشغيلي، ونرى، بصفتنا مستثمرين ذوي خبرة في مجال التعليم، وجود إمكانات كبيرة لمواصلة شركة ألف ياء في التوسع، سواء من خلال نموها الطبيعي أو من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية". وأضاف فيشال جوبتا، عضو مجلس إدارة شركة تي اى، قائلًا: "يسرنا عقد شراكة مع فريق شركة ألف ياء لتحقيق المزيد من التوسع وتقديم تعليم عالي الجودة بأسعار معقولة لمزيد من المجتمعات في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي".

صرح شايلش دوشي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ألف ياء، قائلًا: "تُشاركنا شركة تي اى التزامنا بالتميز الأكاديمي، كما توفر استثماراتها فرصةً كبيرة لتعزيز البنية الأساسية التعليمية لدينا وتحسين مرافقنا وزيادة تأثيرنا على الطلاب الجدد والحاليين"، فيما أضاف نديم مسعود وتشاندرا تيواري، المؤسسان المشاركان لشركة ألف ياء: "نحن متحمسون للترحيب بشركة تي اى بصفتها مستثمرًا ونتطلع إلى الاستفادة من خبرتهم العميقة في توسيع نطاق الشركات لتحقيق إمكاناتنا بأكملها".

علق إبراهيم عاصم، رئيس قسم الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أشمور جروب بي ال سي، قائلًا: "كان من دواعي سرورنا التوسع في نطاق شركة ألف ياء توسعًا كبيرًا، منذ الاستثمار في الشركة في عام 2017، وذلك من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع شركة أومينفست ومؤسسة الخليج للاستثمار خلال إحدى فترات النمو التحولي"، فيما أضاف كارتيك باتيل، رئيس قسم البدائل في شركة أشمور للاستثمار السعودية، قائلًا: "نتمنى لشركة ألف ياء ومساهميها كل التوفيق في تعزيز مكانتها بصفتها واحدة من كبرى مجموعات المدارس في المنطقة".

صرح محمد الفارس، مدير أدارة المشاريع المتنوعة في مؤسسة الخليج للاستثمار، قائلًا: "نعتقد أن شركة ألف ياء تحتل مركزًا جيدًا للحفاظ على نموها السريع مع استمرار زيادة الطلب على التعليم عالي الجودة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وتشكل هذه الصفقة جزءًا من استراتيجية مؤسسة الخليج للاستثمار الرامية إلى عقد شراكة مع شركات عالمية رائدة ونتطلع إلى المرحلة التالية في الشراكة مع شركة تي اى".

علَّق بدر الشنفري، الرئيس التنفيذي لاستثمارات الملكية الخاصة في شركة أومينفست، قائلًا: "يسرنا الترحيب بشركة تي اى كشريك استثماري في شركة ألف ياء. ونحن على ثقة بخبرتنا العميقة، بصفتنا مستثمرين مطلعين في قطاع التعليم، بأن هذه الشراكة ستعزز قدرتنا على دعم رؤية وأهداف شركة ألف ياء وزيادة تأثيرها الإيجابي، حيث يتماشى هذا الاستثمار مع التزام أومينفست المتمثل في تطوير الأعمال لإثراء المجتمعات ".

عملت شركة برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط بصفتها مستشارًا ماليًا لشركة تي اى، كما قدمت شركة التميمي ومشاركوه وشركة جودوين بروكترللمحاماة المشورة القانونية لشركة تي اى. لم يُفصح عن الشروط المالية للصفقة.

نبذة عن شركة ألف ياء التعليمية

تأسست شركة ألف ياء في عام 2017، وهي مجموعة تعليمية رائدة تمتلك مدارس في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وتتولى إدارتها. وتركز شركة ألف ياء، في المقام الأول، على رعاية المواطنين على الصعيد العالمي وتمكين الطلاب من اكتساب المهارات اللازمة ليصبحوا قادة المستقبل، فضلًا عن توفير تعليم عالي الجودة بأسعار معقولة ويسهل وصول كل طفل إليه، كما يركز نهج منصة التعليم على السمات الخمس للتميز الأكاديمي، فضلًا عن التركيز على المجتمع المحلي والتعاون والتراث والمسؤولية الاجتماعية والمؤسسية. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: www.alephyaeducation.com.

نبذة عن شركة أشمور للاستثمار السعودية

تأسست شركة أشمور للاستثمار السعودية في الرياض في عام 2014 وهي جزء من أشمور جروب بي ال سي، وتُعد أشمور جروب إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة الاستثمار في العالم المخصصة للأسواق الناشئة وتستثمر مبلغ 49.5 مليار دولار أمريكي (كما في 30 يونيو 2024) لعملاء في جميع أنحاء العالم، ويشمل ذلك البنوك المركزية وصناديق التقاعد الحكومية والمؤسسية والمؤسسات والأفراد من أصحاب الثروات العالية. وتقدم أشمور عددًا من موضوعات الاستثمار، بما في ذلك الديون الخارجية والعملة المحلية والديون المؤسسية والديون المختلطة والأسهم والبدائل والإحلال/ السيولة والأصول المتعددة. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: www.ashmoregroup.com.

نبذة عن مؤسسة الخليج للاستثمار

تُعد مؤسسة الخليج للاستثمار شركة استثمارية تأسست في دولة الكويت بتاريخ 15 نوفمبر 1983 بصفتها شركة مساهمة خليجية، وهي شركة مملوكة مناصفة لحكومات الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وقد تأسست مؤسسة الخليج للاستثمار بهدف تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي وتطوير أسواق رأس المال في جميع أنحاء منطقة مجلس التعاون الخليجي. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: www.gic.com.kw .

نبذة عن أومينفست

تأسست شركة أومينفست عام 1983 وهي شركة استثمارية رائدة في المنطقة مدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية وتتميز الشركة بسجل حافل لتحقيق الأرباح ودفعات توزيعات الأرباح المستمرة للمساهمين. ونتبع، في شركة أومينفست، نهجًا عالميًا للاستثمار، كما نحتفظ بمحفظة متنوعة من الاستثمارات في الأسواق خارج عُمان، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وغيرها من أسواق النمو الدولية. وتتميز استثماراتنا بتنوعها بين خدمات التأمين والخدمات المصرفية والتمويل والأسهم الخاصة واستثمارات أسواق رأس المال العالمية والعقارات والتقنية. www.ominvest.com

نبذة عن شركة تي اى

تُعد شركة تي اى شركة استثمارية خاصة عالمية رائدة تركز على توسيع نطاق النمو في الشركات الربحية، فقد استثمرت شركة تي اى، منذ عام 1968، في أكثر من 560 شركة عبر خمس مجالات مستهدفة، وهي مجال التقنية والرعاية الصحية والخدمات المالية والخدمات الاستهلاكية والتجارية. وتتعاون شركة تي اى، بفضل خبرتها العميقة في المجال ومواردها الاستراتيجية، مع فِرَق إدارية في جميع أنحاء العالم لمساعدة الشركات عالية الجودة على تقديم قيمة دائمة. وقد وصل رأس مال الشركة إلى 65 مليار دولار حتى الآن وتضم الشركة أكثر من 150 متخصصًا في مجال الاستثمار عبر مكاتب في بوسطن ومينلو بارك وأوستن ولندن ومومباي وهونغ كونج لمعرفة مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: www.ta.com.

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