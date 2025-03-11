الشارقة، أعلنت "ألف"، المطور العقاري الرائد في إمارة الشارقة، عن إطلاق "ديم"، الحي الأخير ضمن مشروع "حيّان".

يشمل الحي 313 وحدة سكنية، مصممة لتعزيز نمط الحياة الهادئ المستوحى من الطبيعة في "حيان"، ويتميز بمزيج متنوع بما في ذلك 112 تاون هاوس بغرفتي نوم، و165 تاون هاوس بثلاث غرف نوم، و31 فيلا بأربع غرف نوم، و5 فلل بست غرف نوم. تم تصميم هذه المنازل لتلبية الاحتياجات احتياجات المختلفة للأسر ضمن بيئة عصرية ومستدامة.

وقال عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لألف: "يعكس إطلاق حي "ديم" التزامنا بتحقيق رؤيتنا لمشروع "حيّان" كمجتمع سكني بارز في إمارة الشارقة. وقد أكدت الاستجابة الاستثنائية من السوق والطلب العالي مكانة المشروع كمجتمع مثالي رائد في الإمارة".

يتميز حي "ديم" بموقعه الاستراتيجي الذي يبعد 15 دقيقة فقط عن مطار الشارقة الدولي، ويقع بالقرب من مدينة الشارقة الجامعية، و مول 06، وسيتي سنتر الزاهية، ومدينة الشارقة للرعاية الصحية، ما يسهل الوصول إلى مختلف المرافق التعليمية، والترفيهية والصحية.

سيستمتع سكان الحي بمجموعة متميزة من المرافق، تشمل المنتزهات الخضراء، ومسارات لركوب الدراجات وأخرى للجري، إلى جانب مناطق الاسترخاء والترفيه.

ويشكل "حيّان" نموذجاً للاستدامة الحضارية في الشارقة، حيث يحتضن أكثر من 20 ألف شجرة، وحدائق ذات منتجات عضوية صالحة للأكل، وأكبر بحيرة سباحة في الإمارة. ويأتي إطلاق حي "ديم" استكمالاً لرؤية الإمارة في توفير بيئة سكنية مستدامة وعالية الجودة.

نبذة عن ألف

تُعد ألف، التي أسّسها المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي في عام 2013، شاهدًا على استمرارية رؤيته الرائدة في توفير تجارب أسلوب حياة متميزة. وتعمل الشركة من مركزها في الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد نجحت في ترسيخ مكانتها الريادية في تطوير المجتمعات والوجهات وتجارب نمط الحياة الاستثنائية.

ترتكز استراتيجية الشركة على خيارات استثمارية فريدة وتنمية المشاريع المشتركة الاستراتيجية، مما يُمهّد الطريق للابتكار والتميز في القطاع العقاري. وبفضل قاعدة أصولها الراسخة، والتي تبلغ 12 مليار درهم إماراتي، تشمل مجموعة واسعة من الأراضي والمشاريع التطويرية المتميزة، استطاعت ألف أن تحتل الصدارة في القطاع العقاري بالدولة، مما يسهم في دفع عجلة التطور في مجالات الأعمال والترفيه على حدٍ سواء. وتكتمل هذه الإنجازات بالتزام الشركة بتطوير مجتمعات سكنية راقية توفر أعلى معايير الجودة والرفاهية.

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