عام مميز لشركة "ألفا ظبي" مع إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية بشكل مباشر

أداء قوي للشركة خلال عام 2021 مع تسجيل صافي أرباح قياسي قدره 5.2 مليار درهم إماراتي

رأس مال كبير يمكن استخدامه في مجالات التركيز الأساسية لدفع النمو والعوائد

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "ألفا ظبي القابضة ش.م.ع." ("ألفا ظبي" أو "الشركة")، إحدى أسرع الشركات الاستثمارية القابضة نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز: ADH؛ عن نتائجها المالية لكامل عام 2021.

وتمثل هذه النتائج محطة مهمة في مسيرة الشركة كونها المجموعة الأولى من النتائج المالية السنوية للشركة منذ نجاح إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية بشكل مباشر في يونيو 2021، وتحولها إلى واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية القابضة في دولة الإمارات.

ونتيجة أدائها القوي ونشاطها الاستثماري المميز في عام 2021، نجحت "ألفا ظبي" بتسجيل صافي أرباح قدره 5.2 مليار درهم إماراتي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بارتفاع كبير عن 218 مليون درهم في عام 2020. بينما ارتفعت إيرادات الشركة بشكل ملحوظ إلى 18.8 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 400٪ مقارنة مع 3.8 مليار في عام 2020؛ مدفوعة بالنشاط الاستثماري للشركة، وقوة محفظة أعمالها والشركات التابعة قيد التشغيل، فضلاً عن بيئة السوق الإماراتية المعززة والتي شهدت نمواً عبر مختلف القطاعات في عام 2021.

وأدى حرص "ألفا ظبي" على مواصلة تحقيق طموحات النمو الخاصة بها إلى استمرارها بتوسيع نطاق أعمالها ودعم تنوع محفظة أعمالها الضخمة، حيث وصلت قيمة أصول الشركة إلى 47.3 مليار درهم إماراتي بنهاية عام 2021.

ولعل الجمع بين القوة المالية، وإمكانية توظيف رأس المال الكبير، وفريق الاستثمار النشط والمرن، سيساهم بدفع أجندة نمو "ألفا ظبي" خلال السنوات القادمة. وإلى جانب سيولتها القوية والزخم الكبير الذي حققته خلال عام 2021، تبقي "ألفا ظبي" تركيزها موجهاً نحو خططها التوسعية عبر القطاعات الأساسية بما في ذلك البناء والعقارات والرعاية الصحية والضيافة والبتروكيماويات.

وستحقق "ألفا ظبي" قيمة إضافية من خلال توسيع نطاق أعمالها وتحقيق أوجه التآزر وتطوير أعمال كياناتها الحالية لتعزيز كفاءاتها. وفي غضون ذلك، ستواصل "ألفا ظبي" الاستثمار في الشركات التي تتبنى الابتكار وتتمتع بسجل حافل ونهج غير مسبوق وتستكمل محفظة "ألفا ظبي" الحالية من الشركات. كما ستواصل الشركة النظر في الأعمال والاستثمارات التي تمتلك أعمالاً راسخة، وقادرة على تحقيق الدخل وتعزيز قيمة محفظة أعمال "ألفا ظبي"، وخير مثال على ذلك استحواذها في عام 2021 على حصة مهمة في شركة الدار العقارية.

وقال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة "ألفا ظبي القابضة": "تواصل ’ألفا ظبي القابضة‘ تسجيل أرباح قياسية، مما يعكس مرونة وقوة الأسس التي تقوم عليها. وتعتمد خططنا للنمو نهجاً مدروساً وترتكز إلى مجموعة قوية من الفرص الاستثمارية في قطاعاتنا الأساسية، مما يعزز قدرتنا على توظيف رأس المال بكفاءة من أجل توسيع نطاق أعمالنا وتنويع محفظتنا المتنامية".

وأضاف العامري: "مع نمو نطاق محفظتنا، واتساع شبكتنا الاستثمارية، وامتلاكنا قدراتٍ قوية تكفل تحقيق التآزر بين مختلف شركاتنا التابعة، سنواصل دفع الشركة قدماً لنبلغ طموحاتنا في النمو وتوفير قيمة عالية ومجزية لمساهمينا".

وفي إطار مهمتها واستراتيجيتها العامة، ستسعى "ألفا ظبي" إلى اغتنام فرص الاستثمار الدولية التي تدعم نموها وتوسعها وعوائدها الاستثمارية، مع مواصلة التركيز على تحقيق التوزان بين الشركات التي تدر دخلاً متكرراً وثابتاً والشركات المتميزة التي تنطوي على إمكانات نمو عالية داخل دولة الإمارات وفي الأسواق الرئيسية للشركة.

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حول "ألفا ظبي القابضة":

تأسست ألفا ظبي القابضة في عام 2013، وهي مجموعة مدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد الشركة من أسرع شركات الاستثمار القابضة نمواً في أبوظبي، وتندرج تحت مظلتها أكثر من 100 شركة من مجالات الرعاية الصحية والزراعة والبتروكيماويات، بالإضافة إلى العقارات والبناء والضيافة وقطاعات أخرى. ويعمل لدى الشركة أكثر من 85 ألف موظف، وهي داعم استراتيجي لاقتصاد الإمارات يلتزم بتحقيق نمو مستمر لأصحاب المصلحة عبر الاستثمار في الشركات الناشئة ودعم الابتكار والتنوع.

للاستفسارات الإعلامية:

ألفا ظبي القابضة

زياد شاكر أبو ريان | مسؤول علاقات المستثمرين

IR@alphadhabi.com

مجموعة برونزويك

دومينيك وايتينج / جاد معمرباشي

alphadhabi@brunswickgroup.com