أبوظبي، الإمارات: أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع. ، إحدى أسرع الشركات القابضة الاستثمارية نمواً في دولة الإمارات والمُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز (Alphadhabi)، زيادة حصتها في الدار العقارية ش.م.ع. ، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة العقارات بدولة الإمارات، لتصبح بذلك الشركة الأم للدار العقارية وتعزز مكانتها كأكبر مساهم إستراتيجي في الشركة.

وبموجب هذه الصفقة، رفعت ألفا ظبي القابضة حصتها في الدار العقارية، ونتيجة لذلك تمثيلها الحالي على مستوى مجلس الإدارة لتصبح ممثل الأغلبية في مجلس إدارة الأخيرة. وستصبح الدار العقارية إحدى الشركات التابعة لـ "ألفا ظبي"، حيث سيتم دمج بياناتها المالية بالكامل مع الشركة القابضة طبقاً للمعايير المحاسبية، وهو ما سينعكس في النتائج المالية لشركة ألفا ظبي اعتباراً من الربع الثاني 2022 فصاعداً. وجاءت زيادة ألفا ظبي لحصتها في الدار العقارية من خلال الاستحواذ على شركة تمتلك مسبقاً أسهماً في الدار العقارية، حيث حصلت في هذا الصدد على تنازل وفقاً للإجراءات التنظيمية.

وفي هذه المناسبة، قال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا ظبي القابضة: "نحن واثقون بأن شركة الدار تتمتع بإمكانات نمو كبيرة بفضل رؤيتها الفريدة واستراتيجيتها الطموحة التي ندعمها دوماً، وهي تمضي بخطوات واثقة من إنجاز إلى آخر لتنشد مبتغاها المتمثّل في مواصلة النمو والتوسّع عبر محفظة أعمالها. وستواصل ألفا ظبي، باعتبارها مساهماً استراتيجياً على الأجل الطويل، دعمها لفريق إدارة الدار أثناء القيام بدوره في ترجمة مستهدفات خطة النمو التحولّي للشركة".

وأضاف المهندس العامري قائلاً: "تتمتع بيئة الاقتصاد الكلي في دولة الإمارات بصفة خاصة، والمنطقة بصفة عام، بآفاق نمو قوية، مدعومةً بارتفاع أسعار النفط المصحوب بنمو اقتصادي مستدام. كما أن حزمة السياسات والمبادرات الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية التي نفذّتها دولة الإمارات عززت مكانتها كوجهة رئيسية للعيش والعمل والزيارة، وهو ما ترتب عليه زيادة الطلب داخل السوق العقارية. ونتيجةً لذلك، شهدنا اهتماماً متزايداً على الأصول العقارية في جميع أنحاء الإمارات، باعتبارها السوق الرئيسية للدار، هذا بجانب الأسواق الجديدة التي دخلتها مؤخراً بما فيها مصر."

وتواصل شركة الدار العقارية، بصفتها الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة العقارات بدولة الإمارات، تسجيل أداء مالي استثنائي وتحقيق عائدات قوية للمساهمين، مدفوعة بقاعدة أصولها المتنوعة وآفاق الفرص والنمو الواسعة التي توفرها الإمارة. ستواصل الدار المضي قدماً في خطة النمو التحولي الخاصة بها، والتي ظهرت جلياً من خلال دخول أسواق جديدة وتوسيع محفظة أصولها لتشمل فئات أخرى، وتحقيق النمو ضمن أسواقها الأساسية خلال الـ 12 شهراً الماضية.

وتجدر الإشارة أن شركة الدار العقارية سجّلت أعلى مبيعات سنوية في تاريخها خلال العام 2021 بلغت ضعف مبيعات العام الذي يسبقه، وعملت على توسيع مخزونها الإستراتيجي من الأراضي في دولة الإمارات. وعلاوة على دخول الدار السوق المصرية التي تمتلك إمكانات نمو واعدة، عززت المجموعة تنوع محفظتها في دولة الإمارات من خلال توسيع نطاق حضورها الجغرافي إلى رأس الخيمة، والتي برزت كوجهة استثمارية ر قوية خلال الجائحة. كما أعلنت المجموعة دخولها قطاع الأصول اللوجستية عبر وحدة أعمال الدار للأصول اللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع خطط مستقبلية للتوسع الإقليمي. وتواصل الدار تحقيق النجاحات في استقطاب استثمارات إستراتيجية عالمية مثل شركة "أبولو"، التي ضخت مؤخراً استثمارات في المجموعة بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي، مما سيمكن المجموعة من تحقيق عوائد نقدية طويلة الأجل عبر مخزونها الكبير من الأراضي وتأمين مصادر إضافية من رأس مال النمو. وستستغل الدار هذا التمويل، بالإضافة إلى النقد والتمويلات الحالية، في تحقيق رؤى النمو الطموحة للمجموعة.

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حول ألفا ظبي القابضة:

تأسست ألفا ظبي القابضة في عام 2013، وهي مجموعة مدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد الشركة من أسرع شركات الاستثمار القابضة نمواً في أبوظبي، وتندرج تحت مظلتها أكثر من 100 شركة من مجالات الرعاية الصحية والزراعة والبتروكيماويات، بالإضافة إلى العقارات والبناء والضيافة وقطاعات أخرى. ويعمل لدى الشركة أكثر من 80 ألف موظف، وهي داعم استراتيجي لاقتصاد الإمارات يلتزم بتحقيق نمو مستمر لأصحاب المصلحة عبر الاستثمار في الشركات الناشئة ودعم الابتكار والتنوع.

للاستفسارات الإعلامية:

ألفا ظبي القابضة

زياد شاكر أبو ريان | مسؤول علاقات المستثمرين

IR@alphadhabi.com

مجموعة برونزويك للاستشارات الإعلامية

عمر ابو خضرا / جاد معمرباشي

alphadhabi@brunswickgroup.com