محمد ثاني مرشد غانم الرميثي، رئيس مجلس الإدارة، ألفا ظبي القابضة: "تمضي ألفا ظبي قدماً في إنشاء محفظة استثمارية قوية ومتوازنة، قادرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل من خلال التركيز على الفرص المستقبلية الواعدة، واستكمال ما بدأنا به في مستهل العام. نتطلع للمستقبل بخطى ثابتة مع إثراء محفظة أعمالنا بفرص استثمارية هامة، من شأنها تمكين مشاريعنا وتشجيع عمليات التحول والتكيف من خلال الابتكار والاستدامة".

المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا ظبي القابضة: "تواصل ألفا ظبي أداءها المميز عبر محفظة أعمالها مع إضافة استثمارات استراتيجية رائدة من قطاعات سريعة النمو، ترسم ملامح مستقبل أعمالنا الواعد. وسنواصل السعي لتكثيف أنشطتنا الاستثمارية واغتنام فرص النمو التي تثري محفظتنا وتحقق تأثيرات إيجابية مهمة عبر مختلف قطاعات عملنا."

نتائج مالية نصف سنوية قوية نتيجة للتنفيذ الدقيق لاستراتيجيات عمل ناجحة في قطاعات رئيسية مع وصول الإيرادات إلى 29.3 مليار درهم بزيادة قدرها 32% على أساس سنوي وتسجيل إجمالي أرباح قدره 6.4 مليار درهم بزيادة بمعدل 38% على أساس سنوي وارتفاع صافي الأرباح من العمليات التشغيلية ليصل إلى 5.1 مليار درهم بزيادة نسبتها 92%

ألفا ظبي القابضة...شركة استثمارية إقليمية رائدة تعزز استثماراتها بعيدة المدى في مختلف قطاعات الأعمال الحيوية اقتصادياً

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع ("ألفا ظبي" أو "المجموعة")، إحدى أسرع الشركات الاستثمارية القابضة نمواً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الاسم «AlphaDhabi»، عن وصول صافي أرباح المجموعة إلى 6.7 مليار درهم خلال النصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2024، والذي أظهر أداءً ممتازاً بتسجيل إيرادات قدرها 29.3 مليار درهم بما يمثل زيادة بمعدل 32% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. ووصل صافي الأرباح من العمليات التشغيلية إلى 5.1 مليار درهم مسجلاً زيادة استثنائية بنسبة 92% على أساس سنوي، في حين سجلت إجمالي أرباح قدرها 6.4 مليار درهم بزيادة نسبتها 38% على أساس سنوي.

وبلغت مكاسب النصف الأول من العام 2 مليار درهم، أقل من الفترة ذاتها من العام السابق جراء إلغاء تصنيف شركة بيور هيلث كشركة تابعة، إلى جانب اعتماد ضريبة الشركات في الدولة في عام 2024 الأمر الذي أدى إلى انخفاض في صافي أرباح المجموعة.

وتعكس هذه النتائج القوية للمجموعة التنفيذ الدقيق لخططها الاستراتيجية عبر القطاعات الرئيسية والتزامها الراسخ بتحقيق فوائد إضافية قيّمة للمساهمين. وقد أبرزت هذه النتائج أهمية استثمارات المجموعة الإستراتيجية بعيدة المدى والتي تنفذها عبر مختلف مجالات عملها، وهو ما يميز ألفا ظبي القابضة كشركة استثمارية إقليمية رائدة.

وحققت الشركة في النصف الأول من العام أداءً قوياً عبر جميع قطاعاتها، في تطور مُلفت يُعزى إلى التأثيرات الإيجابية لاستثماراتها الاستراتيجية. وتجلّت قوة محفظة الشركة في مساهمتها الكبيرة في القطاع الصناعي بنسبة 41%، والقطاع العقاري بنسبة 30%، وقطاع البناء بنسبة 17%، والطاقة والضيافة ورأس المال المناخي مجتمعة بنسبة 12%.

وواصلت شركة ألفا ظبي تعزيز أرصدتها مع وصول القيمة الإجمالية لأصولها إلى 155 مليار درهم، في حين بلغ حجم السيولة النقدية للشركة 20.7 مليار درهم. وبلغ إجمالي حقوق الملكية في النصف الأول من العام 81.1 مليار درهم، بما يعكس عمق ومرونة وضعها المالي.

وقال سعادة محمد ثاني مرشد غانم الرميثي، رئيس مجلس الإدارة، ألفا ظبي القابضة: "تمضي ألفا ظبي قدماً في إنشاء محفظة استثمارية قوية ومتوازنة، قادرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية، وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل من خلال التركيز على الفرص المستقبلية الواعدة، واستكمال ما بدأنا به في مستهل العام. وسنحرص دائماً على تقديم كل ما هو مميز ومفيد، وسنسعى جاهدين للارتقاء بأدائنا وتحقيق فوائد قيّمة طويلة الأجل لدعم اقتصاد دولتنا. وهذا بالضبط ما نجحنا في بلوغه خلال الأشهر الستة الماضية مع زيادة إيراداتنا مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، بما يُظهر إرادتنا العالية وحرصنا على تحقيق النجاح في مختلف مجالات أعمالنا. ونتطلع للمستقبل بخطى ثابتة مع إثراء محفظة أعمالنا بفرص استثمارية مجدية، من شأنها تمكين مشاريعنا وتشجيع عمليات التحول والتكيف من خلال الابتكار والاستدامة."

من جانبه، قال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا ظبي القابضة: "تواصل ألفا ظبي أداءها المميز عبر محفظة أعمالها مع إضافة استثمارات استراتيجية رائدة في قطاعات سريعة النمو، ترسم ملامح مستقبل أعمالنا الواعد. ونجحنا مجدداً في ترسيخ أساسيات أعمالنا، ونسج شراكات بناءة واقتناص فرص استثمارية مهمة. ويبرهن ارتفاع صافي أرباحنا التشغيلية بنسبة 92% لتصل إلى 5.1 مليار درهم على استمرارنا بترسيخ حضورنا في الأسواق والقطاعات الرئيسية. وسنواصل السعي لتكثيف أنشطتنا الاستثمارية واغتنام فرص النمو التي تثري محفظتنا وتحقق تأثيرات إيجابية مهمة عبر مختلف قطاعات عملنا."

أسهمت محفظة ألفا ظبي الغنية والمتنوعة بتحقيق نمو مطرد للشركة، نموٌ تجلى بالأداء القوي الملحوظ في جميع قطاعات أعمالها، والتي دعمت بمجملها ارتفاع مستويات الأرباح.

نمو المشاريع المشتركة مع أدنوك للحفر

وافق المشروع المشترك للمجموعة مع شركة المساهمة العامة "أدنوك للحفر" والذي يُدعى إينيرسول "Enersol"، على الاستحواذ على حصة تبلغ 51% في شركة NTS AMEGA («NTS») مقابل 58 مليون دولار تقريباً (باستثناء رسوم ونفقات المعاملات وتسويات الإكمال)، بما يجعل مشروع "إينيرسول" مالك حصة الأغلبية. وتمثل هذه ثاني الصفقات المكتملة، مع وجود عمليات مماثلة أخرى مرتقبة وتحت الإجراء حالياً والتي من المقرر أن تتبعها.

دعم قطاع الرعاية الصحية

سجلت "بيور هيلث" أداءً قوياً في النصف الأول من عام 2024 مع ارتفاع إيراداتها بنسبة 53% على أساس سنوي إلى 12.5 مليار درهم، مدفوعة في المقام الأول بالنمو في قطاع المستشفيات، الذي ساهم بقيمة 9.6 مليار درهم من الإيرادات، بينما بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2.2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.

عقدت "بيور هيلث" اتفاقية شراكة مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة لتحسين مبادرات الصحة النفسية في أبوظبي. ويعكس هذا التعاون التزام "بيو هيلث" بتقديم خدمات صحية شاملة يمكن للجميع الوصول إليها، وتطوير استراتيجية أبوظبي الشاملة للصحة النفسية، وتحسين المخرجات الصحية لأفراد المجتمع. وفضلاً عن ذلك، أبرمت "بيور هيلث" وشركة أبوظبي للخدمات الصحية – صحة، التابعة لها، اتفاقية شراكة مع مستشفى سينسيناتي للأطفال لإنشاء مركز تميز لطب الأطفال، بما يرسخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية.

واختتمت "بيورهيلث" بنجاح طرح الاكتتاب العام الأوَّلي لإدراج أسهم شركتها التابعة لها «أردنت هيلث» في بورصة نيويورك للأوراق المالية، معززة مكانتها كمنصة رائدة للاستثمار في الرعاية الصحية. وتنسجم هذه الخطوة استراتيجية المجموعة لتنويع محفظتها وتوسيع حضورها الدولي.

شركة الجرافات البحرية الوطنية تواصل تحقيق الإنجازات

فازت شركة الجرافات البحرية الوطنية بمشاريع جديدة تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 8.4 مليار درهم. ويشمل ذلك العديد من مشاريع الهندسة والمشتريات والبناء، مثل المشروع مع شركة تكنيب إنيرجيز وشركة جي جي سي لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الكربون الذي منحته شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بحجم مشروع يبلغ 4.040 مليون درهم. ومن المتوقع الانتهاء من مشروع آخر للهندسة والمشتريات والبناء خلال 30 شهراً بقيمة 2,399 مليون درهم، بالإضافة إلى مشروع إنشاء خط أنابيب جديد والمرافق المرتبطة به للمرحلة التالية من برنامج تعزيز شبكة خطوط أنابيب مبيعات الغاز (استدامة) الذي فازت به شركة أدنوك للغاز بقيمة 936 مليون درهم. تتمتع مجموعة شركة الجرافات البحرية الوطنية بسجل قياسي من المشاريع الإجمالية يصل إلى 72.6 مليار درهم، وهو ما يمثل ما يقرب من ستة أضعاف إيراداتها السنوية في النصف الأول من العام، مما يدل على تمتعها بحضور قوي في السوق.

ترسيخ مكانة المجموعة الرائدة في القطاع العقاري

نجحت شركة الدار للاستثمار العقاري، أكبر شركة لإدارة العقارات في أبوظبي والتابعة لشركة الدار العقارية ش.م.ع ("الدار")، بجمع 500 مليون دولار أمريكي عبر إصدار أول صكوك خضراء. وتشكل هذه الصكوك جزءاً من برنامج تمويل أطلقته "الدار للاستثمار العقاري" بقيمة 2 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وحقق هذا الإصدار أضيق هامش ائتماني على الإطلاق من قبل شركة الدار وتم الاكتتاب عليه أكثر من 4 مرات من قبل المستثمرين الإقليميين والدوليين. تقدمت الدار بعرض لإعادة شراء الصكوك المستحقة في عام 2025، مما يوفر للمستثمرين الحاليين فرصة للاستثمار في الإصدار الجديد. وسيتم استخدام عائدات الصكوك وفقًا لإطار التمويل الأخضر لشركة الدار.

وقعت الدار العقارية اتفاقية استراتيجية مع مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" لتمويل وتطوير مشروع لبناء مجمّع للمرافق اللوجستية من الدرجة الأولى، بمساحة 1.55 مليون قدم مربع (144،000 متر مربع) ضمن مجمّع الصناعات الوطنية في جبل علي بدبي. ويأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه شركة الدار العقارية على تحقيق إيرادات متراكمة للمشاريع التطويرية بقيمة 39 مليار درهم إماراتي، إلى جانب الدخول الاستراتيجي إلى قطاع العقارات التجارية في دبي بالتزام بقيمة 1.8 مليار درهم إماراتي.

تقنيات متطورة تدعم إمكانات الأمن الغذائي في دولة الإمارات

أبرمت موارد القابضة للاستثمار (موارد) و"بلينتي أنليمتد" اتفاقية شراكة حصرية لعدة سنوات على مستوى المنطقة لتوفير المنتجات الطازجة المزروعة محلياً إلى دول مجلس التعاون الخليجي. وسيستثمر المشروع المشترك أكثر من 500 مليون درهم (130 مليون دولار أمريكي) في أول مشروع للشراكة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو عبارة عن مزرعة عمودية داخلية في أبو ظبي، مصممة لزراعة أكثر من مليوني كيلوغرام من الفراولة سنوياً. ويخطط المشروع المشترك لتطوير ما يصل إلى خمس مزارع في السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يتطلب استثمار ما يصل إلى 2.5 مليار درهم (680 مليون دولار أمريكي) وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في المنطقة.

حول ألفا ظبي القابضة

تأسست ألفا ظبي القابضة في عام 2013، وهي شركة مدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد من أسرع شركات الاستثمار القابضة نمواً في أبوظبي، وتندرج تحت مظلتها أكثر من 250 شركة من مجالات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، بالإضافة إلى العقارات والبناء والضيافة وقطاعات أخرى. ويعمل لدى الشركة أكثر من 95 ألف موظف، وهي داعم استراتيجي لاقتصاد الإمارات يلتزم بتحقيق نمو مستمر لأصحاب المصلحة عبر الاستثمار في الشركات الناشئة ودعم الابتكار والتنوع. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.alphadhabi.com . كما يمكنكم متابعة "القابضة" (ِAlpha Dhabi) على مواقع التواصل الاجتماعي في اكس، وإنستاغرام، ولينكدإن.

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