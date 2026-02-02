الافتتاح جاء على هامش مشاركة الشركة بصفتها الشريك الاستراتيجي في قمة الويب قطر

المقر يعزز منهجية ألفاريز آند مارسال القائمة على الفرق القيادية وكبار الخبراء والتنفيذ العملي

الدوحة، قطر: أعلنت ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية الرائدة المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن الافتتاح الرسمي لمقرها الجديد في الدوحة، بما يدعم طموحات الدولة المتسارعة في التحول والتنويع الاقتصادي في إطار رؤية قطر 2030.

وجرى الافتتاح على هامش مشاركة الشركة بصفتها الشريك الاستراتيجي في قمة الويب قطر التي أقيمت في الدوحة خلال الفترة من 1 إلى 4 فبراير. ويرسّخ هذا التوسع مكانة ألفاريز آند مارسال في مجال الاستشارات القائمة على التنفيذ العملي المباشر، والتي ستثري بها السوق القطرية للمساهمة في تحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

ويعزّز مقر الشركة الجديد قدراتها في تقديم الدعم للوزارات والمؤسسات السيادية والجهات الحكومية، إلى جانب المكاتب العائلية وشركات الملكية الخاصة والشركات عالية النمو. إذ سيعمل فريق الخبراء على تطبيق منهجية الشركة القائمة على التنفيذ العملي بقيادة مشغّلين ذوي خبرة، مع التركيز على التطبيق الفعلي للمهام الوطنية، بما يمكّن المؤسسات من تحقيق النمو، وتسريع أدائها، وتعزيز مرونتها المؤسسية، وتحقيق نتائج قابلة للقياس.

وعلى عكس شركات الاستشارات التقليدية، تعتمد ألفاريز آند مارسال على فرق يقودها خبراء تنفيذيون رفيعو المستوى، ومتخصصون في مختلف القطاعات، وقادة شركات سابقون في مناصب إدارية عليا، يعملون جميعاً مع العملاء لتحويل الرؤى الاستراتيجية إلى أثر ملموس وعائد حقيقي على الاستثمار. وقد أصبحت هذه المنهجية العملية السمة المميزة للشركة على مستوى المنطقة، لما توفره من سرعة كبيرة ودقة عالية ومسؤولية دقيقة، وهي مقومات تتطلبها برامج التحول الوطنية واسعة النطاق.

وبهذا الصدد، قال كولي سبينك، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: "إن قرارنا بتأسيس حضورٍ استراتيجي والاستثمار في دولة قطر يعكس ثقتنا الراسخة بهذه السوق التي تُعد من أكثر الأسواق حيويةً ونمواً في المنطقة. ونعمل حالياً على بناء فريقٍ محلي متخصص لدعم شركائنا في قطر وتمكينهم من تحقيق أقصى إمكاناتهم، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، فضلاً عن تعزيز خدماتنا المقدمة لعملائنا الدوليين من الشركات وصناديق الملكية الخاصة، الذين يبدون اهتماماً متزايداً بفرص الاستثمار والشراكة التي تتيحها أجندة التحول الوطني المرتبطة برؤية قطر 2030. وتتطلب طموحات قطر منهجية تنفيذ تتجاوز حدود الاستشارات التقليدية، وهنا تبرز كفاءتنا من خلال فرقنا التي يقودها كبار الخبراء ممن يتمتعون بخبرة إقليمية عميقة وسجل حافل بتحويل الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة. كما نعمل بصورة وثيقة مع عملائنا لتجاوز مختلف التعقيدات، وإدارة المخاطر، وتوفير القيمة في مختلف مراحل النمو. وبصفتنا جهة مستقلة وخالية من تضارب المصالح ومتكاملة على المستوى العالمي، فإننا نمزج بين الفهم المحلي العميق وقوة منصتنا العالمية لتحقيق نتائج ملموسة".

من جانبه، قال ماركوس جانوت، الرئيس العالمي لقطاع البنية التحتية ومشاريع رأس المال في شركة ألفاريز آند مارسال: "يعتبر توسعنا إلى دولة قطر خطوة بالغة الأهمية تعكس التزامنا بتلبية متطلبات الأسواق العالمية، بالاعتماد على خبراتنا المتخصصة والمصممة بعناية لتلبية احتياجات كل منطقة. وبالتوازي مع مساعي قطر المستمرة لتعزيز الترابط الاستراتيجي، وتطوير البنية التحتية المستدامة والذكية، وتنفيذ مشاريع تنويع واسعة النطاق، فإننا نكرّس خبراتنا التشغيلية العميقة ومنهجيتنا القائمة على تحقيق النتائج بهدف تعزيز القيمة وتحقيق تحولات نوعية ومؤثرة".

وتشير بيانات البنك الدولي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر بنسبة 2.8% في عام 2025، مدعوماً بمرونة القطاعات غير النفطية واستمرار التوسع في مشاريع الغاز الطبيعي المسال. وتهدف شركة ألفاريز آند مارسال من خلال تواجدها في قطر إلى بناء شراكاتٍ استراتيجية في قطاعات النفط والغاز، والقطاع العام، ومع الجهات شبه الحكومية، والقطاع الخاص، بما ينسجم مع استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر.

وفي إطار حفل الإعلان عن التوسع خلال قمة الويب قطر، شاركت ألفاريز آند مارسال إحدى الجهات الراعية الرئيسية للفعالية. وشملت مشاركة الشركة تنظيم جلسة متخصصة قادها ثلاثة من كبار المديرين التنفيذيين في الشركة، قدّموا خلالها رؤى متعمقة تحت عنوان "ميزة المشغل: تعزيز العائد على استثمارات رأس المال السيادي والخاص في العصر الرقمي". كما تضمّنت المشاركة جناحاً مميزاً في موقع مركزي ضمن قاعة المعرض، أتاح للحضور فرصة اللقاء بخبراء ألفاريز آند مارسال والتعرّف على خدمات الشركة وحلولها.

وبالتوازي مع مشاركتها في قمة الويب قطر، يؤكد افتتاح المكتب الجديد التزام ألفاريز آند مارسال بكونها شريك التنفيذ المفضل للمؤسسات الطموحة في دولة قطر، من خلال مساعدتها على التعامل مع التعقيدات، وإدارة المخاطر، وتحقيق تحسينات ملموسة وقابلة للقياس في الأداء.

تأسست شركة ألفاريز آند مارسال في عام 1983، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات الاستشارية، وتُعرف بنهجها القائم على القيادة، والتنفيذ والنتائج.

تُعد ألفاريز آند مارسال للاستشارات الضريبية، التابعة لشركة ألفاريز آند مارسال الرائدة عالمياً في الخدمات المهنية، مجموعة مستقلة تضم نخبة من الخبراء المتخصصين في تقديم استشارات ضريبية مخصصة للعملاء والمستثمرين في مختلف القطاعات.

