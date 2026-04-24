يوفر الوكيل الجديد رؤىً مستنيرة استناداً إلى مجموعات بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي يحددها المحللون، وإلى منطق أعمال مُدمج ضمن مسارات عمل خاضعة للضوابط

الإمارات العربية المتحدة، دبي – أعلنت ألتيريكس، الشركة العالمية المتخصصة في البيانات والتحليلات الجاهزة للذكاء الاصطناعي، اليوم عن إطلاق ميزة وكيل رؤى الذكاء الاصطناعي المحدّثة “Alteryx AI Insights Agent” على متجر غوغل كلاود (Google Cloud Marketplace). تتيح هذه الميزة دمج التحليلات المُدارة مباشرةً في منصة "جيميناي إنتربرايز" (Gemini Enterprise). يأتي هذا الإطلاق في وقت تزايد فيه اعتماد الشركات على الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات، مما أدى إلى بروز فجوة كبيرة بين السرعة والثقة، فبينما يُعيد الذكاء الاصطناعي التوليدي تشكيل أساليب العمل، لا يزال هناك قصور في بيئات المؤسسات حيث تُعدّ الدقة والحوكمة والتحكم عناصر أساسية. غالباً ما تكون استجابات الذكاء الاصطناعي غير متسقة مع مؤشرات الأداء الرئيسية، ويصعب التحقق منها، ولا تتوافق مع طريقة عمل المؤسسات فعلياً. يُشير ما يقارب عن نصف القادة إلى أن البيانات عالية الجودة، والمتاحة، والمُدارة بشكل جيد هي العامل الأهم لوصول الذكاء الاصطناعي الوكيل إلى كامل إمكاناته، مما يُؤكد الفجوة بين قدرات الذكاء الاصطناعي وجاهزية المؤسسات.

وبهذه المناسبة، صرّح بن كانينغ، كبير مسؤولي المنتجات في ألتيريكس، قائلاً: "تُعتبر الثقة ركيزة مهمة في صميم استخدامات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات، فعندما يتعلق الأمر بقرارات التسعير والعمليات والامتثال، فإن الدقة محور لا يمكن المساومة عليه. يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى ما هو أكثر من البيانات، فهو يتطلب فهم كيفية سير العمل فعلياً، مما يعني تطبيق منطق وقواعد وسياق محددين يفهمهما الأشخاص الأقرب إلى العمل ويتطوران باستمرار. مع وكيل رؤى الذكاء الاصطناعي من ألتيريكس، ندمج هذا المنطق مباشرةً في جيميناي إنتربرايز، بحيث تكون كل إجابة متسقة وقابلة للتفسير وجاهزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة."

يُمكّن وكيل رؤى الذكاء الاصطناعي العاملين في مجال المعلومات من تحديد مجموعات البيانات المُدارة ومنطق الأعمال ضمن منصة "ألتيريكس ون" (Alteryx One)، والتي تُنفّذ استجابةً لاستفسارات مستخدمي جيميناي إنتربرايز. بدلاً من توليد الإجابات من البيانات الخام أو غير المهيكلة، يستفيد الوكيل من التحليلات المُدمجة لتشغيل مسارات العمل المُحددة مسبقاً مباشرةً على منصات البيانات مثل "بيغ كويري" (BigQuery)، مما يضمن توافق المخرجات مع مؤشرات الأداء الرئيسية دون الحاجة إلى نقل البيانات أو بذل جهد يدوي.

باستخدام وكيل رؤى الذكاء الاصطناعي من ألتيريكس، يُمكن للمؤسسات:

تقديم رؤى موثوقة على نطاق واسع: إجابات متسقة تستند إلى بيانات المؤسسة.

تمكين تجربة مستخدم سلسة: وصول العاملين في مجال المعلومات إلى الرؤى مباشرةً ضمن منصة جيميناي إنتربرايز.

تضمين التحكم المُوجّه من قِبل المُحللين: من خلال منطق الأعمال والتعريفات والضوابط في كل تفاعل.

الحفاظ على حوكمة المؤسسة: بما في ذلك إمكانية التدقيق والتنبؤ والتحكم في عملية صنع القرار المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ومن جهته، علّق داي فو، المدير الإداري لبرامج التسويق والدخول إلى السوق لبرامج غوغل كلاود، قائلاً: "سيساهم بطرح وكيل رؤى الذكاء الاصطناعي من ألتيريكس في متجر غوغل كلاود بتمكين العملاء على نشر الوكيل وإدارته وتطويره بسرعة على البنية التحتية العالمية الموثوقة لمنصة غوغل كلاود، وهو ما يعزز من إمكانات ألتيريكس على التوسع بأمان ودعم عملائها في رحلات التحول الرقمي."

يوفر وكيل رؤى الذكاء الاصطناعي من ألتيريكس إجابات أسرع وأكثر موثوقية ضمن الأدوات التي يفضلها الموظفون. بالنسبة لمحللي الأعمال وفرق العمليات، يُعزز وكيل رؤى الذكاء الاصطناعي قيمة استثمارات العملاء في ألتيريكس من خلال تجارب مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرارات اليومية. أما بالنسبة لقادة تكنولوجيا المعلومات والبيانات، فهو يوفر مساراً لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي دون المساس بالثقة.

يستند هذا الإصدار إلى تعاون ألتيريكس المتنامي مع غوغل كلاود، بعد إطلاق التحليلات المباشرة على "بيغ كويري" في وقت سابق من هذا العام. مع إضافة وكيل رؤى الذكاء الاصطناعي لمنصة جيميناي إنتربرايز، تقوم ألتيريكس بتوسيع منصتها من البيانات وسير العمل الخاضعة للإدارة إلى البيئات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مع المزيد من الابتكارات - بما في ذلك "ألتيريكس ون: نسخة غوغل" (Alteryx One: Google Edition) الجديد، المخطط له في وقت لاحق من هذا العام.

لمعرفة المزيد حول وكيل رؤى الذكاء الاصطناعي من ألتيريكس وكيف يُمكّن من توليد رؤى متسقة وقابلة للتدقيق استناداً إلى منطق عمل مُحدَّد، الرجاء الضغط على الرابط: https://console.cloud.google.com/marketplace/product/alteryx-public/ayx-ai-insights-agent

عن ألتيريكس

تعمل ألتيريكس، الشركة العالمية الرائدة في مجال تحليلات الذكاء الاصطناعي والبيانات، على مساعدة المؤسسات للوصول إلى رؤى قابلة للتنفيذ تمكّنها من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وسرعة باستخدام البيانات الجاهزة للذكاء الاصطناعي. يعتمد أكثر من 8,000 عميل على مستوى العالم على ألتيريكس لأتمتة التحليلات لتحسين الأداء والإيرادات وإدارة التكاليف وتخفيف المخاطر عبر مؤسساتهم.

