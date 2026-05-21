دبي، الإمارات العربية المتحدة – كشفت ألتيريكس، الشركة العالمية الرائدة في مجال البيانات والتحليلات الجاهزة للذكاء الاصطناعي، اليوم عن طيف من الإمكانيات الجديدة لمنتجاتها المصممة لتعزيز أتمتة العمليات عبر المؤسسات. تساهم التحسينات الجديدة لمنصة "ألتيريكس ون" (Alteryx One) بتوحيد البيانات ومنطق الأعمال والذكاء الاصطناعي في نظام واحد، مما يُمكّن المؤسسات من تجاوز مرحلة التجريب والانتقال إلى تحويل التحليلات إلى نتائج ذكية.

مع توسع نطاق استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف المؤسسات، لم يعد الوصول إلى النماذج هو العائق، بل بيئة العمل التي تعمل خلالها هذه النماذج. تتعامل معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية مع البيانات الخام مباشرةً، دون فهم كافٍ لكيفية سير العمل في المؤسسة. وفي الوقت نفسه، غالباً ما يكمن المنطق الذي يجعل إجاباتها موثوقة في نصوص يصعب مراجعتها أو التحقق منها أو تحديثها. وفي الوقت نفسه، تقترب مسؤولية سير عمل الذكاء الاصطناعي من الأقسام المختلفة في الشركات، حيث يتوقع القادة تحولاً بنسبة 11% من الفرق المركزية إلى الفرق الفردية خلال السنوات الثلاثة القادمة. يؤدي هذا التحول إلى زيادة الطلب على نموذج يسمح لفرق العمل بتحديد وصيانة المنطق الذي تعمل عليه تقنية الذكاء الاصطناعي مع منح قسم تكنولوجيا المعلومات الرؤية والحوكمة والتحكم اللازمين لدعم المؤسسة على نطاق واسع.

يتواجد المنطق الكامن وراء قرارات الأعمال ضمن مسارات العمل التي يُنشئها المحللون يومياً، ويعني تفعيل الأتمتة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي تطبيق هذا المنطق بطريقة متسقة ومنظمة مع صيانته باستمرار، ما يُمكّن فرق العمل من إدارته ويمكّن قسم تقنية المعلومات من دعمه بثقة.

توسيع نطاق مسارات العمل الموثوقة لتشمل الأنظمة القائمة على الوكلاء

تُقدّم ألتيريكس إمكانيات جديدة تُسهّل تحويل مسارات عمل تحويل الرؤى القائمة على البيانات إلى أنظمة قائمة على الوكلاء، بما في ذلك "إيجنت ستوديو" (Agent Studio) وخادم بروتوكول سياق النموذج لمنصة ألتيريكس ون (Alteryx One MCP Server). يُمكّن "إيجنت ستوديو" الفرق من تجميع مجموعات البيانات الموثوقة ومنطق الأعمال في وكلاء قابلين لإعادة الاستخدام ضمن منصة ألتيريكس ون، بينما يُوسّع خادم بروتوكول سياق النموذج نطاق استخدام هؤلاء الوكلاء ليشمل تطبيقات المؤسسات مثل "سلاك" و "مايكروسوفت تيمز"، بالإضافة إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي وأنظمة التعلم من المستوى الثاني مثل "كلود" و "أوبن إيه آي".

من خلال دمج البيانات الموثوقة ومنطق الأعمال والذكاء الاصطناعي ضمن منصة ألتيريكس ون، تستطيع المؤسسات تحويل سير العمل إلى أنظمة تُنفذ العمليات وتُقدم نتائج متسقة وموثوقة على نطاق واسع. تُساعد هذه الابتكارات المؤسسات على تفعيل التحليلات بمزيد من الاتساق والثقة، وذلك بربط وكلاء الذكاء الاصطناعي بسير العمل بدلاً من الاعتماد على التخمينات. والنتيجة هي ذكاء اصطناعي مرئي، ومفهوم، وقابل للتكرار والتدقيق، مع مخرجات تظل متسقة عبر جميع القنوات متوافقة مع منطق الأعمال الذي سبق للمؤسسة التحقق منه.

يقول بن كانينغ، كبير مسؤولي المنتجات في ألتيريكس: "ترتبط فعالية الذكاء الاصطناعي ارتباطاً وثيقاً بجودة منطق الأعمال الذي يقوم عليه. تُحوّل ألتيريكس سير العمل الذي يثق به المحللون إلى الطبقة التي تعمل عليها الوكلاء، وبالتالي يتوقف الذكاء الاصطناعي عن توليد التخمينات السريعة ويبدأ في أداء العمل بنفس الطريقة في كل مرة، وفقاً لمنطق المؤسسة، وبطريقة ويمكن لقسم تكنولوجيا المعلومات دعمها بثقة."

منصة واحدة من البيانات إلى نتائج قابلة للقياس يقدّمها وكلاء الذكاء الاصطناعي بشكل مستقل

يُعدّ تطبيق ألتيريكس ون الجديد نقطة انطلاق موحدة للوصول إلى كل من "ديزاينر" (Designer)، الخدمات السحابية، البيانات وأدوات الذكاء الاصطناعي. تُساهم التحديثات التي طرأت على "اسأل ألتيريكس" (Ask Alteryx)، "ديزاينر"، بالإضافة إلى تحسين الاتصال والتحسينات التي شهدها "لايف كويري"(Live Query for BigQuery) ، بمساعدة المستخدمين على العمل بشكل أسرع والوصول إلى بيانات المؤسسة مباشرةً من مكان وجودها، مع القدرة على تشغيل سير العمل وعمليات إعداد البيانات مباشرة على مستودع بيانات "بيغ كويري" لمعالجة البيانات غير المهيكلة على نطاق واسع، دون الحاجة إلى استخراج البيانات أو نقلها إلى منصة ثانوية أو كتابة التعليمات البرمجية.

خيارات نشر مرنة لتشغيل سير العمل حيثما دعت الحاجة

تحتاج المؤسسات إلى المرونة لتشغيل التحليلات في المكان الأنسب لأعمالها، وهو ما تدعمه منصة ألتيريكس ون من خلال خيارات موسعة لتشغيل وإدارة سير العمل، مما يُساعد الفرق على توسيع نطاق المعالجة، والوصول إلى البيانات بشكل آمن، والحفاظ على التحكم دون تعقيدات إضافية.

تشمل خيارات النشر الجديدة والموسعة ما يلي:

وورك سبيس إكسيكيوشن (Workspace Execution): (متوفر الآن): تُشغّل هذه الميزة سير العمل في السحابة، مما يقلل الاعتماد على الأجهزة أو الخوادم المحلية، ويسهل توسيع نطاق المعالجة حسب الحاجة.

جسر البيانات (Data Bridge): يوفر وصولاً آمناً إلى البيانات المحلية وبيانات الشبكات الخاصة، مما يسمح لسير العمل السحابي بالاتصال بالبيانات دون نقلها.

سيرفر إكسيكيوشن (Server Execution): (قريباً): يسمح للمحللين بعرض سير العمل المستند إلى الخادم وإدارته وجدولته من السحابة مع الاستمرار في تشغيله في البيئات المحلية.

منصة تحكم موحدة لإدارة العمليات على نطاق واسع

في العام الماضي وحده، نفّذ عملاء ألتيريكس أكثر من 380 مليون سير عمل عبر بيئات متعددة. ومع توسع المؤسسات في استخدام التحليلات والذكاء الاصطناعي، تزداد أهمية الحفاظ على الاتساق والحوكمة والإشراف على سير العمل. تحتاج فرق تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات إلى نهج مركزي يمكّن من إدارة العمليات على نطاق واسع دون إبطاء فرق العمل.

توفر ألتيريكس ون منصة موحدة لإنشاء سير العمل وإدارته وحوكمته عبر بيئات متعددة، حيث يتم ترقيم إصدارات سير العمل المُنشأة في ألتيريكس ون تلقائياً، وتُحدد ملكيتها وبيانات اعتمادها، وتُدار من خلال عمليات حوكمة وموافقة مدمجة، مما يساعد المؤسسات على الحفاظ على الرؤية والتحكم مع انتقال التحليلات إلى أنظمة الإنتاج والأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

قال جوزيف بانتون، نائب رئيس قسم ذكاء الأعمال والتحليلات في شركة شارلوت بايب آند فاوندري: "يمثل الانتقال من تجارب الذكاء الاصطناعي إلى تحقيق تأثير تشغيلي حقيقي تحدّياً تواجهه العديد من المؤسسات، لا سيما فيما يتعلق بالثقة. تمكّننا ألتيريكس من تحويل منطق الأعمال الذي يعتمد عليه محللون يومياً إلى مسارات عمل مُدارة تُحسّن طريقة إنجاز العمل بصورة ملموسة."

تفعيل آلية الأتمتة على نطاق واسع

مع ألتيريكس ون، تُصبح مسارات العمل ،من البيانات إلى الرؤى، جزءً أساسياً من طريقة إنجاز العمل. من خلال توسيع هذا المنطق ليشمل الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تستطيع المؤسسات أتمتة العمليات، وتقليل الجهد اليدوي، وضمان اتخاذ القرارات بشكل متسق في جميع أنحاء المؤسسة، وعبر جميع الأدوات، وعلى النطاق الذي يتطلبه الذكاء الاصطناعي المؤسسي.

من خلال دمج البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي في منصة واحدة، تساعد ألتيريكس المؤسسات على تطبيق منطق أعمال موثوق به في عملياتها اليومية وتحقيق نتائج أكثر دقة.

