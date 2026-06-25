يونيو : أعلنت ألتيريكس، الشركة العالمية المتخصصة في مجال البيانات والتحليلات الجاهزة للذكاء الاصطناعي، اليوم عن تصنيفها كشركة رائدة في فئة التحليلات والقياس وذلك وفقاً لتقرير سنوفليك الذي يحمل عنوان "مجموعة بيانات التسويق الحديثة: حوكمة منظومة وكلاء الذكاء الاصطناعي" (The Modern Marketing Data Stack: Governing the Agentic Enterprise).

يعكس تقرير سنوفليك، الذي يصدر هذا العام في نسخته الخامسة، تحولاً جوهرياً في أساليب عمل مؤسسات التسويق، إذ تنتقل المؤسسات من استخدام أدوات متفرقة إلى الاعتماد على أنظمة ذكية مستقلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومبنية على أسس متينة لحوكمة البيانات. تستند هذه النسخة من التقرير إلى رؤى مستمدة من أكثر من 11,500 عميل وشريك لمنظومة سنوفليك عبر 13 فئة. تُبرز هذه الرؤى كيف تقوم المؤسسات بجلب تطبيقات رائدة في المجال مباشرةً إلى بياناتها، بهدف تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق نتائج أعمال ملموسة ومثبتة طوال دورة حياة التسويق، مع تلبية المتطلبات المتزايدة المتعلقة بميل البيانات والتطبيقات ذات الصلة إلى التجمع في مكان واحد (Data Gravity) والخصوصية والثقة.

مع تزايد اعتماد الشركات على منصات الحوسبة السحابية مثل سنوفليك لتركيز بياناتها، تواجه فرق التسويق ضغوطاً متزايدة لتحويل هذه البيانات إلى معلومات تُسهم في اتخاذ قرارات أكثر دقة وتقديم تجارب مخصصة للعملاء. ومع ذلك، تعتمد العديد من عمليات تحليل البيانات على استخراج البيانات إلى بيئات معالجة منفصلة، ​​مما يُسبب تأخيرات وتحديات في الحوكمة وتكاليف بنية تحتية غير ضرورية تُعيق عمل الفرق.

للتصدّي لهذه العقبات ومعالجتها، وسّعت ألتيريكس إمكانياتها التحليلية السحابية الأصلية من خلال حل "لايف كويري لشركة سنوفليك" (Live Query for Snowflake)، مما يُمكّن المؤسسات من تنفيذ عمليات تحويل البيانات وتنسيقها وتحليلها مباشرة على سحابة سنوفليك لبيانات الذكاء الاصطناعي، وذلك باستخدام مُحرك الحوسبة القابل للتطوير من سنوفليك. ومن خلال تقليل نقل البيانات ودفع المعالجة مباشرة إلى سنوفليك، يُبسّط العملاء تعقيدات البنية التحتية، ويتمكّنون من خفض النفقات التشغيلية وتسريع التحليلات على مستوى المؤسسة من خلال تجربة البرمجة منخفضة الكود في خل "ألتيريكس ون" (Alteryx One).

وبهذه المناسبة، علّق راجكومار إيروداياراج، النائب الأول لرئيس الشراكات العالمية في مجال التكنولوجيا والابتكار في ألتيريكس، قائلاً: "ترغب المؤسسات في توسيع نطاق التحليلات والذكاء الاصطناعي الوكيل دون إضافة المزيد من التعقيدات. تساعد ألتيريكس وسنوفليك الشركات على تفعيل التحليلات الموثوقة والذكاء الاصطناعي مباشرة في بيئة بياناتها. وبفضل ميزة الاستعلام المباشر التي توفرها سنوفليك، يمكن للفرق تحويل منطق الأعمال إلى سير عمل مُدار للتحليلات والذكاء الاصطناعي مباشرة ضمن منظومة سنوفليك، مما يُساعد على تخصيص تجارب العملاء وتسريع اتخاذ القرارات دون الحاجة إلى نقل البيانات. يحصل المستخدمون على تجربة سهلة دون الحاجة إلى كتابة أكواد، ويمكن لفرق البيانات التوسع باستخدام الأكواد، وللمؤسسات التحرك بشكل أسرع دون المساس بالحوكمة أو قدرتها على التحكم."

معاً، تساعد ألتيريكس وسنوفليك فرق التسويق على تفعيل سير العمل المُدار والمُعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين الحملات التسويقية التلقائي، والتجزئة الدقيقة التنبؤية، ونمذجة الإسناد الدائمة، وتخصيص المحتوى التوليدي على نطاق واسع. كما يمكن للفرق تنسيق وكلاء الذكاء الاصطناعي لدمج البيانات من جميع أنحاء المؤسسة، وتطبيق منطق الأعمال الموثوق، وأتمتة عملية اتخاذ القرارات مباشرة على منصة سنوفليك، مما يُتيح الحصول على رؤى أسرع، وتفاعلاً أكثر فعالية مع العملاء، وتحسيناً مستمراً دون الحاجة إلى موارد هندسية معقدة للبيانات. ومن خلال تنفيذ عمليات التحليل والذكاء الاصطناعي في مواقع البيانات، تقلّل المؤسسات نقل البيانات، وتعزز الحوكمة، وتحسّن الأمن وترتقي بالأداء على نطاق واسع.

من جهتها، صرّحت دينيس بيرسون، رئيس التسويق في سنوفليك، قائلة: "مع تزايد دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات التجارية، تعيد المؤسسات النظر في كيفية إدارة البيانات وتفعيلها. يعكس هذا التقدير الذي حظيت به ألتيريكس القيمة الكبيرة التي يحققها تعاوننا للعملاء المشتركين. معاً، تتيح سنوفليك وألتيريكس للمؤسسات تبسيط سير عمل التحليلات، مما يساعد الفرق على تسريع اتخاذ القرارات، وتعزيز الحوكمة، وتوسيع نطاق العمليات القائمة على الذكاء الاصطناعي بمزيد من الكفاءة والمرونة."

عن ألتيريكس

تعمل ألتيريكس، الشركة العالمية الرائدة في مجال تحليلات الذكاء الاصطناعي والبيانات، على مساعدة المؤسسات للوصول إلى رؤى قابلة للتنفيذ تمكّنها من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وسرعة باستخدام البيانات الجاهزة للذكاء الاصطناعي. يعتمد أكثر من 8,000 عميل على مستوى العالم على ألتيريكس لأتمتة التحليلات لتحسين الأداء والإيرادات وإدارة التكاليف وتخفيف المخاطر عبر مؤسساتهم.

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