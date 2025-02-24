دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة ألتا للتطوير العقاري عن إطلاق مبيعات مشروع "مستر سي ريزيدنسس داون تاون"، مجموعة المساكن الفاخرة التي تجسد إرث علامة مستر سي في قلب منطقة داون تاون - دبي النابضة بالحياة. ويطرح المشروع تعريفاً جديداً لمعايير الفخامة العصرية، وتم تصميمه ليدمج بين البساطة التقليدية الأوروبية الأصيلة والعناصر الحديثة الفاخرة. تمّ تصميم المشروع على يد الأخوين إجناسيو وماجيو تشيبرياني، ويتميز بتصميمه الاستثنائي، وخدماته الفاخرة ووسائل الراحة الراقية.

وفي تعليقه على هذا المشروع، قال عبد الله الطاير، المدير الإداري لشركة ألتا للتطوير العقاري:" من خلال مستر سي ريزيدنسس داون تاون، نطمح إلى تقديم مفهوم جديد للمساكن الفاخرة في دبي، حيث يتناغم التراث العريق مع كرم الضيافة وروعة التصميم ليمنح سكانه تجربة سكنية لا تضاهى، كما يعكس المشروع رؤيتنا في رفع معايير الفخامة، لنشكل بذلك نقلة نوعية في سوق العقارات الفاخرة في دبي مع واحدةٍ من أرقى العلامات التجارية العالمية في قلب المدينة".

يقع المشروع في موقع استراتيجي في دبي ويتميز بإطلالات خلابة على المدينة وخدمات متميزة مثل خدمة المساعد الشخصي على مدار الساعة، وخدمة ركن السيارات، بالإضافة إلى تطبيق مستر سي ريزيدنسس الحصري. يضم المشروع أيضاً مجموعة من المرافق الاستثنائية، بما في ذلك سينما خاصة، جهاز محاكاة لرياضة الغولف، سبا شامل، صالة رياضية مع مساحات لليوغا، استوديو بودكاست، وغرف ترفيه للمبدعين. كما يحتضن المشروع صالة مخصصة للأعمال وقاعة فعاليات فاخرة تقع في الطابق 57 تتميز بإطلالات بانورامية على المدينة.

تم تصميم المشروع من قبل شركة آركيتكتونيكا المعمارية الشهيرة، مع لمسات فاخرة من شركة 08 15 لندن ، والتي أضافت تصميماً داخلياً ينسجم مع أفق دبي المدهش.

وقال بيرناردو فورت بريسيا، المؤسس الشريك لشركة آركيتكتونيكا:" لقد كان من دواعي سرورنا التعاون مع ألتا للتطوير العقاري، والأخوين إجناسيو وماجيو تشيبرياني، لقد تجلى تأثير مستر سي في كل جانب من جوانب التصميم المعماري، حيث تتناغم الواجهة الأنيقة مع الردهة الفاخرة، ويضيف السطح المذهل، الذي يوفر مناظر خلابة، ليجعل من هذا المشروع وجهة سكنية فاخرة لا مثيل لها".

انضموا اليوم إلى إرث مستر سي في واحدة من أرقى الوجهات في دبي. تبدأ أسعار بعض الوحدات السكنية من 8.1 مليون درهم.

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