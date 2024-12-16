دبي: أعلنت "ألبن كابيتال"، شركة الاستشارات المصرفية الاستثمارية ومقرها دبي، عن انضمامها إلى قائمة الشركات الموقعة على مبادرة "مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول" (PRI)، المعيار الرائد عالمياً للاستثمار المسؤول.

وتعمل مبادرة "مبادئ الاستثمار المسؤول"، المدعومة من الأمم المتحدة، على فهم التأثيرات الاستثمارية لعوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ESG، ودعم شبكتها الدولية من المستثمرين الموقعين في دمج هذه العوامل في قرارات الاستثمار وممارسات الملكية الخاصة بهم.

وقال "ديفيد أتكين"، الرئيس التنفيذي لمبادرة "مبادئ الاستثمار المسؤول": "يسعدنا أن نرحب بانضمام ألبن كابيتال إلى قائمة الشركات الموقعة على المبادرة"، وأضاف: "تؤثر شركات الاستشارات المالية على ممارسات استثمار تريليونات الدولارات حول العالم، وبالتالي فإن تعاونها يُعد عاملاً رئيسياً في تحقيق التقدم نحو نظام مالي عالمي مستدام. ونتطلع قدماً إلى العمل مع ألبن كابيتال في المرحلة المقبلة".

وبصفتها شركة موقعة على مبادرة "مبادئ الاستثمار المسؤول"، تحظى ألبن كابيتال بإمكانية الوصول إلى شبكة عالمية من المستثمرين من ذوي التفكير الاستشرافي والملتزمين بدفع التغيير الإيجابي.

وبدوره، قال "روهيت واليا"، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى "ألبن كابيتال": "يسعدنا الانضمام إلى قائمة الموقعين على مبادرة "مبادئ الاستثمار المسؤول" المدعومة من الأمم المتحدة، مؤكدين من جديد التزامنا بالمبادئ التي تتمسك بها. تعمل ألبن كابيتال بشكل وثيق مع شبكة واسعة من مؤسسات التمويل الإنمائي وصناديق الاستثمار المؤثرة، التي تستثمر في الأعمال المستدامة لإحداث تأثير اجتماعي واقتصادي في الأسواق الناشئة. ونتطلع قدماً إلى التعاون مع المؤسسات والأفراد المتشابهين في التفكير والذين لديهم رؤية مشتركة للاستثمار المسؤول".

وتعمل المبادرة على تحقيق المصالح طويلة الأمد للأطراف الموقعة، والأسواق المالية والاقتصادات التي تنشط بها، بما ينعكس بالتالي على البيئة والمجتمع ككل. وتم إطلاق المبادرة في نيويورك عام 2006، وسرعان ما نمت شبكتها لتضم أكثر من 5300 شركة موقعة، فضلاً عن إدارة ما يزيد على 121 تريليون دولار أمريكي. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.unpri.org.

نبذة عن ألبن كابيتال:

توفر ألبن كابيتال مجموعة متكاملة من الخدمات الإستشارية المالية للعملاء من المؤسسات والشركات. وتعمل الشركة مع عدد من من أكبر بيوت الأعمال والمؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب آسيا وبلاد الشام وأفريقيا، لتزويدهم بحلول استثمارية مصرفية فريدة بناءً على متطلباتهم. تأسست في عام 2005 في مركز دبي المالي العالمي، ولديها مكاتب في كل من أبوظبي والدوحة ومسقط ومومباي.

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