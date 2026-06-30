القاهرة، مصر – أعلنت أكور، المجموعة الرائدة عالمياً في قطاع الضيافة، ومارجينز للتطوير العقاري، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في مصر، عن توقيع اتفاقية لإطلاق مشروع نوفوتيل ونوفوتيل ريزيدنس القاهرة الجديدة – لوسيل، بما يرسخ وجهة متكاملة متعددة الاستخدامات تجمع بين الضيافة والمساكن الفندقية ذات العلامة التجارية وأنماط المعيشة العصرية ضمن مجتمع متكامل.

وتعزز هذه الشراكة حضور أكور في السوق المصرية، وتوسع انتشارها في الوجهات العمرانية الجديدة عالية النمو، كما تمثل دخول مارجينز للتطوير العقاري إلى قطاع الضيافة. تمّ الإعلان عن الاتفاقية خلال مؤتمر صحفي عُقد في القاهرة، بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من الجانبين، إلى جانب المستثمرين والشركاء الاستراتيجيين وممثلي وسائل الإعلام.

ويقع المشروع ضمن لوسيل ريزيدنس في منطقة التجمع السادس بالقاهرة الجديدة، التي تشهد نمواً متسارعاً، ويمتد على مساحة تقارب 30 فداناً، بإجمالي مسطحات مبنية تتجاوز 266 ألف متر مربع، واستثمارات تزيد على 15 مليار جنيه مصري. ويشمل المشروع فندق نوفوتيل الذي يضم 120 غرفة، إلى جانب أكثر من 450 وحدة سكنية تحمل علامة نوفوتيل ريزيدنس، ليقدم وجهة متكاملة تجمع بين الضيافة العصرية والحياة السكنية الحديثة.

ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، في وقت تواصل فيه القاهرة الجديدة ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الواعدة للأعمال والتعليم والسكن والاستثمار الدولي في مصر، مدعومة باستثمارات واسعة في البنية التحتية. كما يلبي المشروع الطلب المتنامي على الفنادق والمساكن الفندقية ذات الإدارة الاحترافية، مع توفير قيمة مستدامة للضيوف والسكان والمستثمرين والمجتمع.

وفي إطار تعزيز المنظومة التشغيلية للمشروع، ستتولى شركة Squared Dex، المتخصصة في إدارة المساكن الفندقية ذات العلامات التجارية، تشغيل الوحدات السكنية، بما يضمن تطبيق أعلى المعايير العالمية في الخدمات، والتميز التشغيلي، وتقديم تجربة تملّك ترتقي بتطلعات السكان والمستثمرين.

ويمثل هذا التوقيع محطة جديدة في مسيرة توسع أكور في مصر، حيث تمتد مسيرة المجموعة في السوق المصرية لأكثر من 45 عاماً. ومع إضافة أكثر من 1300 غرفة فندقية في مصر خلال هذا العام فقط، تواصل أكور توسيع حضورها في الوجهات الراسخة والناشئة على حد سواء، بما يعكس ثقتها بمستقبل القطاع السياحي والنمو الاقتصادي في البلاد.

تُعد نوفوتيل من أبرز العلامات الفندقية العالمية في الفئة المتوسطة، وتتمتع بمكانة تؤهلها لمواكبة الحيوية والتنوع الذي يميز القاهرة الجديدة. وتدير العلامة أكثر من 620 فندقاً في أكثر من 70 دولة، إلى جانب أكثر من 180 مشروعاً قيد التطوير. وانطلاقاً من رؤيتها "حياة أفضل كل يوم"، تحرص نوفوتيل على تمكين مسافري الأعمال والعائلات والمقيمين من عيش حياة أكثر توازناً وسعادة، من خلال تجارب إقامة وعادات يومية تعزز الصحة والعافية على المدى الطويل.

وقال محمد الأعصر، رئيس مجلس إدارة مارجينز للتطوير العقاري: "تمثل هذه الشراكة محطة مفصلية في استراتيجية نمو الشركة على المدى الطويل، مع توسعنا في قطاع الضيافة من خلال التعاون مع أبرز المشغلين العالميين. ولم نكن نبحث عن علامة تجارية عالمية مرموقة فحسب، بل عن شريك يمتلك خبرات عميقة في قطاع الضيافة، ويشاركنا رؤية موحدة لتطوير وجهات تحقق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

وينسجم مشروع نوفوتيل ونوفوتيل ريزيدنس القاهرة الجديدة – لوسيل مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعكس طموحنا لتطوير وجهات متكاملة تسهم في دعم التنمية العمرانية والسياحية والاقتصادية في البلاد. كما نرى بأن المساكن الفندقية ذات العلامات التجارية تمثل أحد أكثر القطاعات العقارية الواعدة، إذ توفر للملاك تجربة سكنية ترتقي بجودة الحياة، وتمنح المستثمرين أصولًا تحقق عوائد مستدامة وفق معايير ضيافة عالمية معترف بها."

ومن جانبه، قال راكي فيليبس، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا للعلامات التجارية الفندقية المميزة والمتوسطة والاقتصادية في أكور: "تواصل مصر ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم أسواق النمو بالنسبة لأكور، ويسعدنا تعزيز تعاوننا مع مارجينز للتطوير العقاري من خلال توقيع مشروع نوفوتيل ونوفوتيل ريزيدنس القاهرة الجديدة – لوسيل. وتعكس هذه الشراكة التزامنا طويل الأمد بتعزيز حضورنا في مصر من خلال توسيع انتشار علاماتنا التجارية العالمية في الوجهات ذات الإمكانات الواعدة. ومع التطور المتواصل الذي يشهده قطاع الضيافة، أصبحت المساكن الفندقية ذات العلامات التجارية ركيزة أساسية في استراتيجية نمو المجموعة، إذ تنتقل بتجربة الضيافة التي تتميز بها أكور إلى ما يتجاوز الفنادق التقليدية لتشمل أنماط السكن العصرية. ومن خلال هذا المشروع، نعمل معاً على تطوير وجهة تواكب النمو المتسارع للقاهرة الجديدة، وتحقق قيمة مستدامة للضيوف والسكان والملاك والمجتمع."

وبدروه وصف المهندس أشرف شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة مارجينز للتطوير العقاري، المشروع بأنه إضافة نوعية إلى محفظة الشركة المتنامية، ويعكس التحولات التي يشهدها السوق، وقال: "صُمم مشروع نوفوتيل ونوفوتيل ريزيدنس القاهرة الجديدة – لوسيل ليكون وجهة متكاملة تنسجم فيها الضيافة مع السكن والاستثمار. وقد جرى التخطيط لكل عنصر فيه بعناية لتقديم تجربة استثنائية للضيوف والسكان، مع طرح جيل جديد من الأصول العقارية المدارة باحترافية، والمصممة لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل."

وفي معرض حديثه عن المنظومة التشغيلية للمشروع، قال كيفورك ديلديليان، الرئيس التنفيذي لشركة

:DEX Squared Hospitality

"ترتكز تجارب الضيافة الاستثنائية على شراكات قوية وراسخة. ومن خلال الجمع بين رؤية مارجينز للتطوير العقاري، وعلامة نوفوتيل العالمية التابعة لأكور، والخبرات التشغيلية لشركة DEX Squared Hospitality، نعمل على تطوير وجهة سترسي معياراً جديداً لتجارب الضيافة في القاهرة الجديدة. وينصب تركيزنا على ترجمة القيم التي تجسدها علامة نوفوتيل إلى تجربة متكاملة، من خلال التميز التشغيلي، وتقديم تجارب استثنائية للضيوف، وتنمية الكفاءات، والإدارة الاحترافية للأصول."

وتجسد هذه الشراكة طموحاً مشتركاً للمساهمة في رسم ملامح مستقبل التنمية العمرانية المرتكزة على قطاع الضيافة في مصر، من خلال الجمع بين الخبرات العالمية في مجال الضيافة والفهم العميق بالسوق المحلية، لتطوير وجهة تلبي تطلعات السكان والضيوف والمستثمرين لأجيال قادمة.

جهات التواصل الإعلامية

سيبال ضو خديج

مديرة التواصل والعلاقات العامة

الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا

Cybelle.daou@accor.com

-انتهى-

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