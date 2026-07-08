القاهرة، مصر – أعلنت أكور عن توقيع اتفاقية لتطوير مشروع ضيافة مزدوج العلامة التجارية في مدينة بورسعيد بالتعاون مع شركة أطلس للمقاولات المتكاملة، وبحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، في خطوة تمثل دخول علامتي إيبيس ستايلز وأداجيو أوريجينال إلى السوق المصرية، وتعزز في الوقت ذاته وتيرة توسع المجموعة في واحدة من أهم أسواقها الاستراتيجية في المنطقة.

ومن المقرر افتتاح المشروع في عام 2029، ليعكس تركيز أكور المتواصل على الوجهات الواعدة خارج المدن الرئيسية التقليدية، ويؤكد التزامها طويل الأمد بدعم تطور قطاعي السياحة والضيافة في مصر.

كما يمثل هذا التوقيع ثالث إطلاق لعلامة جديدة من علامات أكور في مصر خلال العام الجاري، بما يعكس الزخم المتواصل الذي تشهده استراتيجية تطوير المجموعة، ويؤكد تنامي حجم وتنوع محفظتها في السوق المصرية.

تقع مدينة بورسعيد على ساحل البحر المتوسط عند المدخل الشمالي لقناة السويس، وتتمتع بموقع استراتيجي يربط بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. وعلى مدى عقود، رسخت المدينة مكانتها كواحدة من أهم المراكز البحرية والتجارية في مصر، فيما تشهد اليوم استثمارات متسارعة في مجالات البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتنمية الاقتصادية، رغم محدودية المعروض الحالي من الفنادق الدولية ذات العلامات التجارية العالمية.

وسيضم المشروع فندق "إيبيس ستايلز بورسعيد" المؤلف من 180 غرفة، إلى جانب "أداجيو أوريجينال بورسعيد" الذي يوفر 100 وحدة فندقية، ليقدما معاً تجربتي ضيافة متكاملتين تلبيان الاحتياجات المتطورة للمسافرين بغرض الأعمال والترفيه والإقامات طويلة الأمد.

ومن المتوقع أن تستقطب الفنادق شريحة متنوعة من الضيوف، تشمل مسافري الأعمال المرتبطين بقطاعات النقل البحري والخدمات اللوجستية والتجارة، إلى جانب الزوار المحليين والدوليين الراغبين في استكشاف واحدة من الوجهات الساحلية والتجارية الواعدة في مصر. كما ستسهم علامة أداجيو في تلبية الطلب المتزايد على الإقامات طويلة الأمد من خلال تقديم حلول ضيافة مرنة تتماشى مع الاحتياجات المتغيرة للمسافرين.

وتنسجم هذه الاتفاقية مع مستهدفات رؤية مصر 2030، وتدعم طموحات الدولة الرامية إلى رفع الطاقة الفندقية الوطنية إلى 500 ألف غرفة. كما تعكس تنامي ثقة المستثمرين في المدن الثانوية التي تكتسب أهمية متزايدة ضمن استراتيجية مصر الأوسع لتنويع المقومات والوجهات السياحية.

وبهذه المناسبة، قال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد: "إننا فخورون للغاية بالنمو والتطور الملحوظين اللذين تشهدهما بورسعيد، وهو ما يعزز مكانتها كمركز اقتصادي وتجاري حيوي. ولا يعكس هذا المشروع البارز ثقة المستثمرين المتزايدة في البنية التحتية لمدينتنا فحسب، بل يثري أيضاً قطاع الضيافة المحلي لدينا. إننا نرحب بهذه الشراكة، والتي تتماشى تماماً مع رؤيتنا لتحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية المستدامة".

ومن جانبها، قالت مايا زيادة، المدير التنفيذي للتطوير في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا للعلامات التجارية الفندقية المميزة والمتوسطة والاقتصادية في أكور: "تواصل مصر ترسيخ مكانتها كسوق نمو استراتيجية بالنسبة لأكور، مع تزايد الفرص الواعدة خارج المدن الرئيسية التقليدية وفي وجهات ذات إمكانات عالية مثل بورسعيد. ويمثل إطلاق علامتي إيبيس ستايلز وأداجيو أوريجينال في مصر خطوة مهمة ضمن مساعينا لتنويع محفظتنا وتعزيز حضورنا في السوق، من خلال تقديم تجارب ضيافة متنوعة تلبي الاحتياجات المتغيرة للمسافرين، مع دعم مستهدفات الدولة في تنمية القطاع السياحي."

وقال إيهاب سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة أطلس: "يمثل قطاع الضيافة أحد المحاور الاستثمارية الاستراتيجية ضمن خططنا للتوسع والتنويع، ونؤمن بإمكانات النمو طويلة الأمد التي يتمتع بها القطاع السياحي في مصر. وتوفر بورسعيد فرصة استثمارية واعدة باعتبارها مدينة استراتيجية تشهد نمواً متسارعاً في مجالات التجارة والربط اللوجستي والبنية التحتية. ومن خلال شراكتنا مع أكور، نعمل على إدخال علامات فندقية عالمية مرموقة من شأنها الارتقاء بمستوى الضيافة في المدينة ودعم مسيرة تحولها المستمرة. ويعكس هذا الاستثمار طويل الأمد التزامنا بالمساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والسياحية الأوسع لرؤية مصر 2030."

وبدوره قال آرثر ياغر، الرئيس التنفيذي للتطوير والعقارات في أداجيو: "يمثل إطلاق أول مشروع ضيافة مزدوج العلامة التجارية يضم أداجيو أوريجينال في بورسعيد محطة محورية في مسيرة العلامة مع دخولها السوق المصرية للمرة الأولى. وتعد مصر سوقاً سريعة النمو مع طلب متزايد على خيارات الإقامة المرنة وطويلة الأمد. ومن خلال توسعنا في وجهات واعدة مثل بورسعيد، نواصل تعزيز نموذج الضيافة الهجين الذي يجمع بين احتياجات مسافري الأعمال والترفيه، ويسهم في دعم الطموحات السياحية للدولة."

تشتهر إيبيس ستايلز بفنادقها ذات التصاميم المستوحاة من هوية كل وجهة، حيث تجمع بين الأسعار المناسبة وتجارب الضيافة الإبداعية التي تحتفي بالتواصل الثقافي والتعبير الفردي. وتضم العلامة اليوم أكثر من 700 فندق يتميز كل منها بقصة تصميمية فريدة في أكثر من 55 دولة حول العالم، ما يخلق بيئات اجتماعية نابضة بالحياة وتجارب إقامة متميزة تلائم تطلعات المسافرين المعاصرين.

أما أداجيو، الرائدة أوروبياً في قطاع الشقق الفندقية، فتقدم نموذجاً مرناً للإقامة مصمماً خصيصاً للمسافرين لفترات متوسطة وطويلة. وتجمع العلامة بين مزايا الشقة المجهزة بالكامل وخدمات الفندق المتكاملة، لتلبية الطلب المتنامي على الإقامات الممتدة بين مسافري الأعمال والباحثين عن استكشاف المدن والمهنيين المنتقلين للإقامة المؤقتة والعائلات الراغبة في مزيد من الاستقلالية. وتتمركز منشآت أداجيو في مواقع حيوية ومتصلة داخل المدن، بما يتيح للضيوف الاندماج سريعاً في الوجهة واستكشافها كما لو كانوا من سكانها. وترتكز استراتيجية العلامة FIRST 2030 على تسريع وتيرة التوسع، وتعزيز محفظتها، والارتقاء بتجربة الضيوف، إلى جانب دعم الاستدامة وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وتدير أكور حالياً 42 فندقاً ومجمعاً سكنياً يحمل علامات فندقية في مصر، تضم أكثر من 15,500 غرفة عبر ست علامات تجارية، إلى جانب 22 مشروعاً قيد التطوير توفر نحو 7,000 غرفة إضافية. ويعكس حضور المجموعة في مصر الممتد لما يقارب 45 عاماً التزامها الراسخ بدعم التحول الاقتصادي للبلاد، وتنويع قطاعها السياحي، وتعزيز نموها العمراني.

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