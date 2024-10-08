تهدف إلى تمويل "محطات كونغراد لطاقة الرياح 1، 2، 3" بمنطقة كاراكالباكستان الأوزبكية من خلال تسهيلات مصرفية بقيمة 150 مليون دولار أمريكي تمتد لأربعة أعوام

سمرقند - أوزبكستان، أعلنت أكوا باور، أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، والرائدة في مجال تحول الطاقة، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، عن توقيعها خطاب نوايا مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لتقديم خط تمويل محطات "كونغراد لطاقة الرياح 1-2-3" بمنطقة كاراكالباكستان في جمهورية أوزبكستان.

تمّ التوقيع على الخطاب خلال الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي انعقد بمدينة سمرقند يوم 24 سبتمبر الجاري، بحضور محمد أبونيّان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور، وجين ليتْشُن، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ورئيس مجلس الإدارة. ووقّع على الخطاب نيابةّ عن أكوا باور، عابد مالك، الرئيس الإقليمي لمنطقة آسيا الوسطى، بينما مثّل نجيب حيدر؛ البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بصفته المدير العام للإدارة العالمية للمشاريع والتمويل المؤسسي للبنك.

ويعكس هذا الاتفاق المشترك التقدّم الكبير في الجهود التي يبذلها الطرفان لدعم التحوّل المستمر إلى مشروعات الطاقة المتجددة والمصادر النظيفة في جمهورية أوزبكستان. ويحدّد التمويل المرتقب ثلاث محطات رياح في كونغراد بقدرة 500 ميجاواط لكل واحدة منها، وذلك من خلال تمويل مصرفي مؤقت يقدمه البنك بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لمدة أربع سنوات، وبدعم من ضمان مؤسّسي تقدّمه أكوا باور.

تعليقًا على ذلك، قال محمد أبونيّان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور: "تؤكد هذه الخطوة التزامنا بتوفير طاقة مستدامة، وأكثر كفاءة وتنافسية من حيث التكلفة في أوزبكستان. ومن المتوقّع أن تُسهم مشروعات طاقة الرياح في كونغراد في تحقيق أهداف الطاقة المتجددة في أوزبكستان، كما نتطلّع إلى المضي قدمًا مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتحقيق هذه الرؤية على أرض الواقع".

من جهته، قال جين ليتْشُن، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ورئيس مجلس الإدارة: "تمثل محطّات كونغراد لطاقة الرياح خطوةً مهمةً تقودنا نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة لضمان مستقبل يتوافق مع أعلى معايير حماية البيئة في أوزبكستان. إنّ هذا النوع من المشروعات يُسهم في الحدّ من آثار التغيّر المناخي، كما يعزز من أهداف أوزبكستان الطموحة في مجال الطاقة المتجددة، ويتماشى في الوقت ذاته مع التزامنا في البنك بتطوير البنية التحتية المستدامة، وذلك من خلال تحسين كفاءة الطاقة، والتحوّل إلى مصادر الطاقة المتجددة. نتطلع إلى شراكتنا مع أكوا باور لتحقيق الآثار الإيجابية على التنمية التي ستحدثها هذه المشروعات على مشهد الطاقة والتنمية الاقتصادية في أوزبكستان".

يذكر أن أوزبكستان تهدف إلى إنتاج 40% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وسيشمل ذلك 27 جيجاواط من الطاقة المتجددة، بما في ذلك طاقة الرياح، والطاقة الشمسية الكهروضوئية. وتعدّ أوزبكستان ثاني أكبر سوق لشركة أكوا باور من حيث حجم الاستثمارات، مما يرسخ التزام الشركة طويل الأمد تجاه هذا البلد. وتضمّ المحفظة الحالية للشركة في أوزبكستان 11.6 جيجاواط من الطاقة، منها 10.1 جيجاواط من الطاقة المتجددة، إضافة إلى أول مشروع للهيدروجين الأخضر على مستوى الدولة، بطاقة 3,000 طن سنوياً.

حول شركة أكوا باور:

أكوا باور (تداول:2082) الرائدة في مجال تحوّل الطاقة، وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر. تم تأسيس وتسجيل الشركة عام 2004 في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويعمل فيها أكثر من 4,000 موظف، وهي حالياً موجودة في 13 دولة في الشرق الأوسط وشمال وجنوب أفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة "أكوا باور" 90 محطة قيد التشغيل أو البناء أو في مراحل متقدّمة من التطوير، بقيمة استثمارية تبلغ 77353. مليار ريال سعودي (.394 مليار دولار أمريكي)، وهي تنتج 65.6 جيجاواط من الكهرباء، ونحو 8 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا، يتمّ تسليمها على أساس مجمّع لتلبية احتياجات المرافق والصناعات التابعة للدولة بموجب عقود طويلة الأجل مع متعهدين بموجب الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات المرافق ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

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