المذكرة تستهدف تطوير مشاريع مستدامة للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه في أوزبكستان وأذربيجان ومصر

الرياض، المملكة العربية السعودية: وقّعت اليوم "أكوا باور"، المطوّر والمستثمر والمشغّل الرائد لمحطات تحلية المياه وتوليد الطاقة والهيدروجين الأخضر حول العالم، مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة، وذلك خلال فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد هذا الأسبوع في الرياض، المملكة العربية السعودية.

وقد وقّع هذه المذكرة الأستاذ بادي بادماناثان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور"، والأستاذة نانديتا بارشاد، العضو المنتدب لمجموعة البنية التحتية المستدامة التابعة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وبموجب مذكرة التفاهم الموقّعة. يواصل الطرفان تعاونها المشترك الذي بدأ منذ العام 2011، ويمتد خلال السنوات الخمس المقبلة عبر يموّل البنك مجموعة من مشاريع “أكوابور" القائمة في أسواق آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويجري التركيز من خلال المذكرة على تطوير المشاريع المرتبطة بالطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه بطرق مستدامة وصديقة للبيئة في أوزبكستان وأذربيجان ومصر، والتي تمتلك "أكوا باور" فيهم تسعة مشاريع قائمة أو قيد التطوير في مراحلها الأخيرة حيث تتجه ثماني محطات ضمن تلك المشاريع نحو مصادر الطاقة المتجددة، بهدف دعم التحوّل المستدام في مجال الطاقة وإتاحة الوصول إلى خدمات الكهرباء والمياه، انسجاماً مع الأهداف البيئية المحلية والعالمية.

وفي معرض تعليقه على اتفاقية التمويل، قال بادي بادماناثان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور": "يقترب موعد انعقاد مؤتمر "كوب 27" المقرّر في مصر هذا العام، حيث سينصبّ اهتمام دول العالم على وضع خطط التنفيذ البنّاءة التي تسهم بشكل ملموس في الحدّ من آثار التغيّر المناخي. ويُعدّ توقيع مذكرة التفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مبادرة مهمة من المؤسسات المالية للإسهام في إيجاد حلول مستدامة لأزمة الاحتباس الحراري الملحّة، وتعكس رغبة الطرفين في مواصلة تعزيز العلاقات المشتركة القائمة بينهما منذ سنوات وتؤكد الثقة التامّة بقدرة "أكوا باور" على لعب دور محوري في المساعي الهادفة إلى بناء مستقبل مستدام."

وقالت نانديتا بارشاد، المدير العام لمجموعة البنية التحتية المستدامة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "ترتبط أهمية هذه الشراكة من قدرتها على تحريك رؤوس الأموال الخاصة، وتحديد الكيفية الملائمة لتسريع جهود تحول الطاقة، إضافة إلى دورها في خلق فرص اقتصادية من شأنها تحسين مستوى وجودة حياة المجتمعات في البلدان التي يستثمر فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية". مشيرة إلى أن البنك "يتطلع إلى تعزيز العمل المشترك لبناء المزيد من محطات الطاقة المتجددة وإدخال أحدث التقنيات الخضراء".

ويُعدّ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومقرّه في لندن منظمة تمّ إنشاؤها بموجب معاهدة دولية، لدعم جهود التحوّل نحو الأنظمة الاقتصادية المفتوحة والأكثر توجّهاً نحو السوق، فضلاً عن تحفيز مبادرات القطاع الخاص وريادة الأعمال في الدول التي يتواجد فيها.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة "أكوا باور"

أكوا باور" (برمز تداول 2082) هي شركة مطوّرة ومستثمرة ومشغلة لمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتأسست في الرياض بالمملكة العربية السعودية عام 2004. تضمّ "أكوا باور" ما يزيد على 3900 موظف، وتوجد حالياً في 13 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ووسط آسيا وجنوب شرق آسيا. تضمّ محفظة مشاريع "أكوا باور" 67 مشروعاً لإنتاج الطاقة و/أو تحلية المياه في 13 دولة، بتكلفة استثمارية تبلغ 249.3 مليار ريال سعودي (66.5 مليار دولار أميركي)، من خلال توليد 42.7 جيجاواط وإدارة 6.4 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، توفرها كإنتاج ضخم يلبي احتياجات مرافق الدول وفق عقود شراء طويلة الأجل تعمل بنموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

تأخذ "أكوا باور" على عاتقها تحقيق رسالتها من خلال إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة بشكلٍ موثوقٍ وبتكلفة منخفضة، مع الإسهام بفعالية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للمجتمعات.

للتواصل الإعلامي:

سابينا خاندواني

مدير عام تنفيذي- التسويق والاتصالات skhandwani@acwapower.com

971565075710+