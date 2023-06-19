الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "أكوا باور"، المطور والمستثمر والمشغل الرائد لمحطات تحلية المياه وتوليد الطاقة والهيدروجين الأخضر حول العالم، عن توقيع عقد الهندسة والمشتريات والبناء مع شركة "مجموعة الصين للطاقة" لمشروع طشقند للطاقة الشمسية في عاصمة أوزبكستان، طقشند.

تم توقيع اتفاقية شراء للطاقة الخاصة بالمشروع في مارس 2023 بين شركة “أكوا باور” و"شبكة الكهرباء الوطنية في أوزبكستان" ووزارة الاستثمار والصناعة والتجارة. وسيلعب المشروع دوراً أساسياً في تحقيق أهداف أوزبكستان الطموحة للتحول إلى الاقتصاد منخفض الكربون بالإضافة إلى تنويع مصادر الطاقة.

تم توقيع العقد من قبل السيد رعد السعدي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “أكوا باور”، والسيد ليو زي شيانغ، رئيس مجلس إدارة “مجموعة إنرجي تشاينا إنترناشيونال”، خلال اجتماع رفيع المستوى بين "أكوا باور" و"مجموعة الصين للطاقة" في عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، وهي دليل على الشراكة المستمرة بين الطرفين، ومن المقرر أن يوفر المشروع طاقة نظيفة ومستدامة لأوزبكستان، وذلك شهادة على التزام الطرفين بتطوير حلول الطاقة المستدامة.

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نبذة عن شركة "أكوا باور"

"أكوا باور" (الرمز في تداول 2082) هي شركة مطوّرة ومستثمرة ومشغلة لمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتأسست في الرياض بالمملكة العربية السعودية عام 2004. تضمّ "أكوا باور" ما يزيد على 4,000 موظف، وتوجد حالياً في 12 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ووسط آسيا وجنوب شرق آسيا. تضمّ محفظة مشاريع "أكوا باور" 72 مشروعاً لإنتاج الطاقة و/أو تحلية المياه، بتكلفة استثمارية تبلغ280.1 مليار ريال سعودي (74.8 مليار دولار أمريكي)، من خلال توليد 45.85 جيجاواط وإدارة 6.8 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، توفرها كإنتاج ضخم يلبي احتياجات مرافق الدول وفق عقود شراء طويلة الأجل تعمل بنموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وتأخذ "أكوا باور" على عاتقها تحقيق رسالتها من خلال إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة بشكلٍ موثوقٍ وبتكلفة منخفضة، مع الإسهام بفعالية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للمجتمعات.

للتواصل الإعلامي:

سابينا خاندواني

مدير عام تنفيذي- التسويق والاتصالات

skhandwani@acwapower.com