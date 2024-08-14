حصة "أكوا باور" 49% في المشروع، بينما تمتلك النسبة المتبقية شركة "إندونيسيا باور" التابعة لشركة (بي ال ان ).

جاكرتا – إندونيسيا: أعلنت "أكوا باور"؛ الرائدة في مجال تحول الطاقة، وأكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، عن توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع "ساجولنغ" للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة في إندونيسيا، مع "بي تي بيروسان ليستريك نيجارا -بيرسيرو" أو (بي ال ان)، وهي شركة الكهرباء الوحيدة المملوكة للدولة في إندونيسيا.

وتصل القدرة الإنتاجية لمشروع "ساجولنغ"؛ الذي يُعد أول مشروع عائم للطاقة الشمسية الكهروضوئية تعمل أكوا باور على تطويره، إلى 60 ميجاواط، وتبلغ حصة أكوا باور نسبة 49% في المشروع، بينما تمتلك النسبة المتبقية شركة "إندونيسيا باور" التابعة لشركة (بي ال ان ).

تعليقًا على الاتفاقية، قال توماس بروستروم لتطوير الأعمال والاستثمار في شركة أكوا باور: "يسعدنا الإعلان عن هذه الاتفاقية لمشروع ساجولنغ؛ الذي يٌعد الأول لشركتنا في إندونيسيا. يمهّد هذا المشروع الطريق للاستفادة من إمكانات النمو المتاحة في هذا البلد، كما يعدّ تطوراً مهماً نحو تحقيق أهدافنا المتعلقة بالاستدامة، بالشكل الذي يتواءم مع حرصنا على تحقيق الريادة عندما يتعلق الأمر بالاستثمار المسؤول".

وتعمل شركة أكوا باور على توسيع نطاق وجودها في إندونيسيا من خلال الاستثمارات الاستراتيجية التي تُسهم في النمو الاقتصادي وتمكين مستقبل مستدام، حيث يجري العمل على تطوير مشروع "جارودا هيدروجين هيجاو"، والذي يُعد أكبر منشأة للهيدروجين الأخضر في إندونيسيا، بالتعاون أيضًا مع شركة (بي ال ان).

حول شركة أكوا باور:

أكوا باور (تداول:2082) الرائدة في مجال تحوّل الطاقة، وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر. تم تأسيس وتسجيل الشركة عام 2004 في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويعمل فيها أكثر من 4,000 موظف، وهي حالياً موجودة في 13 دولة في الشرق الأوسط وشمال وجنوب أفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة "أكوا باور" 90 محطة قيد التشغيل أو البناء أو في مراحل متقدّمة من التطوير، بقيمة استثمارية تبلغ 77353. مليار ريال سعودي (.3 94 مليار دولار أمريكي)، وهي تنتج 65.6 جيجاواط من الكهرباء، ونحو 8 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، يتمّ تسليمها على أساس مجمّع لتلبية احتياجات المرافق والصناعات التابعة للدولة بموجب عقود طويلة الأجل مع متعهدين بموجب الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات المرافق ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. للاطلاع على المزيد يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.acwapower.com

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