في إطار أول شراكة من نوعها بين القطاعين الحكومي والخاص في السنغال:

· أكبر محطة من نوعها بتقنية التناضح العكسي في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية بسعة 300 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً

· يدعم المشروعان استراتيجية الحكومة السنغالية لتوليد الكهرباء من الغاز، والسعة الأولية لمحطة "كاب دي بيتش" التي ستعمل بتوربينات الغاز ذات الدورة المركبة تصل إلى 160 ميجاواط

الرياض، المملكة العربية السعودية: بحضور كل من فخامة الرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، ومعالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الاستثمار السعودي، وسعادة السفير سعد بن عبدالله بن سعد النفيعي، سفير خادم الحرمين الشريفين إلى جمهورية السنغال، وقعت شركة أكوا باور، المطور والمستثمر والمشغل الرائد لمحطات تحلية المياه وتوليد الطاقة والهيدروجين الأخضر حول العالم، مذكرتي تفاهم مع كل من "شركة المياه الوطنية" و"شركة الكهرباء الوطنية" في جمهورية السنغال.

بموجب مذكرة التفاهم الأولى، ستشرف أكوا باور بالتعاون مع الشركة الوطنية للمياه في جمهورية السنغال على تطوير محطة لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 300 ألف متر مكعب يوميًا في منطقة غراند كوت، على بُعد 40 كم تقريباً شمال شرق العاصمة داكار، وستكون أول مشروع لتحلية المياه يتم تطويره بشراكة بين القطاعين العام والخاص في جمهورية السنغال، بالإضافة إلى كونه أكبر مشروع من نوعه في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية.

وبموجب مذكرة التفاهم الثانية، ستعمل أكوا باور بشكلٍ وثيق مع "الشركة الوطنية للكهرباء" في جمهورية السنغال لتطوير محطة لتوليد الكهرباء بتوربينات الغاز ذات الدورة المركبة في منطقة كاب دي بيتش، وستصل قدرتها الإنتاجية الأولية إلى 160 ميجاواط. وتماشيًا مع استراتيجية الحكومة السنغالية التي تهدف إلى تعزيز الاستقلالية في قطاع الطاقة وخفض تكلفة إنتاج الكهرباء ورفع نسب توافرها للسكان، ستساهم المحطة الجديدة بدور رئيسي في الجهود التي تبذلها جمهورية السنغال لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 23% على أقل تقدير بحلول عام 2030.

قال تشارلز فول، العضو المنتدب لشركة المياه الوطنية في جمهورية السنغال: "يأتي توقيع الاتفاقيتين الجديدتين بين أكوا باور السعودية ووزارة المياه والصرف الصحي في جمهورية السنغال في ضوء توقعات النمو الديموغرافي السريع وزيادة طلب المستهلكين في مثلث داكار- مبور-ثيس الذي يضم أكثر من 5 ملايين مستهلك. وتعد الاتفاقية التي شهدنا توقيعها نقلة نوعية في اتجاه تلبية الطلب المتنامي على مياه الشرب

وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة السنغالية. علاوة على ذلك، تعد هذه الاتفاقية أول شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في جمهورية السنغال، ولن تشكل أي تأثير على أسعار المياه".

واختتم فول تعليقه قائلاً، "يعد إطار الشراكة الذي نشهده اليوم شهادةً على متانة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السنغال، وتعزز الفرص أمام القطاع الخاص المحلي من خلال تأسيس شركة محلية وفق القوانين المعمول بها في جمهورية السنغال".

من حانبه، قال محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة "أكوا باور": "يشرفنا أن نساهم في تعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السنغال من خلال توقيع مذكرتي تفاهم رئيستين. ونعرب عن خالص امتناننا للحكومة السنغالية على ثقتها في قدرات أكوا باور على تحقيق المشروعات الإستراتيجية بقطاعي تحلية المياه وإنتاج الكهرباء في جمهورية السنغال. وفي ضوء التزامنا ومهمتنا بالإسهام في مسيرة التحول بقطاع الطاقة عالمياً من خلال توفير وإنتاج الكهرباء والمياه المحلاة بشكلٍ موثوقٍ ومسؤول، ستكرس أكوا باور خبراتها وقدراتها لدعم التنمية المستدامة والاجتماعية والاقتصادية في جمهورية السنغال خلال السنوات المقبلة".

من جهته، قال كلايف تورتون، الرئيس التنفيذي للاستثمار في "أكوا باور": "ستوظف أكوا باور سجلها الحافل بالخبرات والمعرفة كمطور ومشغل رائد في قطاعي تحلية المياه وتوليد الطاقة لتأسيس بنية تحتية مزودة بالمرافق التي تدعم متطلبات النمو والتوسع في المستقبلي في جمهورية السنغال. في هذا الإطار، نتطلع بكل اهتمام لقيادة عملية تطوير وبناء أول مشروع لتحلية المياه يتم تنفيذه بشراكة بين القطاعين العام والخاص ومن خلال التعاون مع شركة المياه الوطنية في جمهورية السنغال، في مشروع سيكون الأكبر من نوعه بمنطقة جنوب الصحراء الأفريقية".

يُذكر أن أكوا باور تُعد أكبر مشغل خاص لمحطات تحلية المياه في العالم، وتتمتع بمحفظة أصول قوية لمشروعات تحلية المياه تصل سعتها الإنتاجية إلى 6.4 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا، منها 10 مشروعات ضخمة لتحلية المياه تعمل بتقنية التناضح العكسي.

وفي قطاع توليد الطاقة الكهربائية، تضم محفظة أصول أكوا باور مزيجًا من المحطات العاملة بالوقود التقليدي والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، تصل سعتها الإنتاجية إلى 42.7 جيجاواط. وانطلاقاً من مهمتها الرئيسية، تلتزم أكوا باور بتوفير الطاقة والمياه المحلاة على نحو موثوق ومستدام وبتكلفة اقتصادية في جميع الدول التي تعمل بها.

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نبذة عن "أكوا باور":

أكوا باور" (برمز تداول 2082) هي شركة مطوّرة ومستثمرة ومشغلة لمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتأسست في الرياض بالمملكة العربية السعودية عام 2004. تضمّ "أكوا باور" ما يزيد على 3900 موظف، وتوجد حالياً في 13 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ووسط آسيا وجنوب شرق آسيا. تضمّ محفظة مشاريع "أكوا باور" 67 مشروعاً لإنتاج الطاقة و/أو تحلية المياه في 13 دولة، بتكلفة استثمارية تبلغ 249.3 مليار ريال سعودي (66.5 مليار دولار أميركي)، من خلال توليد 42.7 جيجاواط وإدارة 6.4 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، توفرها كإنتاج ضخم يلبي احتياجات مرافق الدول وفق عقود شراء طويلة الأجل تعمل بنموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

تأخذ "أكوا باور" على عاتقها تحقيق رسالتها من خلال إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة بشكلٍ موثوقٍ وبتكلفة منخفضة، مع الإسهام بفعالية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للمجتمعات.

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