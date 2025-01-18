أكوا باور ستتولى تصميم وبناء وإنشاء وتشغيل محطة التحلية بتقنية التناضح العكسي لمدة 27 عاماً ونصف، قبل نقلها بالكامل إلى وكالة الموارد المائية الحكومية في أذربيجان

باكو، جمهورية أذربيجان: أعلنت أكوا باور، أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، والرائدة في مجال تحوّل الطاقة، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، عن اختيار التحالف الذي يجمعها بشركة "أي سي إتاش للصناعة والتجارة والبناء المحدودة" (IC İÇTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.) لتنفيذ مشروع تحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي في بحر قزوين، من قبل حكومة أذربيجان. وسيتولى التحالف إنشاء المحطة بقدرة إنتاجية يومية تقارب 300 ألف متر مكعب.

تقع المحطة في مجمع سومقاييت الصناعي الكيميائي في أذربيجان، حيث ستسهم في تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب في العاصمة باكو وشبه جزيرة أبشرون. وقد تم اختيار أكوا باور بعد عملية مناقصة تنافسية تمت وفقاً لأول إطار عمل للشراكة بين القطاعين العام والخاص في أذربيجان.

ووفقاً للإعلان، فإن مدة المشروع هي 27 عاماً ونصف، وبعدها سينقل التحالف إدارة المنشأة إلى وكالة الموارد المائية الحكومية في أذربيجان.

من جانبه قال ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور: "يشرفنا في أكوا باور أن نحظى بثقة حكومة أذربيجان لتنفيذ هذا المشروع الحيوي، والمساهمة في جهودها لتحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ. يُبرز هذا الإنجاز الميزة التنافسية التي تتمتع بها أكوا باور في الأسواق العالمية لتحلية المياه، ويؤكد التزامنا الراسخ بتقديم حلول مستدامة وبأسعار تنافسية لتوفير مياه الشرب للمجتمعات في مختلف أنحاء العالم."

تعتبر أذربيجان تحسين إدارة الموارد المائية من أولوياتها الأساسية لمواجهة تحديات الأمن المائي، وذلك بما يتماشى مع استراتيجيتها الوطنية لتوظيف الموارد المائية بشكل فعال.

تنشط أكوا باور في أذربيجان منذ عام 2019، حيث استفادت من نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشاريع البنية التحتية الكبرى. من بين هذه المشاريع، محطة خيزي-أبشرون لطاقة الرياح بقدرة 240 ميجاوات.

نبذة عن أكوا باور

أكوا باور (رمز تداول: 2082)، هي شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وأكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، وأول شركة تعمل في إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما أنها رائدة في مجال تحول الطاقة. ويعمل لدى الشركة التي تم تسجيلها وتأسيسها في عام 2004 في الرياض، المملكة العربية السعودية أكثر من 4,000 موظف، وتمارس أعمالها في الوقت الحالي في 13 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة مشاريعها 94 مشروعاً قيد التشغيل أو في مرحلة من التطوير أو الإنشاء بقيمة استثمارية تبلغ.75 363 مليار ريال سعودي (97 مليار دولار أمريكي)، والقدرة على توليد 69 جيجاواط من الطاقة وإدارة 8.05 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، والتي يتم تسليمها بكميات كبيرة لتلبية الاحتياجات الضرورية لمرافق الدولة والصناعات على المدى الطويل، كما توفر المياه والكهرباء لجهات خارجية بموجب عقود شراء ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. للمزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط: www.acwapower.com

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